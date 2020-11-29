https://ria.ru/20201129/krasnodar-1586874065.html

Роспатент зарегистрировал наименование "Краснодарская земляника"

Роспатент зарегистрировал наименование "Краснодарская земляника"

Роспатент зарегистрировал географическое наименование "Краснодарская земляника (клубника)", в Краснодарском крае также формируется пакет документов для... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T21:12

2020-11-29T21:12

2020-11-29T21:12

краснодарский край

вениамин кондратьев

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 29 ноя - РИА Новости. Роспатент зарегистрировал географическое наименование "Краснодарская земляника (клубника)", в Краснодарском крае также формируется пакет документов для производителя кубанского риса, сообщает администрация края."Роспатент зарегистрировал географическое наименование "Краснодарская земляника (клубника)". Правообладателем стал индивидуальный предприниматель из Белореченского района. Регистрация нового НМПТ заняла около года. Документальное сопровождение вел департамент потребительской сферы края совместно с министерством сельского хозяйства, администрацией Белореченского района и торгово-промышленной палатой региона", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, выращиванием садовой земляники фермер из Белореченского района занимается уже 5 лет. Общий объем реализуемой продукции составляет более 20 тонн в год. Ягоду предприниматель поставляет в Москву, Санкт-Петербург, Самару и Ростов-на-Дону.Уточняется, что задачу поддерживать и продвигать региональные бренды ставит губернатор края Вениамин Кондратьев."Для этого организована системная работа. Это, в том числе, конкурс качества "Сделано на Кубани", который мы проводим на постоянной основе, и содействие фермерам в регистрации НМПТ. Такие товары могут стать визитной карточкой Краснодарского края и даже повысить туристическую привлекательность места происхождения", – пояснил глава департамента потребительской сферы региона Роман Куринный, слова которого приводит ведомство.Ранее Роспатент зарегистрировал географические наименования "Кубанские яблоки" и "Кубанский ранний картофель". "Формируется пакет документов для производителя кубанского риса", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20201118/sirius-1585179667.html

https://realty.ria.ru/20201019/stroyki-1580485651.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), краснодарский край, экономика