https://ria.ru/20201005/buzova-1578210513.html
Ольгу Бузову расстроили оценки, полученные на шоу "Ледниковый период"
Певицу и телеведущую Ольгу Бузову расстроили оценки, выставленные судьями за ее первое выступление на шоу "Ледниковый период". Об этом она рассказала в... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:58
2020-10-05T11:58
2020-10-05T11:58
шоубиз
новости культуры
алексей ягудин
дмитрий соловьев
ольга бузова
фигурное катание
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости</strong>. Певицу и телеведущую Ольгу Бузову расстроили оценки, выставленные судьями за ее первое выступление на шоу "Ледниковый период". Об этом она рассказала в инстаграме. Вместе с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым они исполнили чувственный номер под песню "Walk away", изобразив влюбленных. Несмотря на старания, судьи во главе с Заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой поставили паре средние оценки – за технику и артистизм они получили в общей сложности 11,52 балла. В комментариях многие пользователи написали, что номер Бузовой получился "фантастическим", а судьи были несправедливы. "Оценки занижены! Как будто вы упали два раза", – написала misslenusia96. Новый сезон спортивно-развлекательного шоу "Ледниковый период" стартовал в это воскресенье. Вместе с Ольгой Бузовой в нем также принимают участие: Влад Топалов, Регина Тодоренко, Влад Соколовский и многие другие.
https://rsport.ria.ru/20201004/buzova-1578183441.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, алексей ягудин, дмитрий соловьев, ольга бузова, фигурное катание
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Певицу и телеведущую Ольгу Бузову расстроили оценки, выставленные судьями за ее первое выступление на шоу "Ледниковый период". Об этом она рассказала в инстаграме.
"Первый номер на шоу "Ледниковый период". Это было очень важное и наше первое выступление. Я так не волновалась уже давно. Все-таки лед для меня что-то новое, и я еще не совсем уверенно себя чувствовала себя на нем", – написала Бузова в соцсети.
Вместе с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым они исполнили чувственный номер под песню "Walk away", изобразив влюбленных. Несмотря на старания, судьи во главе с Заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой поставили паре средние оценки – за технику и артистизм они получили в общей сложности 11,52 балла.
В комментариях многие пользователи написали, что номер Бузовой получился "фантастическим", а судьи были несправедливы.
"Оценки занижены! Как будто вы упали два раза", – написала misslenusia96.
"Вот и я не понимаю", – ответила ей Ольга Бузова, сопроводив запись грустными смайликами.
Новый сезон спортивно-развлекательного шоу "Ледниковый период" стартовал в это воскресенье. Вместе с Ольгой Бузовой в нем также принимают участие: Влад Топалов, Регина Тодоренко, Влад Соколовский и многие другие.