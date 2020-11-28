https://ria.ru/20201128/provokatsii-1586789314.html

Депутат призвал жестче реагировать на провокации у российских границ

Депутат призвал жестче реагировать на провокации у российских границ

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" заявил о необходимости жестче реагировать на провокации... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T21:43

2020-11-28T21:43

2020-11-28T21:43

россия

александр шерин

черное море

су-27

госдума рф

сша

в мире

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" заявил о необходимости жестче реагировать на провокации у границ России."Если наши границы кто-то нарушает, то, наверное, сначала стрелять надо в воздух — можно дважды, три раза. Если не помогает, надо уничтожать противника", — сказал он.По его мнению, Россия "слишком сдержанно" отвечает на провокации и агрессию со стороны других государств, пытаясь уладить все посредством переговоров."Здесь нужно определить для себя четкую грань: там, где мы сдержанные и там, где речь идет о репутации государства, престижа нации. Самое главное, чтобы это не провоцировало в будущем на более дерзкие выпады в отношении нашей страны", — заключил он.Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем. В Национальном центре управления обороной отметили, что иностранный военный самолет не пересек границу государства.На днях американский эсминец "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" предупредил иностранцев о недопустимости подобных действий. В командовании Седьмого флота Соединенных Штатов позже заявили, что корабль проводил операцию "по обеспечению свободы судоходства".

https://ria.ru/20201126/intsident-1586370100.html

https://ria.ru/20201124/korabl-1586156284.html

россия

черное море

сша

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россия, александр шерин, черное море, су-27, госдума рф, сша, в мире