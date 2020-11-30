https://ria.ru/20201130/erevan-1587037402.html

В Ереване завершилась акция протеста

В Ереване завершилась акция протеста

Акция протеста у здания правительства Армении в столице республики Ереване завершилась без задержаний, представители силовых служб покидают этот район, передает РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T19:32

2020-11-30T19:32

2020-11-30T19:52

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

беспорядки в ереване

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 30 ноя – РИА Новости. Акция протеста у здания правительства Армении в столице республики Ереване завершилась без задержаний, представители силовых служб покидают этот район, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В общей сложности акция у здания кабмина продлилась порядка двух часов. Около 20.20 (19.20 мск) последние демонстранты покинули место действия. Вслед за этим силовики начали снимать оцепление, выставленное вокруг Дома правительства, после чего значительная часть из них погрузились в полицейские автобусы и уехали.Численность участников протестной акции не превысила 50 человек. На протяжении всего времени они вели себя спокойно, не пытаясь провоцировать или вступать в конфликт с правоохранителями. Некоторые охотно давали интервью прессе, в том числе иностранной, представители которой также присутствовали здесь в большом числе.Ранее протестующие пытались перекрыть центральную площадь Маштоца, однако были оттеснены силовиками. Часть участников акции провела шествие по центральным улицам Еревана, после чего несколько десятков человек собрались у здания правительства. Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе полиции республики, в участки были доставлены 33 человека.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

баку

азербайджан

ереван

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, беспорядки в ереване, ереван, армения, в мире