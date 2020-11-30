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Представитель экс-главы Армении Тер-Петросяна назвал Пашиняна "напастью"
Представитель экс-главы Армении Тер-Петросяна назвал Пашиняна "напастью"
Пресс-секретарь первого президента Армении Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян назвал премьера страны Никола Пашиняна "напастью", ведущей "нацию к гибели". РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:35
2020-11-30T16:35
никол пашинян
роберт кочарян
ильхам алиев
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азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 30 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь первого президента Армении Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян назвал премьера страны Никола Пашиняна "напастью", ведущей "нацию к гибели".В понедельник Пашиян представил свою версию планируемой в конце октября поездки бывших президентов страны Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна в Москву для обсуждения ситуации в Карабахе. Он отметил, что его попросили ходатайствовать о встрече экс-президентов в качестве спецпосланников с российским лидером Владимиром Путиным. Однако, по словам премьера, он предложил организовать визит Тер-Петросяна и Кочаряна в качестве гостей зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а затем попытаться организовать встречи с президентом и главой МИД России. Он добавил, что экс-президенты в Москву так и не отправились.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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никол пашинян, роберт кочарян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

Представитель экс-главы Армении Тер-Петросяна назвал Пашиняна "напастью"

16:35 30.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Армении / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване с министром обороны РФ Сергеем Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Армении
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ЕРЕВАН, 30 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь первого президента Армении Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян назвал премьера страны Никола Пашиняна "напастью", ведущей "нацию к гибели".
В понедельник Пашиян представил свою версию планируемой в конце октября поездки бывших президентов страны Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна в Москву для обсуждения ситуации в Карабахе. Он отметил, что его попросили ходатайствовать о встрече экс-президентов в качестве спецпосланников с российским лидером Владимиром Путиным. Однако, по словам премьера, он предложил организовать визит Тер-Петросяна и Кочаряна в качестве гостей зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а затем попытаться организовать встречи с президентом и главой МИД России. Он добавил, что экс-президенты в Москву так и не отправились.

"Президент Тер-Петросян считает бессмысленным комментировать душевные страдания "напасти", ведущей нацию к гибели. Пусть говорит, что хочет. Все равно у него нет никакой возможности оправдаться. Армянский народ его никогда не простит", - написал Мусинян в Facebook.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом заседания Высшего евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
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Никол ПашинянРоберт КочарянИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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