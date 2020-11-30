https://ria.ru/20201130/gospital-1586891826.html

Российские военные развернули госпиталь в Степанакерте

Российские военные развернули госпиталь в Степанакерте

Министерство обороны развернуло в Нагорном Карабахе полевой госпиталь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T07:02

2020-11-30T07:02

2020-11-30T18:40

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

степанакерт

баку

азербайджан

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 30 ноя — РИА Новости. Министерство обороны развернуло в Нагорном Карабахе полевой госпиталь, передает корреспондент РИА Новости. "Завершено развертывание пневмокаркасных модулей. В первую очередь мы ориентируемся на медицинское обеспечение миротворческого контингента. И мы готовы оказать помощь мирному населению. На своих фондах готовы разместить до 40 человек", — сказал журналистам начальник медицинского отряда Ярослав Иванов.По его словам, госпиталь оборудован отделениями реанимации, функциональной диагностики, лабораторной диагностики, операционной, стоматологическим кабинетом и кабинетом офтальмолога. В наличии есть аппараты ИВЛ, УЗИ и рентген.Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьера.

https://ria.ru/20201124/uregulirovanie-1585966825.html

степанакерт

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, степанакерт, баку, азербайджан, армения, в мире