Представитель экс-главы Армении Тер-Петросяна назвал Пашиняна "напастью"
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Армении / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
ЕРЕВАН, 30 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь первого президента Армении Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян назвал премьера страны Никола Пашиняна "напастью", ведущей "нацию к гибели".
В понедельник Пашиян представил свою версию планируемой в конце октября поездки бывших президентов страны Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна в Москву для обсуждения ситуации в Карабахе. Он отметил, что его попросили ходатайствовать о встрече экс-президентов в качестве спецпосланников с российским лидером Владимиром Путиным. Однако, по словам премьера, он предложил организовать визит Тер-Петросяна и Кочаряна в качестве гостей зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а затем попытаться организовать встречи с президентом и главой МИД России. Он добавил, что экс-президенты в Москву так и не отправились.
"Президент Тер-Петросян считает бессмысленным комментировать душевные страдания "напасти", ведущей нацию к гибели. Пусть говорит, что хочет. Все равно у него нет никакой возможности оправдаться. Армянский народ его никогда не простит", - написал Мусинян в Facebook.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.