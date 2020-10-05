https://ria.ru/20201005/buzova-1578210513.html

Ольгу Бузову расстроили оценки, полученные на шоу "Ледниковый период"

Певицу и телеведущую Ольгу Бузову расстроили оценки, выставленные судьями за ее первое выступление на шоу "Ледниковый период". Об этом она рассказала в... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:58

2020-10-05T11:58

2020-10-05T11:58

шоубиз

новости культуры

алексей ягудин

дмитрий соловьев

ольга бузова

фигурное катание

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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости</strong>. Певицу и телеведущую Ольгу Бузову расстроили оценки, выставленные судьями за ее первое выступление на шоу "Ледниковый период". Об этом она рассказала в инстаграме. Вместе с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым они исполнили чувственный номер под песню "Walk away", изобразив влюбленных. Несмотря на старания, судьи во главе с Заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой поставили паре средние оценки – за технику и артистизм они получили в общей сложности 11,52 балла. В комментариях многие пользователи написали, что номер Бузовой получился "фантастическим", а судьи были несправедливы. "Оценки занижены! Как будто вы упали два раза", – написала misslenusia96. Новый сезон спортивно-развлекательного шоу "Ледниковый период" стартовал в это воскресенье. Вместе с Ольгой Бузовой в нем также принимают участие: Влад Топалов, Регина Тодоренко, Влад Соколовский и многие другие.

https://rsport.ria.ru/20201004/buzova-1578183441.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, алексей ягудин, дмитрий соловьев, ольга бузова, фигурное катание