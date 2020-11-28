https://ria.ru/20201128/rebenok-1586677320.html

Крымчане возмущены гибелью ребенка, которого отказались госпитализировать

Крымчане возмущены гибелью ребенка, которого отказались госпитализировать

В Крыму мать двухлетней девочки, умершей в больнице, обвиняет местных врачей в бездействии и некомпетентности. Шестого ноября Эльзара Османова привезла дочь к... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T08:00

2020-11-28T08:00

2020-11-28T08:12

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ребенок

судак

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дети

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Анжелика Панченко. В Крыму мать двухлетней девочки, умершей в больнице, обвиняет местных врачей в бездействии и некомпетентности. Шестого ноября Эльзара Османова привезла дочь к педиатру, на приеме ребенок тяжело дышал. Была пятница, врач, не сделав рентген, отправил их домой до понедельника. Дома состояние девочки ухудшилось, утром родители сами повезли ее в горбольницу в Судаке. Там решили, что это ОРВИ, и отказали в госпитализации. Положили только вечером, когда Амину привезли снова. Но менее чем через два часа она умерла. Вскрытие показало, что уже пять дней у нее была пневмония.Домой до понедельникаОсмановы живут в селе Дачное городского округа Судак. Пятого ноября Эльзара была на работе, а с Аминой сидела бабушка. Она и заметила, что девочка стала вялой, часто просится в туалет. Померили температуру — 37,2. Бабушка уложила ребенка и позвонила Эльзаре. После сна температура нормализовалась, вечером Амина была активной. "Жара у дочки не было, кашля тоже. Единственное, она по-прежнему часто просилась в туалет по-маленькому, — рассказывает Эльзара. — Съела только печенье и йогурт. Я позвонила родственнице, работающей на скорой, она посоветовала подержать дочь в теплой воде с перманганатом калия, а прямо с утра сдать анализ мочи и обратиться к врачу".В семь утра пятницы Эльзара разбудила Амину, собрала мочу на анализ и повезла ребенка в амбулаторию в Дивном. "Педиатр послушала, осмотрела горло. Сказала: похоже на ОРЗ и есть подозрение на цистит, сдайте общий анализ крови и мочи. Я обратила внимание доктора на то, что дочери очень тяжело дается вдох. Но рентген нам не предложили, сатурацию не измерили. Выписали лекарства и отправили домой до понедельника".В 8:15 в Судаке у Амины взяли анализы, Эльзара купила рекомендованные педиатром препараты. "Приехали домой, покормила кашей. Она съела ложки три, не больше. Была вялая, я ее все время носила на руках. Результаты анализов должны были быть готовы к трем. Я позвонила мужу, сказала, что мне не нравится состояние дочки, попросила забрать ее анализы — думала, если что, на следующий день обратимся к другому педиатру, в поселке Новый Свет"."Сделайте ей клизму"Супруг скинул Эльзаре результаты исследований дочери, она тут же переслала их знакомым медикам. Те отметили, что у Амины повышены кетоновые тела, ее "нужно отпаивать". И посоветовали не ждать понедельника, а прямо с утра обратиться к другому врачу. "В 17:30 дочь вырвало. Мы испугались и в 17:50 на машине поехали в приемный покой Судакской больницы — от нас туда минут семь езды".Амину осмотрел дежурный врач: послушал, проверил горло. "Я объяснила, что она тяжело дышит — ей как будто что-то мешало делать вдох. У врача была возможность вызвать лаборанта, назначить рентген, проверить сатурацию. Ничего этого он не сделал. Дочь вырвало еще раз, рвота была со слизью. Я спросила, отчего ее рвет. Врач ответил: "Наверное, желудок пустой". Дыхание у Амины было такое, будто у нее что-то внутри "стоит". Я обратила и на это внимание. Но доктор заявил, что понятия "стоит желудок" не существует, сказал: "Сделайте ей клизму". Я попросила: "Сделайте ее, пожалуйста здесь, я же не медик". На это мне ответили, что в клизменной у них стоит рентген-аппарат и вообще больница закрыта". Врач поставил Амине противорвотный укол, а в госпитализации отказал. Отправил домой, напутствовал: ацетон повышен, надо отпаивать".А дома снова началась рвота.Амина была у матери на руках, одна из собеседниц услышала в трубку, как тяжело дышит девочка, и посоветовала срочно возвращаться в больницу. Мы снова помчались в Судак, даже куртки не надели"."Не можете поставить диагноз — направьте в Симферополь"В 19:20 опять были в приемном покое. Там девочку осмотрел хирург, исключил аппендицит. "У меня нарастала паника — когда не можешь помочь ребенку, не знаешь, что делать. Мы настаивали на госпитализации, я звонила всем знакомым, которые могли бы помочь с больницей. Хирург сказал: "Если мама настаивает, найдите место". Вызвали педиатра. Он, по словам Эльзары, появился минут через 40. "Долго заполнял бумажки, хотя данные вписать мог и муж. Амина тяжело дышала, но на рентген нас никто так и не направил. Я опять спросила врача: "Что с ней?" Ответил, что ацетон повышен, написал в карте: ОРВИ. Я заметила, что доктора переглядываются между собой как-то неуверенно. Говорю: если вы не можете поставить диагноз, дайте направление в Симферополь. И слышу: "Какая разница, где ее будут капать — в Москве, Симферополе или у нас? Капельница одна и та же". Врач еще меня упрекнул: "Вместо того чтобы отпаивать ребенка, вы ее хотите положить под капельницу".