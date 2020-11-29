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Россия отправила по железной дороге груз для миротворцев в Карабахе

Россия отправила по железной дороге груз для миротворцев в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило, что Россия отправила по железной дороге в республику предназначенный для миротворцев в Карабахе груз. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T19:31

2020-11-29T19:31

2020-11-29T19:57

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

минобороны азербайджана

обсе

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

сша

армения

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БАКУ, 29 ноя - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило, что Россия отправила по железной дороге в республику предназначенный для миротворцев в Карабахе груз.Уточняется, что предназначенный для миротворцев груз был доставлен в Барду в воскресенье по железнодорожному маршруту Ялама – Баку – Евлах – Барда."Выгруженные из вагонов грузы автомобильным транспортным средством в сопровождении военной полиции министерства обороны Азербайджана в заранее запланированном порядке были доставлены в пункт назначения по маршруту Барда – Агдам – Ханкенди (Степанакерт)", - уточнило минобороны Азербайджана.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

нагорно-карабахская республика

сша

армения

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Техника для российских миротворцев прибыла в Азербайджан по железной дороге Российские миротворцы встречают технику, прибывшую в Азербайджан по железной дороге. После подписания трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе наступил мир. 2020-11-29T19:31 true PT0M29S

Прибытие российских военных медиков в Степанакерт Российские военные медики начали прибывать в Степанакерт, там уже находятся более 60 врачей, среди них хирурги, анестезиологи, терапевты и эпидемиологи. 2020-11-29T19:31 true PT0M38S

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никол пашинян, минобороны азербайджана, обсе, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире