https://ria.ru/20201128/perekhvat-1586768511.html

Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

Российские военные обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, приближающуюся к госгранице, сообщили в Национальном центре управления... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T17:51

2020-11-28T17:51

2020-11-28T19:20

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черное море

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские военные обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, приближающуюся к госгранице, сообщили в Национальном центре управления обороной.После того как американский военный самолет сменил курс и развернулся от российской границы, Су-27 вернулся на базу.В Центре подчеркнули, что полет истребителя соответствовал международным правилам использования воздушного пространства."Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20201026/istrebiteli-1581672305.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/vks-rossii-1580601611.html

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черное море

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россия, черное море, ввс сша, су-27, сша, в мире