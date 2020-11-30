https://ria.ru/20201130/napadenie-1586976847.html

Армянская оппозиция заявила о нападении на акцию протеста в Ереване

Армянская оппозиция заявила о нападении на акцию протеста в Ереване

Глава армянской оппозиционной Партии реформистов Ваан Бабаян заявил в понедельник, что на его соратников, требовавших отставки провластного депутата парламента, РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:06

2020-11-30T15:06

2020-11-30T15:06

беспорядки в ереване

никол пашинян

ильхам алиев

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 30 ноя – РИА Новости. Глава армянской оппозиционной Партии реформистов Ваан Бабаян заявил в понедельник, что на его соратников, требовавших отставки провластного депутата парламента, напали в Ереване, но не сказал, кто именно."Только что нападению подверглись члены Партии реформистов и активисты, проводившие мирную акцию (в Ереване – ред.) с требованием отставки депутата от фракции "Мой шаг" Корюна Мкртчяна. Активисты получили телесные повреждения и прекратили акцию", - написал Бабаян в Facebook. Он обратился к правоохранительным органам с призывом быстро найти и привлечь к ответственности лиц, напавших на членов партии.Бабаян был ранее депутатом парламента Армении.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.Оппозиция также проводит акции протеста и близ мест проживания провластных депутатов, считая их ответственными за сложившуюся в стране ситуацию.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201129/sarkisyan-1586841984.html

https://ria.ru/20201126/armeniya-1586395829.html

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире