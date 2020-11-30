https://ria.ru/20201130/navka-1586957008.html

Навка рассказала, что ее восхитило в Бузовой

Навка рассказала, что ее восхитило в Бузовой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала в своем Instagram, что восхищена трудолюбием певицы и телеведущей Ольги Бузовой на проекте... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T20:37

2020-11-30T20:37

2020-11-30T20:37

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ольга бузова

фигурное катание

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала в своем Instagram, что восхищена трудолюбием певицы и телеведущей Ольги Бузовой на проекте "Ледниковый период". Фигуристка, которая входит в состав жюри шоу, отметила, что Бузовой, на ее взгляд, фигурное катание дается "тяжелее всех остальных участников, но ее работоспособность, упорство и азарт привели к финалу". До участия в шоу Ольга Бузова ни разу не стояла на коньках, поэтому тренировки с самого начала давались ей нелегко. Однако певица продолжала работать и оттачивать номера вместе со своим партнером — олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.Несмотря на старания, пара несколько раз оказывалась на грани выбывания из проекта. Это всегда расстраивало исполнительницу. Она даже плакала и не раз говорила, что судьи ставят им несправедливо низкие оценки. В последнем выпуске шоу Ольга и Дмитрий выступали под песню Бузовой "Люди не верили". Ради того, чтобы произвести впечатление на судей и зрителей, певица пошла на большой риск: в конце номера поднялась под купол арены "Лужники", откуда едва не сорвалась. За артистизм дуэт получил максимальную оценку, но технику судьи оценили невысоко. Если в следующем выпуске они не улучшат результат, то рискуют покинуть проект.

https://ria.ru/20201012/travmy-1579434371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, татьяна навка, ольга бузова, фигурное катание