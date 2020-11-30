https://ria.ru/20201130/most-1586888479.html

Открытие моста на остров Русский вновь отложили

Открытие моста на остров Русский вновь отложили

Специалисты продолжают очистку вант моста на остров Русский во Владивостоке, закрытого из-за обледенения, сроки завершения работ зависят от разных факторов,... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T04:32

2020-11-30T04:32

2020-11-30T04:32

последствия непогоды в приморье

приморский океанариум

дальневосточный федеральный университет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

русский (остров)

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. Специалисты продолжают очистку вант моста на остров Русский во Владивостоке, закрытого из-за обледенения, сроки завершения работ зависят от разных факторов, сообщили журналистам в правительстве Приморья.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили, в последний раз на 30 ноября. Несколько дней мостовики ждали, пока лёд на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты.Сроки открытия моста не называются.Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.

https://ria.ru/20201127/vygovor-1586578951.html

русский (остров)

владивосток

приморский край

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последствия непогоды в приморье, приморский океанариум, дальневосточный федеральный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), владивосток, приморский край, происшествия