https://ria.ru/20220204/zhaloba-1771184067.html

Как написать жалобу в Роспотребнадзор: пример, требования и сроки

Как написать жалобу в Роспотребнадзор: образец, правильное составление и оформление

Как написать жалобу в Роспотребнадзор: пример, требования и сроки

В повседневной жизни периодически возникает необходимость подать жалобу в Роспотребнадзор, например, при покупке некачественного товара в магазине или нарушении РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T23:51

2022-02-04T23:51

2022-02-04T23:51

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

общество

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В повседневной жизни периодически возникает необходимость подать жалобу в Роспотребнадзор, например, при покупке некачественного товара в магазине или нарушении санитарных правил. Чтобы написать претензию, нужно следовать определенному алгоритму. Как правильно составить обращение в ведомство, образец, сроки и способы оспорить его решение, - в материале РИА Новости.Жалоба в РоспотребнадзорЖалоба в Роспотребнадзор может быть методом разрешения спорных ситуаций, возникающих в сфере гражданских взаимоотношений. Есть много случаев, когда человек вправе обратиться в ведомство (например, обман покупателя в магазине, нарушение санитарных норм и норм эксплуатации). Если заявление принято, то может быть проведена проверка компании, на которую подана жалоба: плановая, внеплановая, выездная. Результатом может стать даже прекращение работы организации. Однако Роспотребнадзор - не последняя инстанция в борьбе за права гражданина в потребительской сфере.Законодательная базаПодача жалобы в Роспотребнадзор по защите прав потребителей регулируется положениями Гражданского кодекса и некоторых других законов РФ (№ 59-ФЗ, № 52-ФЗ, № 395-1, № 209-ФЗ), а также принятыми на их основе нормативными актами. С порядком подачи заявления на оспаривание решения ведомства можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора.“Основными нормативно-правовыми актами в сфере защиты прав потребителя являются закон "О защите прав потребителей", Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", - комментирует юрист "Единого центра защиты" Илья Сорокин.Жалоба в Роспотребнадзор составляется в свободной форме при условии соблюдения ряда требований:Составленная жалоба может быть подана лично либо по почте. Роспотребнадзор предоставляет ответ в течение 30 дней с момента регистрации поступившего документа.Причины обращенияОснованием для обращения могут служить нарушения прав потребителей, санитарно-эпидемиологических норм и т. д. Жалоба может быть подана на банковское учреждение, на кафе, магазины, почту России, оператора сотовой связи, страховые компании, салон красоты, управляющую компанию и т.д.ПолномочияРоспотребнадзор обладает рядом полномочий, обеспечивающих гражданам помощь в решении проблем, связанных с нарушением их прав. Организация проводит проверки физических и юрлиц в сфере потребительского рынка, контролирует качество товаров, импортируемых из-за рубежа, отвечает за улучшение благосостояния и здоровья населения и введение карантина.Как обратиться в РоспотребнадзорЕсть несколько способов подать жалобу. Гражданин может выбрать любой удобный вариант: отправка документов заказным письмом через почту или другую службу доставки; личный визит в офис; через официальный сайт."Подавать жалобу лично и при этом брать с собой два экземпляра для проставления отметки на одном из них нужно, чтобы потом на руках имелось подтверждение подачи заявления, - комментирует Нахид Касумов, глава юридической компании "Косумов и партнеры". - Если вдруг жалобу потеряют в Роспотребнадзоре, заявитель сможет доказать, что он ее подавал в определенную дату".Через интернетПодать заявление онлайн можно через официальный сайт Роспотребнадзора. Во вкладке "для граждан" необходимо выбрать пункт "заявления граждан" и заполнить представленную форму: выбрать подразделение (зависит от места жительства заявителя); указать информацию о себе; выбрать тему, касающуюся жалобы; написать текст самого обращения. Также заявление можно подать онлайн анонимно, но вероятность рассмотрения такой заявки невелика.По почтеВсе документы можно отправить в центральный аппарат или в местное отделение Роспотребнадзора по почте. Нужный адрес можно найти на официальном ресурсе. Необходимо выбрать заказное письмо с уведомлением.ЛичноЛичный прием проводится как в Центральном управлении (г. Москва, метро “Охотный ряд”, Газетный переулок 3-5, строение 1), так и в региональных подразделениях Роспотребнадзора. Гражданин может записаться на консультацию к сотруднику ведомства, чтобы обсудить с ним интересующие его вопросы. С согласия обратившегося эксперт может дать устный или письменный ответ.АнонимноАнонимную жалобу можно составить на официальном сайте Роспотребнадзора или отправить документ без указания своих данных по почте.