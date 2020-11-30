https://ria.ru/20201130/karabakh-1587070082.html
Азербайджанские войска вошли в Лачинский район Карабаха
Азербайджанские войска вошли в Лачинский район Карабаха
Подразделения армии Азербайджана вошли в Лачинский район, сообщила пресс-служба Минобороны республики. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T23:23
2020-11-30T23:23
2020-11-30T23:58
ситуация в нагорном карабахе
минобороны азербайджана
нагорный карабах
азербайджан
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БАКУ, 30 ноя — РИА Новости. Подразделения армии Азербайджана вошли в Лачинский район, сообщила пресс-служба Минобороны республики.Это последний из трех районов, которые должны занять силы Баку, согласно трехстороннему заявлению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились об урегулировании ситуации в регионе. Согласно достигнутому соглашению, с 10 ноября в Карабахе начал действовать режим прекращения огня, Армения и Азербайджан остановились на занятых позициях, затем ряд районов перешли под контроль Баку. Стороны начали обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.
https://ria.ru/20201126/karabakh-1586398156.html
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