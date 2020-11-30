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Россия не намерена обсуждать с США тему Крыма
Россия не намерена обсуждать с США тему Крыма
России и США надо плотнее работать над совершенствованием взаимоотношений, но Москве не о чем говорить с Вашингтоном по теме Крыма, а также по обмену санкциями, РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:56
2020-11-30T20:09
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
республика крым
сша
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. России и США надо плотнее работать над совершенствованием взаимоотношений, но Москве не о чем говорить с Вашингтоном по теме Крыма, а также по обмену санкциями, политика введения которых неэффективна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая онлайн в ходе российско-американского форума "Диалог Форт-Росс"."Нужно плотнее работать над совершенствованием наших взаимоотношений. Особенно в том, что касается Крыма - но тут обсуждать нечего, это вообще не проблема, все уже давно решено, мы не готовы размениваться, обмениваться с США санкциями. Если США хотят наращивать - пожалуйста. В какой-то момент мы покажем , что эта политика ведет никуда, неэффективна. Она продемонстрирует свою непроизводительность", - сказал он."Мы не будем обмениваться санкциями с любым правительством США в будущем. Этот вопрос решен, он закрыт. Его не существует на повестке дня, его просто нет", - подчеркнул Рябков.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201125/voyna-1586305458.html
https://ria.ru/20201128/krym-1586734615.html
россия
республика крым
сша
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, республика крым, сша, в мире

Россия не намерена обсуждать с США тему Крыма

19:56 30.11.2020 (обновлено: 20:09 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. России и США надо плотнее работать над совершенствованием взаимоотношений, но Москве не о чем говорить с Вашингтоном по теме Крыма, а также по обмену санкциями, политика введения которых неэффективна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая онлайн в ходе российско-американского форума "Диалог Форт-Росс".
"Нужно плотнее работать над совершенствованием наших взаимоотношений. Особенно в том, что касается Крыма - но тут обсуждать нечего, это вообще не проблема, все уже давно решено, мы не готовы размениваться, обмениваться с США санкциями. Если США хотят наращивать - пожалуйста. В какой-то момент мы покажем , что эта политика ведет никуда, неэффективна. Она продемонстрирует свою непроизводительность", - сказал он.
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"Мы не будем обмениваться санкциями с любым правительством США в будущем. Этот вопрос решен, он закрыт. Его не существует на повестке дня, его просто нет", - подчеркнул Рябков.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковРеспублика КрымСШАВ мире
 
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