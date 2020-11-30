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Навка рассказала, что ее восхитило в Бузовой
Навка рассказала, что ее восхитило в Бузовой
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала в своем Instagram, что восхищена трудолюбием певицы и телеведущей Ольги Бузовой на проекте... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T20:37
2020-11-30T20:37
2020-11-30T20:37
шоубиз
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татьяна навка
ольга бузова
фигурное катание
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала в своем Instagram, что восхищена трудолюбием певицы и телеведущей Ольги Бузовой на проекте "Ледниковый период". Фигуристка, которая входит в состав жюри шоу, отметила, что Бузовой, на ее взгляд, фигурное катание дается "тяжелее всех остальных участников, но ее работоспособность, упорство и азарт привели к финалу". До участия в шоу Ольга Бузова ни разу не стояла на коньках, поэтому тренировки с самого начала давались ей нелегко. Однако певица продолжала работать и оттачивать номера вместе со своим партнером — олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.Несмотря на старания, пара несколько раз оказывалась на грани выбывания из проекта. Это всегда расстраивало исполнительницу. Она даже плакала и не раз говорила, что судьи ставят им несправедливо низкие оценки. В последнем выпуске шоу Ольга и Дмитрий выступали под песню Бузовой "Люди не верили". Ради того, чтобы произвести впечатление на судей и зрителей, певица пошла на большой риск: в конце номера поднялась под купол арены "Лужники", откуда едва не сорвалась. За артистизм дуэт получил максимальную оценку, но технику судьи оценили невысоко. Если в следующем выпуске они не улучшат результат, то рискуют покинуть проект.
https://ria.ru/20201012/travmy-1579434371.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, татьяна навка, ольга бузова, фигурное катание
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала в своем Instagram, что восхищена трудолюбием певицы и телеведущей Ольги Бузовой на проекте "Ледниковый период".
"До проекта не была знакома с ней лично, но пообщавшись, оказалась вполне приятная, адекватная и невероятно трудолюбивая девушка, что не может не восхищать", — написала Навка.
Фигуристка, которая входит в состав жюри шоу, отметила, что Бузовой, на ее взгляд, фигурное катание дается "тяжелее всех остальных участников, но ее работоспособность, упорство и азарт привели к финалу".
До участия в шоу Ольга Бузова ни разу не стояла на коньках, поэтому тренировки с самого начала давались ей нелегко. Однако певица продолжала работать и оттачивать номера вместе со своим партнером — олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.
Несмотря на старания, пара несколько раз оказывалась на грани выбывания из проекта. Это всегда расстраивало
исполнительницу. Она даже плакала
и не раз говорила, что судьи ставят им несправедливо низкие оценки.
В последнем выпуске шоу Ольга и Дмитрий выступали
под песню Бузовой "Люди не верили". Ради того, чтобы произвести впечатление на судей и зрителей, певица пошла на большой риск: в конце номера поднялась под купол арены "Лужники", откуда едва не сорвалась.
За артистизм дуэт получил максимальную оценку, но технику судьи оценили невысоко. Если в следующем выпуске они не улучшат результат, то рискуют покинуть проект.