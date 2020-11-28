Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201128/sayty-1586470271.html
Блокировка YouTube и Facebook. Что ждет русский Интернет
Блокировка YouTube и Facebook. Что ждет русский Интернет
В ноябре группа депутатов и сенаторов выступила с законодательной инициативой о частичной или полной блокировке иностранных интернет-платформ как ответ на... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T08:00
2020-11-28T16:22
риа наука
facebook
weibo
одноклассники
whatsapp inc.
youtube
twitter
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154949/81/1549498101_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_616dd20c8917ea939eaeb494b9e1c4dc.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Кирилл Каримов. В ноябре группа депутатов и сенаторов выступила с законодательной инициативой о частичной или полной блокировке иностранных интернет-платформ как ответ на цензуру российских СМИ. Эксперты оценивают вероятность принятия законопроекта и ограничения доступа к Twitter, YouTube и Facebook как высокую. Об отечественных альтернативах этим ресурсам — в материале РИА Новости.ВидеохостингПопытки сделать "российский YouTube" предпринимались не раз. Самый известный — Rutube, разработанный в конце нулевых. Сейчас от прежней концепции уже ничего не осталось, на сайте размещают только лицензированные фильмы, программы, сериалы и прочее. На Rutube даже нельзя смотреть ролики без регистрации, что не добавляет удобства и популярности платформе.Зато видеоконтент активно развивается во "ВКонтакте", хотя там это никогда не было основным функционалом. В результате видео в этой соцсети представляет собой своеобразный "винегрет" из роликов, в том числе размещенных на сторонних ресурсах.Но жизнь не стоит на месте и недавно во "ВКонтакте" появился сервис "Клипы" как ответ на китайский TikTok. "Яндекс" подошел к проблеме импортозамещения гораздо масштабнее. Фактически сейчас параллельно существуют два больших проекта, ориентированных на создание полноценного аналога YouTube. Первый — это видеоблоги на платформе "Яндекс.Дзен". Соответствующий контент активно продвигают в рекомендательной ленте, а блогерам предлагают программу монетизации. Второй проект — "Яндекс.Эфир". Сервис гораздо ближе к YouTube, а местами очень на него похож. На платформу активно привлекают популярных блогеров, надеясь, что вместе с ними в "Эфир" придет и их многомиллионная аудитория.Сервис микроблоговСтоит признать, что в России так и не удалось сделать аналог сервиса микроблогов Twitter, в отличие, например, от Китая, где процветает Sina Weibo, по популярности превзошедший американский оригинал.Сейчас уже мало кто помнит, но в 2012-м Mail.ru Group представила сервис Futubra, который должен был стать альтернативой Twitter. Жизнь площадки оказалась скоротечна — микроблог от Mail.ru не проработал года и был официально закрыт в конце того же 2012-го.Кстати, официально российский микроблог есть и он очень популярен. Еще в 2010-м "ВКонтакте" перевели "Стену" на странице пользователей в этот режим, хотя и без ограничения по знакам. Тогда это у многих вызвало возмущение, вылившееся в кампанию #ДуровВерниСтену. Павла Дурова в VK уже нет шесть лет, а вот "микроблог" остался. И к нему все привыкли.Социальная сетьКазалось бы, социальная сеть Марка Цукерберга в России по ряду причин не самая популярная платформа. Так, по данным исследовательской компании Mediascope, ежемесячная аудитория Facebook в сентябре — 36,9 миллиона, тогда как у "Одноклассников" — 46,3. Однако Facebook отличается глубокой интеграцией в сервисы, которые принадлежат корпорации — Twitter, Instagram и WhatsApp. Поэтому у их пользователей проблемы возникнут даже в случае частичной блокировки Facebook.Отечественные альтернативы "мордокниге" — это суперпопулярные VK или "Одноклассники", но у них своя специфика, которая может не понравиться консервативным пользователям американского ресурса. Впрочем, многие обращаются ко всем площадками сразу, везде находя полезное для себя. "ВКонтакте" остается самой популярной "классической" социальной сетью России — ее ежемесячная аудитория в сентябре оценивалась в 72,7 миллиона человек. В мировом рейтинге Alexa площадка занимает 22-ю строчку. Компания сделала многое, чтобы человек максимально долго находился на самом сайте, не переходя на сторонние ресурсы. Так, за последние годы "ВКонтакте" запустил сервис подкастов для любителей аудиоконтента. Во многом функционал VK превосходит Facebook, в котором есть множество ограничений."Одноклассники" вряд ли заменят Facebook — у этой соцсети узкая направленность, а средний возраст пользователя — 55+. Иными словами, аудитория у площадки устоявшаяся, консервативная. Поэтому Mail.ru Group (владелец платформы) не спешит за модными трендами, осторожно внедряя нововведения.Наконец, можно вспомнить "Живой Журнал", который до сих пор функционирует, хоть и растерял былую популярность: среднемесячная посещаемость — 9,8 миллиона. Как раз из ЖЖ в десятые годы пользователи и авторы массово "эмигрировали" в Facebook — этому способствовали устаревший дизайн и ряд скандалов. Зато сайт с 2016 года полностью принадлежит российской Rambler Group, а значит, ничто не помешает его модернизировать.
https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585300156.html
https://ria.ru/20201105/shtrafy-1583096726.html
https://ria.ru/20200925/facebook-1577795888.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/154949/81/1549498101_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_a86b2384b04413ce3de01d7f534367a1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
facebook, weibo, одноклассники, whatsapp inc., youtube, twitter, технологии

