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https://ria.ru/20201130/navka-1586957008.html
Навка рассказала, что ее восхитило в Бузовой
Навка рассказала, что ее восхитило в Бузовой
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала в своем Instagram, что восхищена трудолюбием певицы и телеведущей Ольги Бузовой на проекте... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T20:37
2020-11-30T20:37
шоубиз
знаменитости
звезды
татьяна навка
ольга бузова
фигурное катание
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала в своем Instagram, что восхищена трудолюбием певицы и телеведущей Ольги Бузовой на проекте "Ледниковый период". Фигуристка, которая входит в состав жюри шоу, отметила, что Бузовой, на ее взгляд, фигурное катание дается "тяжелее всех остальных участников, но ее работоспособность, упорство и азарт привели к финалу". До участия в шоу Ольга Бузова ни разу не стояла на коньках, поэтому тренировки с самого начала давались ей нелегко. Однако певица продолжала работать и оттачивать номера вместе со своим партнером — олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.Несмотря на старания, пара несколько раз оказывалась на грани выбывания из проекта. Это всегда расстраивало исполнительницу. Она даже плакала и не раз говорила, что судьи ставят им несправедливо низкие оценки. В последнем выпуске шоу Ольга и Дмитрий выступали под песню Бузовой "Люди не верили". Ради того, чтобы произвести впечатление на судей и зрителей, певица пошла на большой риск: в конце номера поднялась под купол арены "Лужники", откуда едва не сорвалась. За артистизм дуэт получил максимальную оценку, но технику судьи оценили невысоко. Если в следующем выпуске они не улучшат результат, то рискуют покинуть проект.
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знаменитости, звезды, татьяна навка, ольга бузова, фигурное катание

Навка рассказала, что ее восхитило в Бузовой

20:37 30.11.2020
 
© @tatiana_navka/InstagramОльга Бузова и Татьяна Навка
Ольга Бузова и Татьяна Навка - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© @tatiana_navka/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала в своем Instagram, что восхищена трудолюбием певицы и телеведущей Ольги Бузовой на проекте "Ледниковый период".

"До проекта не была знакома с ней лично, но пообщавшись, оказалась вполне приятная, адекватная и невероятно трудолюбивая девушка, что не может не восхищать", — написала Навка.

Фигуристка, которая входит в состав жюри шоу, отметила, что Бузовой, на ее взгляд, фигурное катание дается "тяжелее всех остальных участников, но ее работоспособность, упорство и азарт привели к финалу".
До участия в шоу Ольга Бузова ни разу не стояла на коньках, поэтому тренировки с самого начала давались ей нелегко. Однако певица продолжала работать и оттачивать номера вместе со своим партнером — олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.
Несмотря на старания, пара несколько раз оказывалась на грани выбывания из проекта. Это всегда расстраивало исполнительницу. Она даже плакала и не раз говорила, что судьи ставят им несправедливо низкие оценки.
В последнем выпуске шоу Ольга и Дмитрий выступали под песню Бузовой "Люди не верили". Ради того, чтобы произвести впечатление на судей и зрителей, певица пошла на большой риск: в конце номера поднялась под купол арены "Лужники", откуда едва не сорвалась.
За артистизм дуэт получил максимальную оценку, но технику судьи оценили невысоко. Если в следующем выпуске они не улучшат результат, то рискуют покинуть проект.
Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова на тренировке. - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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ШоубизЗнаменитостизвездыТатьяна НавкаОльга БузоваФигурное катание
 
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