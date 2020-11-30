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Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2020 года
Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2020 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 30.11.2020
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миротворцы
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
уилл клайберн
цска
лига чемпионов уефа
нью-йорк
алина загитова
кошки
мавзолей ленина
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
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миротворцы, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, уилл клайберн, цска, лига чемпионов уефа, нью-йорк, алина загитова, кошки, мавзолей ленина, москва-сити, цска, толмачево (аэропорт), нагорный карабах, ан-124, владимир путин, гомельская область, москва, новосибирск, миннеаполис, республика хакасия, минск, владивосток, республика крым, саров, варшава, мода, фото, фото

Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2020 года

10:57 30.11.2020 (обновлено: 12:02 30.11.2020)
 
Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Молодые люди на качелях на берегу Новосибирского водохранилища.

Молодые люди качаются на качелях на берегу Новосибирского водохранилища
1 из 34

Молодые люди на качелях на берегу Новосибирского водохранилища.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

Участники мирной акции протеста в Миннеаполисе, требующие учета всех голосов на выборах президента США.

Участники мирной акции протеста, требующий учета всех голосов на выборах президента США, в Миннеаполисе
2 из 34

Участники мирной акции протеста в Миннеаполисе, требующие учета всех голосов на выборах президента США.

© РИА Новости / Крис Джун
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для пациентов с COVID-19, развернутый в ледовом дворце "Крылатское".
Временный госпиталь COVID-19 в Крылатском
3 из 34
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19, развернутый в ледовом дворце "Крылатское".
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алина Загитова на показательных выступлениях этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Алина Загитова на показательных выступлениях этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве
4 из 34

Алина Загитова на показательных выступлениях этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин возлагает цветы к памятнику первому научному руководителю Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Ю. Б. Харитону в Сарове.

Президент РФ Владимир Путин во время возложения цветов к памятнику первому научному руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ Ю.Б. Харитону в Сарове в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область
5 из 34

Владимир Путин возлагает цветы к памятнику первому научному руководителю Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Ю. Б. Харитону в Сарове.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
6 из 34
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе.
© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Пастух на мотоцикле ведет коров с пастбища около деревни Сарагаш в Хакасии.

Пастух на мотоцикле и коровы возвращаются со степного пастбищ около деревни Сарагаш в Республике Хакасия.
7 из 34

Пастух на мотоцикле ведет коров с пастбища около деревни Сарагаш в Хакасии.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Столкновения участников марша националистов с полицией в Варшаве в День независимости Польши. В этом году мэр Варшавы запретил шествие из-за коронавиуса.

Марш националистов в Варшаве
8 из 34

Столкновения участников марша националистов с полицией в Варшаве в День независимости Польши. В этом году мэр Варшавы запретил шествие из-за коронавиуса.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Иерей Аристакес Оганнисян проводит обряд крещения военнослужащих недалеко от передовой линии в Нагорном Карабахе.

Иерей Аристакес Оганнисян проводит обряд крещения военнослужащих недалеко от передовой линии
9 из 34

Иерей Аристакес Оганнисян проводит обряд крещения военнослужащих недалеко от передовой линии в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Максим Блинов

Трубы ТЭЦ на фоне международного делового центра "Москва-Сити".

Трубы ТЭЦ на фоне международного делового центра Москва-Сити в Москве
10 из 34

Трубы ТЭЦ на фоне международного делового центра "Москва-Сити".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Электропоезда на станции Обское море в Новосибирске.

Электропоезда на остановочной платформе Обское море в Новосибирске
11 из 34

Электропоезда на станции Обское море в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Показ коллекции бренда Mila Win на Крымской неделе моды.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Mila Win в рамках Крымской недели моды в отеле Palmira Palace
12 из 34

Показ коллекции бренда Mila Win на Крымской неделе моды.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Прохожие на Никольской улице в Москве.

Прохожие на Никольской улице в Москве
13 из 34

Прохожие на Никольской улице в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции протеста "Марш народовластия" в Минске.
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции протеста Марш народовластия в Минске
14 из 34
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции протеста "Марш народовластия" в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Участники церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в честь 103-летней годовщины Октябрьской революции.

Участники церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в честь 103-й годовщины Великого Октября
15 из 34

Участники церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в честь 103-летней годовщины Октябрьской революции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Жители Азербайджана радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Азербайджане после принятия совместного заявления РФ, Азербайджана и Армении о прекращении огня в Карабахе
16 из 34

Жители Азербайджана радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошки породы бурма на выставке "КоШарики-Шоу" в Москве.
Кошки породы бурма на выставке КоШарики-Шоу в Москве
17 из 34
Кошки породы бурма на выставке "КоШарики-Шоу" в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Демонтаж опоры ЛЭП, упавшей из-за снежного циклона во Владивостоке.

Последствия снежного циклона в Приморье
18 из 34

Демонтаж опоры ЛЭП, упавшей из-за снежного циклона во Владивостоке.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Александр Кряжев

Медики в инфекционном отделении Городской клинической больницы № 25 в Новосибирске.

Медицинские работники в отделении интенсивной терапии инфекционного отделения городской клинической больницы №25 в Новосибирске
19 из 34

Медики в инфекционном отделении Городской клинической больницы № 25 в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Анзор Карагулов и Георгий Тибилов во время поединка по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 60 килограммов на международном турнире по спортивной борьбе "Гран-при Москвы — 2020".

