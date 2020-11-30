Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201130/karabakh-1587004183.html
В Турции рассказали о переговорах с Россией по мониторингу в Карабахе
В Турции рассказали о переговорах с Россией по мониторингу в Карабахе
Турция продолжает переговоры с Россией по техническим аспектам мониторингового центра в Нагорном Карабахе в запланированном формате, заявил глава минобороны... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:07
2020-11-30T17:07
ситуация в нагорном карабахе
россия
хулуси акар
обсе
нагорно-карабахская республика
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582032299_0:60:3072:1788_1400x0_80_0_0_abece16dda3916c3f1f1e272dccba952.jpg
АНКАРА, 30 ноя – РИА Новости. Турция продолжает переговоры с Россией по техническим аспектам мониторингового центра в Нагорном Карабахе в запланированном формате, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар в понедельник.Анкара и Москва подписали 11 ноября меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло"."Наши переговоры с российской военной делегацией по техническим аспектам мониторингового центра в Карабахе продолжаются в соответствии с запланированным графиком", - цитирует Акара агентство Anadolu.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201130/gospital-1586891826.html
россия
нагорно-карабахская республика
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582032299_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_fd4e118fb11f7370018735849721eb27.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, хулуси акар, обсе, нагорно-карабахская республика, турция, в мире

В Турции рассказали о переговорах с Россией по мониторингу в Карабахе

17:07 30.11.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевСтепанакерт
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
АНКАРА, 30 ноя – РИА Новости. Турция продолжает переговоры с Россией по техническим аспектам мониторингового центра в Нагорном Карабахе в запланированном формате, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар в понедельник.
Анкара и Москва подписали 11 ноября меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
"Наши переговоры с российской военной делегацией по техническим аспектам мониторингового центра в Карабахе продолжаются в соответствии с запланированным графиком", - цитирует Акара агентство Anadolu.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Первые подразделения медицинского отряда специального назначения в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
Вчера, 07:02Ситуация в Нагорном Карабахе
Российские военные развернули госпиталь в Степанакерте
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Разминирование территорий в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

К российским миротворцам в Нагорном Карабахе присоединились саперы.

Специалист противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
1 из 10

К российским миротворцам в Нагорном Карабахе присоединились саперы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Гуманитарное разминирование территорий началось в республике 23 ноября.

Специалист противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
2 из 10

Гуманитарное разминирование территорий началось в республике 23 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Так называют называют очистку местности от взрывоопасных предметов по заявкам администрации.

Российские миротворцы во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
3 из 10

Так называют называют очистку местности от взрывоопасных предметов по заявкам администрации.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Разминирование в Карабахе организовано по заявкам администрации НКР.

Специалисты противоминного центра Минобороны РФ приступили к работе в Карабахе
4 из 10

Разминирование в Карабахе организовано по заявкам администрации НКР.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На месте работают специалисты Международного противоминного центра Минобороны России.

Военная техника российских миротворцев во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
5 из 10

На месте работают специалисты Международного противоминного центра Минобороны России.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На первом этапе они проверяют на взрывоопасные предметы территории, где потом будут строить стационарные посты военного контингента.

Российский миротворец во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
6 из 10

На первом этапе они проверяют на взрывоопасные предметы территории, где потом будут строить стационарные посты военного контингента.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Саперные работы идут рядом с населенными пунктами и объектами социальной инфраструктуры.

Специалисты противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач в Карабахе
7 из 10

Саперные работы идут рядом с населенными пунктами и объектами социальной инфраструктуры.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где потом подрывают.

Специалисты противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
8 из 10

Найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где потом подрывают.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Снаряды, которые невозможно транспортировать, уничтожают на месте.

Специалист Международного противоминного центра Минобороны России в Нагорном Карабахе
9 из 10

Снаряды, которые невозможно транспортировать, уничтожают на месте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие, участвующие в разминировании, одеты в защитные костюмы и вооружены самыми современными миноискателями.

Специалист Международного противоминного центра Минобороны России в Карабахе
10 из 10

Военнослужащие, участвующие в разминировании, одеты в защитные костюмы и вооружены самыми современными миноискателями.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 10

К российским миротворцам в Нагорном Карабахе присоединились саперы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 10

Гуманитарное разминирование территорий началось в республике 23 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Так называют называют очистку местности от взрывоопасных предметов по заявкам администрации.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Разминирование в Карабахе организовано по заявкам администрации НКР.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 10

На месте работают специалисты Международного противоминного центра Минобороны России.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 10

На первом этапе они проверяют на взрывоопасные предметы территории, где потом будут строить стационарные посты военного контингента.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 10

Саперные работы идут рядом с населенными пунктами и объектами социальной инфраструктуры.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 10

Найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где потом подрывают.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Снаряды, которые невозможно транспортировать, уничтожают на месте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Военнослужащие, участвующие в разминировании, одеты в защитные костюмы и вооружены самыми современными миноискателями.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияХулуси АкарОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаТурцияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22В Германии рассказали о мотивах водителя, наехавшего на пешеходов Трире
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване протестующие пытаются перекрыть центральный проспект
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:07В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
17:05Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
17:04В СФ просят разрешить въезд обучающимся в России иностранным студентам
17:04Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому
16:59Баку находится в контакте с миротворцами по вопросу пропавших военных
Лента новостейМолния