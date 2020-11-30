https://ria.ru/20201130/karabakh-1587004183.html

В Турции рассказали о переговорах с Россией по мониторингу в Карабахе

В Турции рассказали о переговорах с Россией по мониторингу в Карабахе

Турция продолжает переговоры с Россией по техническим аспектам мониторингового центра в Нагорном Карабахе в запланированном формате, заявил глава минобороны... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T17:07

2020-11-30T17:07

2020-11-30T17:07

ситуация в нагорном карабахе

россия

хулуси акар

обсе

нагорно-карабахская республика

турция

в мире

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АНКАРА, 30 ноя – РИА Новости. Турция продолжает переговоры с Россией по техническим аспектам мониторингового центра в Нагорном Карабахе в запланированном формате, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар в понедельник.Анкара и Москва подписали 11 ноября меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло"."Наши переговоры с российской военной делегацией по техническим аспектам мониторингового центра в Карабахе продолжаются в соответствии с запланированным графиком", - цитирует Акара агентство Anadolu.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201130/gospital-1586891826.html

россия

нагорно-карабахская республика

турция

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россия, хулуси акар, обсе, нагорно-карабахская республика, турция, в мире