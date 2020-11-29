Россия отправила по железной дороге груз для миротворцев в Карабахе
19:31 29.11.2020 (обновлено: 19:57 29.11.2020)
БАКУ, 29 ноя - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило, что Россия отправила по железной дороге в республику предназначенный для миротворцев в Карабахе груз.
"Согласно протоколу, подписанному между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, проводится соответствующая деятельность по обеспечению российского миротворческого контингента, размещенного в нагорно-карабахском регионе Азербайджана. Военнослужащие, автомобильная и специальная техника, в том числе другие средства материально-технического обеспечения, прибывшие 28 ноября по железной дороге в нашу страну из России, прошли в соответствующем порядке пограничный и таможенный контроль", - сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства.
Уточняется, что предназначенный для миротворцев груз был доставлен в Барду в воскресенье по железнодорожному маршруту Ялама – Баку – Евлах – Барда.
"Выгруженные из вагонов грузы автомобильным транспортным средством в сопровождении военной полиции министерства обороны Азербайджана в заранее запланированном порядке были доставлены в пункт назначения по маршруту Барда – Агдам – Ханкенди (Степанакерт)", - уточнило минобороны Азербайджана.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.