Санитарка проводила Эльзару с Аминой в процедурную. Там, по словам матери, медсестра долго не могла найти у девочки вену. Амину снова рвало. На помощь пришел медбрат, но и вместе они не справились. "Нас отвели в палату". И тут Эльзара заметила, что у дочки похолодели руки и ноги. "Пыталась ее согреть. И вдруг вижу, как у нее в один момент потемнели глаза: были голубые, а стали темно-коричневые. Я закричала, звала на помощь".Появилась санитарка, побежали в реанимацию, оттуда Эльзару с дочерью "погнали в процедурный кабинет". "Положила Амину на кушетку, у нее пошла пена изо рта, а кожа начала синеть". Мать снова схватилась за телефон, позвонила начальнице, чтобы та связалась с главврачом больницы в Новом Свете и за ребенком срочно прислали санавиацию. "Кричала, что дочке совсем плохо, а здесь ей не помогают", — плачет Эльзара. Было примерно полдесятого."Держитесь, вы еще молоды"В 21:40 в перевязочную зашел педиатр, а медсестра принесла Османовой таблетки, чтобы успокоить. "Я ей говорю: не слышу ребенка. Она пошла посмотреть. А в 21:55 вышли педиатр и дежурный врач и сообщили, что они не смогли спасти Амину. Успокаивали нас: "Держитесь, вы еще молоды". Я кричала, что в XXI веке от ОРВИ не умирают. Педиатр сослался на околоушной свищ, который был у дочери. Якобы причина могла быть в нем. Но этот свищ у нее врожденный и мы обращались к челюстно-лицевому хирургу в Симферополе, до трех лет обследовать свищ не было необходимости. Это просто дырочка возле ушка, она не воспалялась, не краснела. Они явно не знали, на что сослаться, — понимали, что ничего не сделали, и искали любые зацепки. А ребенок за два года ничем не болел, мы проходили все плановые обследования, сдавали анализы". По словам Эльзары, врачи, сообщив ей трагическую новость, быстро удалились и до приезда следователей больше не появлялись.В свидетельстве о смерти Амины Османовой (имеется в распоряжении редакции) указано, что девочка умерла в 21:39 от эндотоксического шока и неуточненной пневмонии. Шок начался за тридцать минут до смерти. Пневмония длилась пять дней. "Когда я забирала справку у медэксперта, он пояснил, что одного легкого у ребенка уже не было. А все остальные органы — чистые", — рассказывает Эльзара.В смерти дочери мать винит всех врачей, к которым она обращалась. "Утром педиатр слышала, что у ребенка жесткое дыхание, но не направила на рентген. Впереди были выходные. Нельзя просто выписать анализы и развернуть домой. Если она сомневалась, могла коллегу привлечь — там был. Или дать направление в Симферополь. И в Судаке, если бы нам не отказали в госпитализации, а нормально обследовали и поставили диагноз, если бы подключили к кислороду, начали колоть гормоны, ее бы спасли", — уверена Османова.Результаты вскрытия и медицинские документы, по словам матери, переданы в Симферополь, окончательное экспертное заключение будет в декабре. Инцидентом занимаются в Следственном комитете, но ведется ли доследственная проверка или возбуждено уголовное дело, оперативно выяснить не удалось. "Следователь пока нас не вызывал", — пояснила Эльзара.Ее пост в соцсети о случившейся трагедии сразу же стал резонансным. "Что творится в нашей крымской медицине?" — один из типичных комментариев."От всех болезней — один антибиотик"В интернете мы нашли множество негативных отзывов о ГБУЗ РК "Судакская городская больница" — как от местных жителей, так и от приезжих. Люди отмечают, что медперсонал "слабоват", регистратура "никудышняя и неорганизованная", медсестры хамят. В самом учреждении "все побито, грязно"."Не принимают приезжих детей с температурой 40", — жаловалась в начале сентября пользователь Юлия К.Дмитрий Булгаков сообщил, что врачи прибыли по вызову без лекарств к его двухлетнему ребенку с температурой сорок:Персонал отвратительный, никто не хочет вникать в твои проблемы, медсестры делают уколы и ставят капельницы с пятого раза, пока вену не раздерут. И от всех болезней — один антибиотик, который еще надо покупать самим".А пользователь с ником Митя Митровский поделился историей о том, как они попали в Судаке на прием к педиатру, который "не смог отличить ветрянку от аллергии".Дозвониться до главврача больницы не удалось. Как и по другим номерам, указанным на сайте. Трубку взяли только в приемном отделении. Но дать контакты руководителей сотрудница отказалась, пояснив, что устроилась недавно и ничего не знает. На вопрос, работает ли детский стационар, ответила, что "на госпитализацию принимают, если есть направление".РИА Новости обратилось с запросом в Минздрав Крыма, но оперативный комментарий в ведомстве предоставить не смогли. Сказали, что ответ будет "в установленный законом срок".Эльзара Османова надеется, что случившееся с ее дочерью привлечет внимание республиканских и федеральных властей к ситуации с медицинским обслуживанием в Судаке.

https://ria.ru/20200904/siroty-1576702715.html

https://ria.ru/20201007/magnitogorsk-1578413333.html

https://ria.ru/20200617/1573020546.html

https://ria.ru/20200908/bolnitsa-1576894983.html

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минздрав крыма, ребенок, судак, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), москва, симферополь, республика крым, дети, общество