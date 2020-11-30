Армянская оппозиция заявила о нападении на акцию протеста в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастники акции на площади Шарля Азнавура в Ереване с требованием возвращения военнопленных и тел погибших в Карабахе военнослужащих
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 30 ноя – РИА Новости. Глава армянской оппозиционной Партии реформистов Ваан Бабаян заявил в понедельник, что на его соратников, требовавших отставки провластного депутата парламента, напали в Ереване, но не сказал, кто именно.
"Только что нападению подверглись члены Партии реформистов и активисты, проводившие мирную акцию (в Ереване – ред.) с требованием отставки депутата от фракции "Мой шаг" Корюна Мкртчяна. Активисты получили телесные повреждения и прекратили акцию", - написал Бабаян в Facebook. Он обратился к правоохранительным органам с призывом быстро найти и привлечь к ответственности лиц, напавших на членов партии.
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Бабаян был ранее депутатом парламента Армении.
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.
Оппозиция также проводит акции протеста и близ мест проживания провластных депутатов, считая их ответственными за сложившуюся в стране ситуацию.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.