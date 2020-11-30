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Роспотребнадзор проверит жалобы на концерт Басты в Петербурге
Роспотребнадзор проверит жалобы на концерт Басты в Петербурге
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта музыканта Басты (Василия Вакуленко),... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:42
2020-11-30T19:42
2020-11-30T21:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
баста (василий вакуленко)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта музыканта Басты (Василия Вакуленко), где якобы не соблюдались ограничения по COVID-19, и принять необходимые решения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Некоторые пользователи соцсетей возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге в пятницу многочисленные зрители не соблюдали действующие ограничения. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция."Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала поручение Управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства проведения мероприятия с нарушением действующих требований и принять необходимые решения", - говорится в сообщении. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), баста (василий вакуленко), санкт-петербург, общество