Однако в соответствии с законодательством Российской Федерации такие запросы не гарантируют проведение внеплановых проверок. В отсутствие объективных и веских аргументов они игнорируются. Если у специалистов службы есть серьезные сомнения в авторстве документа, они предпринимают шаги для установления личности заявителя.Как правильно пожаловаться в РоспотребнадзорВ тексте жалобы необходимо указать юридическое название и адрес компании, на которую человек жалуется. Рассмотрение длится 30 рабочих дней, по истечении срока Роспотребнадзор должен отправить ответ по электронной или обычной почте. Если орган не ответил в установленный срок, это нарушение. Тогда гражданин может написать жалобу в центральный аппарат или в прокуратуру.Претензионный порядокПрежде чем заявлять претензии, заявитель должен попытаться поговорить с продавцом (производителем), поскольку возможно, что вопросы будут решены на месте. Если гражданину не идут навстречу, то следует предъявить претензию.При ее составлении нужно сначала выбрать основной наиболее существенный недостаток в товаре или в качестве предоставляемой услуги. Чтобы четко представлять, что требуется от продавца или исполнителя, необходимо ознакомиться с основными правами потребителя, гарантированными законом.После того, как Роспотребнадзор прислал ответ, заявитель решает: удовлетворяет он его или нет. Если нет - подает апелляцию, пытается обжаловать решение органа.ПретензияГлавное правило подачи жалобы - это четко изложенная претензия. Перед ее предъявлением гражданин должен решить, какие санкции он ожидает от Роспотребнадзора, если обращение будет принято. То есть как бы ему хотелось возместить нанесенный ущерб: выплата материальной компенсации, закрытие организации, нарушившей права и т.д.Сроки рассмотренияУ ведомства есть 30 рабочих дней для рассмотрения всех материалов, по истечении этого срока должно быть принято одно из следующих решений: ответить на жалобу и принять меры для разрешения ситуации; передать документы другому органу (например, в суд); отклонить запрос.Составление жалобы в РоспотребнадзорОфициальной формы обращения нет. Однако правила предусматривают, что оно должно быть подано в письменном виде (написано от руки или напечатано). Если человек лично подает документы - нужно сразу сделать две копии, чтобы на втором экземпляре представитель уполномоченного органа сделал отметку о дате подачи заявления. Орган принимает жалобы, если в документе указано: имя адресата, контактная информация заявителя (имя, адрес, номер телефона), обстоятельства дела, факт нарушения положений, причиненный ущерб, личные требования к организации (что человек хочет получить, отправив жалобу), дата написания бумаги и подпись.Таким образом, жалоба в Роспотребнадзор должна иметь следующий вид:ОбразецВыбор образца зависит от того, на какую инстанцию заявитель хочет подать жалобу.Одна из самых частых жалоб - на качество продуктов питания: когда потребитель уже заплатил за товар, однако его состояние оказалось не соответствующим заявленному или он был поврежден при транспортировке и так далее. В таком случае составляется жалоба на магазин для возврата денежных средств при покупке изделия ненадлежащего качества по следующему образцу.Причины отказаНаличие жалобы не гарантирует положительного ответа заявителю. Орган может отказаться от рассмотрения еще до вынесения решения по вопросу. Это случается в следующих случаях: когда рассматриваемый вопрос не входит в компетенцию Роспотребнадзора; в заявлении не указана обязательная информация, например, данные обвиняемого; если претензии основаны исключительно на предположениях и не содержат никаких обоснований. Также Роспотребнадзор может отказать в рассмотрении, если до подачи жалобы обе стороны не пытались мирно урегулировать конфликт, не прибегая к помощи службы.Как оспорить решение РоспотребнадзораЕсли жалоба была рассмотрена, Роспотребнадзор может наложить административный штраф, выписать постановление об административной ответственности или устанавливает иные санкции, вплоть до закрытия организации.Эти решения могут быть оспорены следующим способом: можно подать жалобу на вышестоящее лицо: то есть на руководителя сотрудника, ответ которого оспаривается. Жалоба подается в течение 10 дней с момента получения копии решения по делу об административном правонарушении. Срок подачи апелляции тот же - 10 дней с момента получения копии решения. Документ составляется в произвольной форме, но рекомендуется указать в ней:

https://radiosputnik.ria.ru/20200221/1565082123.html

https://ria.ru/20220126/narusheniya-1769635315.html

https://ria.ru/20211213/koronavirus-1763386424.html

https://ria.ru/20211210/marketpleys-1763098526.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, общество