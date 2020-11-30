Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2020 года
Молодые люди на качелях на берегу Новосибирского водохранилища.
Молодые люди на качелях на берегу Новосибирского водохранилища.
Участники мирной акции протеста в Миннеаполисе, требующие учета всех голосов на выборах президента США.
Участники мирной акции протеста в Миннеаполисе, требующие учета всех голосов на выборах президента США.
Алина Загитова на показательных выступлениях этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Алина Загитова на показательных выступлениях этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Владимир Путин возлагает цветы к памятнику первому научному руководителю Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Ю. Б. Харитону в Сарове.
Владимир Путин возлагает цветы к памятнику первому научному руководителю Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Ю. Б. Харитону в Сарове.
Пастух на мотоцикле ведет коров с пастбища около деревни Сарагаш в Хакасии.
Пастух на мотоцикле ведет коров с пастбища около деревни Сарагаш в Хакасии.
Столкновения участников марша националистов с полицией в Варшаве в День независимости Польши. В этом году мэр Варшавы запретил шествие из-за коронавиуса.
Столкновения участников марша националистов с полицией в Варшаве в День независимости Польши. В этом году мэр Варшавы запретил шествие из-за коронавиуса.
Иерей Аристакес Оганнисян проводит обряд крещения военнослужащих недалеко от передовой линии в Нагорном Карабахе.
Иерей Аристакес Оганнисян проводит обряд крещения военнослужащих недалеко от передовой линии в Нагорном Карабахе.
Трубы ТЭЦ на фоне международного делового центра "Москва-Сити".
Электропоезда на станции Обское море в Новосибирске.
Электропоезда на станции Обское море в Новосибирске.
Показ коллекции бренда Mila Win на Крымской неделе моды.
Показ коллекции бренда Mila Win на Крымской неделе моды.
Прохожие на Никольской улице в Москве.
Участники церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в честь 103-летней годовщины Октябрьской революции.
Участники церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в честь 103-летней годовщины Октябрьской революции.
Жители Азербайджана радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе.
Жители Азербайджана радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе.
Демонтаж опоры ЛЭП, упавшей из-за снежного циклона во Владивостоке.
Демонтаж опоры ЛЭП, упавшей из-за снежного циклона во Владивостоке.
Медики в инфекционном отделении Городской клинической больницы № 25 в Новосибирске.
Медики в инфекционном отделении Городской клинической больницы № 25 в Новосибирске.
Анзор Карагулов и Георгий Тибилов во время поединка по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 60 килограммов на международном турнире по спортивной борьбе "Гран-при Москвы — 2020".
Анзор Карагулов и Георгий Тибилов во время поединка по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 60 килограммов на международном турнире по спортивной борьбе "Гран-при Москвы — 2020".
Девушка на одной из улиц в Нью-Йорке после известия о победе кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена на выборах президента США.
Девушка на одной из улиц в Нью-Йорке после известия о победе кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена на выборах президента США.
Сотрудник Житковичского торфобрикетного завода на месторождении в Гомельской области.
Сотрудник Житковичского торфобрикетного завода на месторождении в Гомельской области.
Подростки в древнем монастыре Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха.
Подростки в древнем монастыре Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха.
Артисты Московского театра танца "Гжель" представляют на сцене Геликон-оперы спектакль "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина.
Артисты Московского театра танца "Гжель" представляют на сцене Геликон-оперы спектакль "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина.
Ан-124, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Толмачево. Грузовой самолет авиакомпании "Волга — Днепр", направлявшийся в Вену, экстренно сел сразу после вылета из Новосибирска 13 ноября.
Ан-124, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Толмачево. Грузовой самолет авиакомпании "Волга — Днепр", направлявшийся в Вену, экстренно сел сразу после вылета из Новосибирска 13 ноября.
Дети в школе имени Набиля Юниса в Дамаске.
Полиция задерживает участника демонстрации против коронавирусных ограничений в Лондоне.
Полиция задерживает участника демонстрации против коронавирусных ограничений в Лондоне.
Игрок баскетбольного клуба ЦСКА Уилл Клайберн в матче чемпионата Единой Лиги ВТБ 2020/21.
Игрок баскетбольного клуба ЦСКА Уилл Клайберн в матче чемпионата Единой Лиги ВТБ 2020/21.
Изобретатель Сергей Дашевский на велосипеде "Пенни-фартинг". В коллекции трижды чемпиона мира по гонкам на веломобилях и рекордсмена России — почти 200 аппаратов.
Изобретатель Сергей Дашевский на велосипеде "Пенни-фартинг". В коллекции трижды чемпиона мира по гонкам на веломобилях и рекордсмена России — почти 200 аппаратов.
Модель демонстрирует платье из коллекции Кристины Кибовской на Крымской неделе моды.
Модель демонстрирует платье из коллекции Кристины Кибовской на Крымской неделе моды.
Игроки московского ЦСКА и таллинской "Флоры" Татьяна Петрова и Келли Росен в отборочном матче женской Лиги чемпионов УЕФА.
Игроки московского ЦСКА и таллинской "Флоры" Татьяна Петрова и Келли Росен в отборочном матче женской Лиги чемпионов УЕФА.