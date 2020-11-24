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Американский эсминец нарушил российскую границу
Американский эсминец нарушил российскую границу
Американский военный корабль "Джон Маккейн" пересек российскую границу на юге Приморского края, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T09:36
2020-11-24T16:43
приморский край
россия
тихоокеанский флот вмф россии
в мире
военно-морские силы сша
безопасность
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американский военный корабль "Джон Маккейн" пересек российскую границу на юге Приморского края, сообщили в Минобороны."Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого", — говорится в релизе.Уточняется, что американцы зашли за линию на два километра. После этого "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранцев о недопустимости таких действий.Также было сказано, что для вытеснения нарушителя россияне могут применить таранный маневр. После этого "Джон Маккейн" сразу ушел в нейтральные воды и повторных попыток проникнуть на территорию чужой страны не предпринимал."Адмирал Виноградов" продолжает следить за американским кораблем, на место также вышел корвет "Совершенный".
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приморский край, россия, тихоокеанский флот вмф россии, в мире, военно-морские силы сша, безопасность

Американский эсминец нарушил российскую границу

09:36 24.11.2020 (обновлено: 16:43 24.11.2020)
 
© Фото : U.S. Navy / MC2 Devon DowАмериканский эсминец "Джон Маккейн"
Американский эсминец Джон Маккейн - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : U.S. Navy / MC2 Devon Dow
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американский военный корабль "Джон Маккейн" пересек российскую границу на юге Приморского края, сообщили в Минобороны.
"Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого", — говорится в релизе.
Уточняется, что американцы зашли за линию на два километра. После этого "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранцев о недопустимости таких действий.
Также было сказано, что для вытеснения нарушителя россияне могут применить таранный маневр. После этого "Джон Маккейн" сразу ушел в нейтральные воды и повторных попыток проникнуть на территорию чужой страны не предпринимал.
"Адмирал Виноградов" продолжает следить за американским кораблем, на место также вышел корвет "Совершенный".
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