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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201130/gospital-1586891826.html
Российские военные развернули госпиталь в Степанакерте
Российские военные развернули госпиталь в Степанакерте
Министерство обороны развернуло в Нагорном Карабахе полевой госпиталь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T07:02
2020-11-30T18:40
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
степанакерт
баку
азербайджан
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 30 ноя — РИА Новости. Министерство обороны развернуло в Нагорном Карабахе полевой госпиталь, передает корреспондент РИА Новости. "Завершено развертывание пневмокаркасных модулей. В первую очередь мы ориентируемся на медицинское обеспечение миротворческого контингента. И мы готовы оказать помощь мирному населению. На своих фондах готовы разместить до 40 человек", — сказал журналистам начальник медицинского отряда Ярослав Иванов.По его словам, госпиталь оборудован отделениями реанимации, функциональной диагностики, лабораторной диагностики, операционной, стоматологическим кабинетом и кабинетом офтальмолога. В наличии есть аппараты ИВЛ, УЗИ и рентген.Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьера.
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, степанакерт, баку, азербайджан, армения, в мире

Российские военные развернули госпиталь в Степанакерте

07:02 30.11.2020 (обновлено: 18:40 30.11.2020)
 
© Фото : Минобороны РоссииПервые подразделения медицинского отряда специального назначения в Степанакерте
Первые подразделения медицинского отряда специального назначения в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Фото : Минобороны России
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СТЕПАНАКЕРТ, 30 ноя — РИА Новости. Министерство обороны развернуло в Нагорном Карабахе полевой госпиталь, передает корреспондент РИА Новости.
"Завершено развертывание пневмокаркасных модулей. В первую очередь мы ориентируемся на медицинское обеспечение миротворческого контингента. И мы готовы оказать помощь мирному населению. На своих фондах готовы разместить до 40 человек", — сказал журналистам начальник медицинского отряда Ярослав Иванов.
По его словам, госпиталь оборудован отделениями реанимации, функциональной диагностики, лабораторной диагностики, операционной, стоматологическим кабинетом и кабинетом офтальмолога. В наличии есть аппараты ИВЛ, УЗИ и рентген.
"Мы готовы оказать помощь": полевой госпиталь в Степанакерте
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Первые подразделения медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа прибыли в столицу Нагорного Карабаха.

Российские военнослужащие устанавливают каркасный модуль на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
1 из 12

Первые подразделения медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа прибыли в столицу Нагорного Карабаха.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Модули военного госпиталя установили на территории аэропорта.

Российские военнослужащие проводят монтаж оборудования на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
2 из 12

Модули военного госпиталя установили на территории аэропорта.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военные ориентируются в первую очередь на медицинское обеспечение миротворцев, но готовы помогать и жителям республики.

Российские военнослужащие выгружают оборудование на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
3 из 12

Военные ориентируются в первую очередь на медицинское обеспечение миротворцев, но готовы помогать и жителям республики.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"На своих фондах готовы разместить до 40 человек", — рассказал журналистам начальник медицинского отряда.

Российские военнослужащие на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
4 из 12

"На своих фондах готовы разместить до 40 человек", — рассказал журналистам начальник медицинского отряда.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Мобильный полевой госпиталь неподалеку от Степанакерта.

Российская военнослужащая закрепляет тент на каркасном модуле на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
5 из 12

Мобильный полевой госпиталь неподалеку от Степанакерта.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Здесь есть отделения реанимации, функциональной и лабораторной диагностики, операционная, кабинеты стоматолога и офтальмолога.

Российский военнослужащий проводит монтаж оборудования на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
6 из 12

Здесь есть отделения реанимации, функциональной и лабораторной диагностики, операционная, кабинеты стоматолога и офтальмолога.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, УЗИ и рентгеном.

Российская военнослужащая проводит монтаж оборудования на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
7 из 12

Госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, УЗИ и рентгеном.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Ранее в Нагорный Карабах прибыли более 60 военных медиков из России.

Российские военнослужащие на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
8 из 12

Ранее в Нагорный Карабах прибыли более 60 военных медиков из России.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Среди врачей — военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

Российский военнослужащий проводит монтаж оборудования на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
9 из 12

Среди врачей — военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В Степанакерт доктора отправились под сопровождением миротворцев и военной полиции.

Российский военнослужащий выгружает оборудование на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
10 из 12

В Степанакерт доктора отправились под сопровождением миротворцев и военной полиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы разместились в Карабахе по трехстороннему соглашению о прекращении боевых действий.

Российский военнослужащий на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
11 из 12

Российские миротворцы разместились в Карабахе по трехстороннему соглашению о прекращении боевых действий.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Миротворческий контингент помогает местным властям расчищать дороги и восстанавливать социальную инфраструктуру.

Российский военнослужащий на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
12 из 12

Миротворческий контингент помогает местным властям расчищать дороги и восстанавливать социальную инфраструктуру.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Первые подразделения медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа прибыли в столицу Нагорного Карабаха.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Модули военного госпиталя установили на территории аэропорта.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Военные ориентируются в первую очередь на медицинское обеспечение миротворцев, но готовы помогать и жителям республики.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 12

"На своих фондах готовы разместить до 40 человек", — рассказал журналистам начальник медицинского отряда.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Мобильный полевой госпиталь неподалеку от Степанакерта.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Здесь есть отделения реанимации, функциональной и лабораторной диагностики, операционная, кабинеты стоматолога и офтальмолога.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, УЗИ и рентгеном.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 12

Ранее в Нагорный Карабах прибыли более 60 военных медиков из России.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 12

Среди врачей — военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 12

В Степанакерт доктора отправились под сопровождением миротворцев и военной полиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Российские миротворцы разместились в Карабахе по трехстороннему соглашению о прекращении боевых действий.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Миротворческий контингент помогает местным властям расчищать дороги и восстанавливать социальную инфраструктуру.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьера.
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