Анзор Карагулов (Россия) и Георгий Тибилов (Россия) во время поединка на соревнованиях по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 60 кг на международном турнире по спортивной борьбе Гран-при Москвы-2020
20 из 34

Анзор Карагулов и Георгий Тибилов во время поединка по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 60 килограммов на международном турнире по спортивной борьбе "Гран-при Москвы — 2020".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк

Девушка на одной из улиц в Нью-Йорке после известия о победе кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена на выборах президента США.

Девушка на одной из улиц в Нью-Йорке после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена
21 из 34

Девушка на одной из улиц в Нью-Йорке после известия о победе кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена на выборах президента США.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Сотрудник Житковичского торфобрикетного завода на месторождении в Гомельской области.

Сотрудник Житковичского торфобрикетного завода на месторождении торфа в Гомельской области Республики Беларусь
22 из 34

Сотрудник Житковичского торфобрикетного завода на месторождении в Гомельской области.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Подростки в древнем монастыре Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха.

Подростки в монастыре Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха
23 из 34

Подростки в древнем монастыре Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Артисты Московского театра танца "Гжель" представляют на сцене Геликон-оперы спектакль "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина.

Танцоры Московского театра танца Гжель представляют одноактный спектакль Дом у дороги на музыку Валерия Гаврилина на сцене Геликон-оперы
24 из 34

Артисты Московского театра танца "Гжель" представляют на сцене Геликон-оперы спектакль "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Ан-124, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Толмачево. Грузовой самолет авиакомпании "Волга — Днепр", направлявшийся в Вену, экстренно сел сразу после вылета из Новосибирска 13 ноября.

Грузовой самолет Ан-124, выкатившийся за взлётно-посадочную полосу, в новосибирском международном аэропорту Толмачево
25 из 34

Ан-124, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Толмачево. Грузовой самолет авиакомпании "Волга — Днепр", направлявшийся в Вену, экстренно сел сразу после вылета из Новосибирска 13 ноября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Дети в школе имени Набиля Юниса в Дамаске.

Дети в школе имени Набиля Юниса в Дамаске во время ее посещения первым заместителем министра просвещения РФ Дмитрием Глушко
26 из 34

Дети в школе имени Набиля Юниса в Дамаске.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСпортсмен-виндсерфер Александр Орлов закрывает сезон на доске на Обском водохранилище.
Спортсмен-виндсерфер Александр Орлов закрывает сезон на доске на Обском водохранилище
27 из 34
Спортсмен-виндсерфер Александр Орлов закрывает сезон на доске на Обском водохранилище.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанк

Полиция задерживает участника демонстрации против коронавирусных ограничений в Лондоне.

Полиция задерживает участника протеста против ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса, в Лондоне
28 из 34

Полиция задерживает участника демонстрации против коронавирусных ограничений в Лондоне.

© РИА Новости / Густаво Вальенте
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкХрам Воскресения Христова в Форосе.
Храм Воскресения Христова в Форосе
29 из 34
Храм Воскресения Христова в Форосе.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Игрок баскетбольного клуба ЦСКА Уилл Клайберн в матче чемпионата Единой Лиги ВТБ 2020/21.

Игрок ПБК ЦСКА Уилл Клайберн в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ 2020/21 между БК Химки и ПБК ЦСКА
30 из 34

Игрок баскетбольного клуба ЦСКА Уилл Клайберн в матче чемпионата Единой Лиги ВТБ 2020/21.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Изобретатель Сергей Дашевский на велосипеде "Пенни-фартинг". В коллекции трижды чемпиона мира по гонкам на веломобилях и рекордсмена России — почти 200 аппаратов.

Изобретатель Сергей Дашевский на велосипеде Пенни-фартинг
31 из 34

Изобретатель Сергей Дашевский на велосипеде "Пенни-фартинг". В коллекции трижды чемпиона мира по гонкам на веломобилях и рекордсмена России — почти 200 аппаратов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Модель демонстрирует платье из коллекции Кристины Кибовской на Крымской неделе моды.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Кристины Кибовской в рамках Крымской недели моды в отеле Palmira Palace
32 из 34

Модель демонстрирует платье из коллекции Кристины Кибовской на Крымской неделе моды.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Игроки московского ЦСКА и таллинской "Флоры" Татьяна Петрова и Келли Росен в отборочном матче женской Лиги чемпионов УЕФА.

Игрок ПФК ЦСКА Татьяна Петрова и игрок ФК Флора Келли Росен в отборочном матче женской Лиги Чемпионов УЕФА между ПФК ЦСКА и ФК Флора
33 из 34

Игроки московского ЦСКА и таллинской "Флоры" Татьяна Петрова и Келли Росен в отборочном матче женской Лиги чемпионов УЕФА.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВелосипедисты и спортсмен с кайтом на замерзшем водохранилище Новосибирской ГЭС.
Велосипедисты и спортсмен с кайтом на замерзшем водохранилище Новосибирской ГЭС
34 из 34
Велосипедисты и спортсмен с кайтом на замерзшем водохранилище Новосибирской ГЭС.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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