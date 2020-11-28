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Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем
Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем
Российские военные обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, приближающуюся к госгранице, сообщили в Национальном центре управления... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T17:51
2020-11-28T19:20
россия
черное море
ввс сша
су-27
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские военные обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, приближающуюся к госгранице, сообщили в Национальном центре управления обороной.После того как американский военный самолет сменил курс и развернулся от российской границы, Су-27 вернулся на базу.В Центре подчеркнули, что полет истребителя соответствовал международным правилам использования воздушного пространства."Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — заключили в ведомстве.
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россия, черное море, ввс сша, су-27, сша, в мире

Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

17:51 28.11.2020 (обновлено: 19:20 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Су-27
Самолет Су-27 - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские военные обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, приближающуюся к госгранице, сообщили в Национальном центре управления обороной.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его".

Национальный центр управления обороной
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Су-27 перехватил французские истребители над Черным морем
После того как американский военный самолет сменил курс и развернулся от российской границы, Су-27 вернулся на базу.
В Центре подчеркнули, что полет истребителя соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.
"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — заключили в ведомстве.
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