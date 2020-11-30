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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201130/plennye-1586966256.html
Президент Армении попросил Путина помочь с возвращением пленных
Президент Армении попросил Путина помочь с возвращением пленных
Президент Армении Армен Саркисян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь в возвращении на родину военнопленных, которых удерживает... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:27
2020-11-30T15:23
ситуация в нагорном карабахе
россия
армен саркисян
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 30 ноя — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь в возвращении на родину военнопленных, которых удерживает Азербайджан. "В адресованном Путину письме, в частности, говорится, что армянское общество и диаспора глубоко обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг оказавшихся в азербайджанском плену военнослужащих и гражданских лиц", — говорится в сообщении на сайте Саркисяна.По словам армянского лидера, посредничество президента России станет большим подспорьем в решении этого крайне чувствительного вопроса.Боевые столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта, продолжавшегося с конца 1980-х, друг на друга. В Армении, непризнанной Нагорно-Карабахской республике и Азербайджане объявили полную или частичную мобилизацию, участники конфликта обвиняли друг друга в обстрелах, сообщалось о жертвах среди мирного населения.Десятого ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. Согласно нему азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201129/karabakh-1586861015.html
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россия, армен саркисян, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Президент Армении попросил Путина помочь с возвращением пленных

14:27 30.11.2020 (обновлено: 15:23 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВооруженные мужчины на улице города Степанакерт
Вооруженные мужчины на улице города Степанакерт - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 30 ноя — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь в возвращении на родину военнопленных, которых удерживает Азербайджан.
"В адресованном Путину письме, в частности, говорится, что армянское общество и диаспора глубоко обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг оказавшихся в азербайджанском плену военнослужащих и гражданских лиц", — говорится в сообщении на сайте Саркисяна.
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По словам армянского лидера, посредничество президента России станет большим подспорьем в решении этого крайне чувствительного вопроса.
Боевые столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта, продолжавшегося с конца 1980-х, друг на друга. В Армении, непризнанной Нагорно-Карабахской республике и Азербайджане объявили полную или частичную мобилизацию, участники конфликта обвиняли друг друга в обстрелах, сообщалось о жертвах среди мирного населения.
Десятого ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. Согласно нему азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияАрмен СаркисянВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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