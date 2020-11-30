https://ria.ru/20201130/napast-1586997497.html

Представитель экс-главы Армении Тер-Петросяна назвал Пашиняна "напастью"

Представитель экс-главы Армении Тер-Петросяна назвал Пашиняна "напастью"

Пресс-секретарь первого президента Армении Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян назвал премьера страны Никола Пашиняна "напастью", ведущей "нацию к гибели". РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T16:35

2020-11-30T16:35

2020-11-30T16:35

никол пашинян

роберт кочарян

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 30 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь первого президента Армении Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян назвал премьера страны Никола Пашиняна "напастью", ведущей "нацию к гибели".В понедельник Пашиян представил свою версию планируемой в конце октября поездки бывших президентов страны Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна в Москву для обсуждения ситуации в Карабахе. Он отметил, что его попросили ходатайствовать о встрече экс-президентов в качестве спецпосланников с российским лидером Владимиром Путиным. Однако, по словам премьера, он предложил организовать визит Тер-Петросяна и Кочаряна в качестве гостей зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а затем попытаться организовать встречи с президентом и главой МИД России. Он добавил, что экс-президенты в Москву так и не отправились.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201129/karabakh-1586861015.html

москва

азербайджан

армения

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никол пашинян, роберт кочарян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире