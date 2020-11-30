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Слуцкий назвал заявление ОЗХО по Навальному политизированным бредом
Слуцкий назвал заявление ОЗХО по Навальному политизированным бредом
Разговоры о вине РФ в инциденте с оппозиционером Алексеем Навальным - "политизированный бред", ФРГ сама нарушила конвенцию о запрете химического оружия своим... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T20:35
2020-11-30T20:35
госпитализация алексея навального
леонид слуцкий
алексей навальный
госдума рф
дмитрий песков
германия
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Разговоры о вине РФ в инциденте с оппозиционером Алексеем Навальным - "политизированный бред", ФРГ сама нарушила конвенцию о запрете химического оружия своим отказом от сотрудничества, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее 56 из 193 стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подписали заявление, в котором поддержали версию, согласно которой российский оппозиционер Алексей Навальный пострадал от нервно-паралитического вещества из группы "Новичок". Данное заявление было распространено в связи с началом 25-й конференции государств-участников. Среди стран, подписавших заявление, государства-члены ЕС, а также США, Австралия, Канада, Япония, Швейцария, Украина, Грузия, Перу и другие.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
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госпитализация алексея навального, леонид слуцкий, алексей навальный, госдума рф, дмитрий песков, германия, в мире

Слуцкий назвал заявление ОЗХО по Навальному политизированным бредом

20:35 30.11.2020
 
© Фото : @navalny/InstagramАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Фото : @navalny/Instagram
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Разговоры о вине РФ в инциденте с оппозиционером Алексеем Навальным - "политизированный бред", ФРГ сама нарушила конвенцию о запрете химического оружия своим отказом от сотрудничества, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее 56 из 193 стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подписали заявление, в котором поддержали версию, согласно которой российский оппозиционер Алексей Навальный пострадал от нервно-паралитического вещества из группы "Новичок". Данное заявление было распространено в связи с началом 25-й конференции государств-участников. Среди стран, подписавших заявление, государства-члены ЕС, а также США, Австралия, Канада, Япония, Швейцария, Украина, Грузия, Перу и другие.
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"В ОЗХО продолжается спектакль вокруг якобы отравления Навального. Громогласным меньшинством Россию снова пытаются обличить в применении "Новичка". ФРГ сама нарушила конвенцию о запрете химоружия своим отказом от сотрудничества с РФ. Разговоры о вине Москвы - политизированный бред", - написал депутат в Twitter.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
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В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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