https://ria.ru/20201124/granitsa-1586024402.html

Американский эсминец нарушил российскую границу

Американский эсминец нарушил российскую границу

Американский военный корабль "Джон Маккейн" пересек российскую границу на юге Приморского края, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T09:36

2020-11-24T09:36

2020-11-24T16:43

приморский край

россия

тихоокеанский флот вмф россии

в мире

военно-морские силы сша

безопасность

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американский военный корабль "Джон Маккейн" пересек российскую границу на юге Приморского края, сообщили в Минобороны."Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого", — говорится в релизе.Уточняется, что американцы зашли за линию на два километра. После этого "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранцев о недопустимости таких действий.Также было сказано, что для вытеснения нарушителя россияне могут применить таранный маневр. После этого "Джон Маккейн" сразу ушел в нейтральные воды и повторных попыток проникнуть на территорию чужой страны не предпринимал."Адмирал Виноградов" продолжает следить за американским кораблем, на место также вышел корвет "Совершенный".

https://ria.ru/20201022/perekhvat-1581064500.html

приморский край

россия

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приморский край, россия, тихоокеанский флот вмф россии, в мире, военно-морские силы сша, безопасность