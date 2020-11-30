https://ria.ru/20201130/psaki-1586967513.html

В Совфеде назвали назначение Псаки ожидаемым шагом

В Совфеде назвали назначение Псаки ожидаемым шагом

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал заявление, по предварительным данным, избранного президента США Джо... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:30

2020-11-30T14:30

2020-11-30T14:30

выборы президента сша — 2020

сергей цеков

дженнифер псаки

совет федерации рф

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/105317/86/1053178685_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_49811516bf5a372d9965e04a4c946c94.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал заявление, по предварительным данным, избранного президента США Джо Байдена о намерении назначить на пост пресс-секретаря Джен Псаки ожидаемым шагом.Ранее штаб Байдена сообщил, что политик намерен назначить бывшую главу пресс-службы госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Как говорится в сообщении на сайте переходной команды, на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, будут назначены только женщины."Это новая старая команда. Ожидаемое решение. Байден назначает многих из команды Барака Обамы, так как был при нем вице-президентом", - сказал РИА Новости Цеков.При этом сенатор считает преждевременным делать прогнозы, как изменятся российско-американские отношения при Байдене."Мы иногда считаем, что тот или иной человек пришел к власти и будет играть положительную или отрицательную роль для России, а на самом деле получается все наоборот. Все покажет конкретная работа Байдена после того, как он вступит в должность", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20201130/psaki-1586940491.html

https://ria.ru/20201130/psaki-1586943745.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей цеков, дженнифер псаки, совет федерации рф, джо байден, сша, в мире