https://ria.ru/20201130/krym-1587040464.html

Россия не намерена обсуждать с США тему Крыма

Россия не намерена обсуждать с США тему Крыма

России и США надо плотнее работать над совершенствованием взаимоотношений, но Москве не о чем говорить с Вашингтоном по теме Крыма, а также по обмену санкциями, РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T19:56

2020-11-30T19:56

2020-11-30T20:09

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

республика крым

сша

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. России и США надо плотнее работать над совершенствованием взаимоотношений, но Москве не о чем говорить с Вашингтоном по теме Крыма, а также по обмену санкциями, политика введения которых неэффективна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая онлайн в ходе российско-американского форума "Диалог Форт-Росс"."Нужно плотнее работать над совершенствованием наших взаимоотношений. Особенно в том, что касается Крыма - но тут обсуждать нечего, это вообще не проблема, все уже давно решено, мы не готовы размениваться, обмениваться с США санкциями. Если США хотят наращивать - пожалуйста. В какой-то момент мы покажем , что эта политика ведет никуда, неэффективна. Она продемонстрирует свою непроизводительность", - сказал он."Мы не будем обмениваться санкциями с любым правительством США в будущем. Этот вопрос решен, он закрыт. Его не существует на повестке дня, его просто нет", - подчеркнул Рябков.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201125/voyna-1586305458.html

https://ria.ru/20201128/krym-1586734615.html

россия

республика крым

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, республика крым, сша, в мире