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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201130/psaki-1586967513.html
В Совфеде назвали назначение Псаки ожидаемым шагом
В Совфеде назвали назначение Псаки ожидаемым шагом
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал заявление, по предварительным данным, избранного президента США Джо... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:30
2020-11-30T14:30
выборы президента сша — 2020
сергей цеков
дженнифер псаки
совет федерации рф
джо байден
сша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал заявление, по предварительным данным, избранного президента США Джо Байдена о намерении назначить на пост пресс-секретаря Джен Псаки ожидаемым шагом.Ранее штаб Байдена сообщил, что политик намерен назначить бывшую главу пресс-службы госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Как говорится в сообщении на сайте переходной команды, на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, будут назначены только женщины."Это новая старая команда. Ожидаемое решение. Байден назначает многих из команды Барака Обамы, так как был при нем вице-президентом", - сказал РИА Новости Цеков.При этом сенатор считает преждевременным делать прогнозы, как изменятся российско-американские отношения при Байдене."Мы иногда считаем, что тот или иной человек пришел к власти и будет играть положительную или отрицательную роль для России, а на самом деле получается все наоборот. Все покажет конкретная работа Байдена после того, как он вступит в должность", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20201130/psaki-1586940491.html
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сергей цеков, дженнифер псаки, совет федерации рф, джо байден, сша, в мире

В Совфеде назвали назначение Псаки ожидаемым шагом

14:30 30.11.2020
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisОфициальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки
Официальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал заявление, по предварительным данным, избранного президента США Джо Байдена о намерении назначить на пост пресс-секретаря Джен Псаки ожидаемым шагом.
Ранее штаб Байдена сообщил, что политик намерен назначить бывшую главу пресс-службы госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Как говорится в сообщении на сайте переходной команды, на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, будут назначены только женщины.
Официальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки. 2014 год - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
Вчера, 12:57
Яркие высказывания Джен Псаки
"Это новая старая команда. Ожидаемое решение. Байден назначает многих из команды Барака Обамы, так как был при нем вице-президентом", - сказал РИА Новости Цеков.
При этом сенатор считает преждевременным делать прогнозы, как изменятся российско-американские отношения при Байдене.
"Мы иногда считаем, что тот или иной человек пришел к власти и будет играть положительную или отрицательную роль для России, а на самом деле получается все наоборот. Все покажет конкретная работа Байдена после того, как он вступит в должность", - сказал сенатор.
Официальный представитель госдепартамента США Дженнифер Псаки - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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