Блокировка YouTube и Facebook. Что ждет русский Интернет

08:00 28.11.2020 (обновлено: 16:22 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница Facebook
Страница Facebook - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Кирилл Каримов. В ноябре группа депутатов и сенаторов выступила с законодательной инициативой о частичной или полной блокировке иностранных интернет-платформ как ответ на цензуру российских СМИ. Эксперты оценивают вероятность принятия законопроекта и ограничения доступа к Twitter, YouTube и Facebook как высокую. Об отечественных альтернативах этим ресурсам — в материале РИА Новости.

Видеохостинг

Попытки сделать "российский YouTube" предпринимались не раз. Самый известный — Rutube, разработанный в конце нулевых. Сейчас от прежней концепции уже ничего не осталось, на сайте размещают только лицензированные фильмы, программы, сериалы и прочее. На Rutube даже нельзя смотреть ролики без регистрации, что не добавляет удобства и популярности платформе.
Зато видеоконтент активно развивается во "ВКонтакте", хотя там это никогда не было основным функционалом. В результате видео в этой соцсети представляет собой своеобразный "винегрет" из роликов, в том числе размещенных на сторонних ресурсах.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 10:42
Ответные санкции за цензуру будут касаться Twitter, Facebook и YouTube
Но жизнь не стоит на месте и недавно во "ВКонтакте" появился сервис "Клипы" как ответ на китайский TikTok.
"Яндекс" подошел к проблеме импортозамещения гораздо масштабнее. Фактически сейчас параллельно существуют два больших проекта, ориентированных на создание полноценного аналога YouTube. Первый — это видеоблоги на платформе "Яндекс.Дзен". Соответствующий контент активно продвигают в рекомендательной ленте, а блогерам предлагают программу монетизации.
Второй проект — "Яндекс.Эфир". Сервис гораздо ближе к YouTube, а местами очень на него похож. На платформу активно привлекают популярных блогеров, надеясь, что вместе с ними в "Эфир" придет и их многомиллионная аудитория.

Сервис микроблогов

Стоит признать, что в России так и не удалось сделать аналог сервиса микроблогов Twitter, в отличие, например, от Китая, где процветает Sina Weibo, по популярности превзошедший американский оригинал.
Сейчас уже мало кто помнит, но в 2012-м Mail.ru Group представила сервис Futubra, который должен был стать альтернативой Twitter. Жизнь площадки оказалась скоротечна — микроблог от Mail.ru не проработал года и был официально закрыт в конце того же 2012-го.
Иконка Twitter на мобильном устройстве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 03:20
В России предложили ввести штрафы для Google и Twitter за цензуру СМИ
Кстати, официально российский микроблог есть и он очень популярен. Еще в 2010-м "ВКонтакте" перевели "Стену" на странице пользователей в этот режим, хотя и без ограничения по знакам. Тогда это у многих вызвало возмущение, вылившееся в кампанию #ДуровВерниСтену. Павла Дурова в VK уже нет шесть лет, а вот "микроблог" остался. И к нему все привыкли.

