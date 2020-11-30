Президент Армении попросил Путина помочь с возвращением пленных
14:27 30.11.2020 (обновлено: 15:23 30.11.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВооруженные мужчины на улице города Степанакерт
ЕРЕВАН, 30 ноя — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь в возвращении на родину военнопленных, которых удерживает Азербайджан.
"В адресованном Путину письме, в частности, говорится, что армянское общество и диаспора глубоко обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг оказавшихся в азербайджанском плену военнослужащих и гражданских лиц", — говорится в сообщении на сайте Саркисяна.
По словам армянского лидера, посредничество президента России станет большим подспорьем в решении этого крайне чувствительного вопроса.
Боевые столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта, продолжавшегося с конца 1980-х, друг на друга. В Армении, непризнанной Нагорно-Карабахской республике и Азербайджане объявили полную или частичную мобилизацию, участники конфликта обвиняли друг друга в обстрелах, сообщалось о жертвах среди мирного населения.
Десятого ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. Согласно нему азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.