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Роспотребнадзор проверит жалобы на концерт Басты в Петербурге
Роспотребнадзор проверит жалобы на концерт Басты в Петербурге
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта музыканта Басты (Василия Вакуленко),... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:42
2020-11-30T21:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
баста (василий вакуленко)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта музыканта Басты (Василия Вакуленко), где якобы не соблюдались ограничения по COVID-19, и принять необходимые решения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Некоторые пользователи соцсетей возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге в пятницу многочисленные зрители не соблюдали действующие ограничения. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция."Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала поручение Управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства проведения мероприятия с нарушением действующих требований и принять необходимые решения", - говорится в сообщении. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), баста (василий вакуленко), санкт-петербург, общество

Роспотребнадзор проверит жалобы на концерт Басты в Петербурге

19:42 30.11.2020 (обновлено: 21:29 30.11.2020)
 
© Фото : Youtube-канал ТО "Gazgolder"Баста в новом выпуске программы #Музыкалити
Баста в новом выпуске программы #Музыкалити - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Фото : Youtube-канал ТО "Gazgolder"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта музыканта Басты (Василия Вакуленко), где якобы не соблюдались ограничения по COVID-19, и принять необходимые решения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Некоторые пользователи соцсетей возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге в пятницу многочисленные зрители не соблюдали действующие ограничения. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция.
"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала поручение Управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства проведения мероприятия с нарушением действующих требований и принять необходимые решения", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Баста (Василий Вакуленко)Санкт-ПетербургОбщество
 
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