Социальная сеть

Казалось бы, социальная сеть Марка Цукерберга в России по ряду причин не самая популярная платформа. Так, по данным исследовательской компании Mediascope, ежемесячная аудитория Facebook в сентябре — 36,9 миллиона, тогда как у "Одноклассников" — 46,3. Однако Facebook отличается глубокой интеграцией в сервисы, которые принадлежат корпорации — Twitter, Instagram и WhatsApp. Поэтому у их пользователей проблемы возникнут даже в случае частичной блокировки Facebook.
Отечественные альтернативы "мордокниге" — это суперпопулярные VK или "Одноклассники", но у них своя специфика, которая может не понравиться консервативным пользователям американского ресурса. Впрочем, многие обращаются ко всем площадками сразу, везде находя полезное для себя.
"ВКонтакте" остается самой популярной "классической" социальной сетью России — ее ежемесячная аудитория в сентябре оценивалась в 72,7 миллиона человек. В мировом рейтинге Alexa площадка занимает 22-ю строчку.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 21:24
Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook
Компания сделала многое, чтобы человек максимально долго находился на самом сайте, не переходя на сторонние ресурсы. Так, за последние годы "ВКонтакте" запустил сервис подкастов для любителей аудиоконтента. Во многом функционал VK превосходит Facebook, в котором есть множество ограничений.
"Одноклассники" вряд ли заменят Facebook — у этой соцсети узкая направленность, а средний возраст пользователя — 55+. Иными словами, аудитория у площадки устоявшаяся, консервативная. Поэтому Mail.ru Group (владелец платформы) не спешит за модными трендами, осторожно внедряя нововведения.
Наконец, можно вспомнить "Живой Журнал", который до сих пор функционирует, хоть и растерял былую популярность: среднемесячная посещаемость — 9,8 миллиона. Как раз из ЖЖ в десятые годы пользователи и авторы массово "эмигрировали" в Facebook — этому способствовали устаревший дизайн и ряд скандалов. Зато сайт с 2016 года полностью принадлежит российской Rambler Group, а значит, ничто не помешает его модернизировать.
 
РИА НаукаFacebookWeiboОдноклассникиWhatsApp Inc.YouTubeTwitterТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:34Китайский зонд "Чанъэ-5" успешно вышел на орбиту Луны
17:30Посольство США в Киеве ответило на обвинение в "управлении" Украиной
17:23В Варшаве проходят протесты противников закона об абортах
17:22В Париже проходит масштабная акция протеста
17:10Гурцкая прокомментировала новые правила оформления инвалидности
17:10В КПФР опровергли сообщения о планах выдвинуть Любовь Соболь в Госдуму
17:01Против сотрудников ФСИН возбудили почти 100 уголовных дел в 2020 году
16:52Мужчины украли крышку канализационного люка и провалились в него
16:52В Японии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
16:51Источник: в Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе
16:38Мясников назвал продукты, снижающие риски развития рака
16:38Кудрин призвал усилить поддержку населения и бизнеса
16:36Власти Крыма прокомментировали смерть двухлетней девочки в больнице
16:20Собянин рассказал, как выросло количество машин в столице за десять лет
16:11В Карабахе четыре человека погибли при подрыве автомобиля на мине
16:06В ЛНР заявили о подрыве трех украинских силовиков на мине в Донбассе
16:05В московском магазине "М.Видео" выявили очаг коронавируса
16:04В Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве
15:53В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при ДТП
15:51В РПЦ выступили за создание всемирной межрелигиозной организации
Лента новостейМолния