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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
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Россия отправила по железной дороге груз для миротворцев в Карабахе
Россия отправила по железной дороге груз для миротворцев в Карабахе
Минобороны Азербайджана сообщило, что Россия отправила по железной дороге в республику предназначенный для миротворцев в Карабахе груз. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T19:31
2020-11-29T19:57
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
минобороны азербайджана
обсе
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
сша
армения
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БАКУ, 29 ноя - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило, что Россия отправила по железной дороге в республику предназначенный для миротворцев в Карабахе груз.Уточняется, что предназначенный для миротворцев груз был доставлен в Барду в воскресенье по железнодорожному маршруту Ялама – Баку – Евлах – Барда."Выгруженные из вагонов грузы автомобильным транспортным средством в сопровождении военной полиции министерства обороны Азербайджана в заранее запланированном порядке были доставлены в пункт назначения по маршруту Барда – Агдам – Ханкенди (Степанакерт)", - уточнило минобороны Азербайджана.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Техника для российских миротворцев прибыла в Азербайджан по железной дороге
Российские миротворцы встречают технику, прибывшую в Азербайджан по железной дороге. После подписания трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе наступил мир.
2020-11-29T19:31
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никол пашинян, минобороны азербайджана, обсе, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Россия отправила по железной дороге груз для миротворцев в Карабахе

19:31 29.11.2020 (обновлено: 19:57 29.11.2020)
 
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БАКУ, 29 ноя - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило, что Россия отправила по железной дороге в республику предназначенный для миротворцев в Карабахе груз.

"Согласно протоколу, подписанному между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, проводится соответствующая деятельность по обеспечению российского миротворческого контингента, размещенного в нагорно-карабахском регионе Азербайджана. Военнослужащие, автомобильная и специальная техника, в том числе другие средства материально-технического обеспечения, прибывшие 28 ноября по железной дороге в нашу страну из России, прошли в соответствующем порядке пограничный и таможенный контроль", - сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства.

Уточняется, что предназначенный для миротворцев груз был доставлен в Барду в воскресенье по железнодорожному маршруту Ялама – Баку – Евлах – Барда.
"Выгруженные из вагонов грузы автомобильным транспортным средством в сопровождении военной полиции министерства обороны Азербайджана в заранее запланированном порядке были доставлены в пункт назначения по маршруту Барда – Агдам – Ханкенди (Степанакерт)", - уточнило минобороны Азербайджана.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянМинобороны АзербайджанаОБСЕИльхам АлиевВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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