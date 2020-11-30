https://ria.ru/20201130/plennye-1586966256.html

Президент Армении попросил Путина помочь с возвращением пленных

Президент Армении попросил Путина помочь с возвращением пленных

Президент Армении Армен Саркисян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь в возвращении на родину военнопленных, которых удерживает... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:27

2020-11-30T14:27

2020-11-30T15:23

ситуация в нагорном карабахе

россия

армен саркисян

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 30 ноя — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь в возвращении на родину военнопленных, которых удерживает Азербайджан. "В адресованном Путину письме, в частности, говорится, что армянское общество и диаспора глубоко обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг оказавшихся в азербайджанском плену военнослужащих и гражданских лиц", — говорится в сообщении на сайте Саркисяна.По словам армянского лидера, посредничество президента России станет большим подспорьем в решении этого крайне чувствительного вопроса.Боевые столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта, продолжавшегося с конца 1980-х, друг на друга. В Армении, непризнанной Нагорно-Карабахской республике и Азербайджане объявили полную или частичную мобилизацию, участники конфликта обвиняли друг друга в обстрелах, сообщалось о жертвах среди мирного населения.Десятого ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. Согласно нему азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201129/karabakh-1586861015.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

россия

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, армен саркисян, владимир путин, азербайджан, армения, в мире