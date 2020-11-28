Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем
17:51 28.11.2020 (обновлено: 19:20 28.11.2020)
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские военные обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, приближающуюся к госгранице, сообщили в Национальном центре управления обороной.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его".
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После того как американский военный самолет сменил курс и развернулся от российской границы, Су-27 вернулся на базу.
В Центре подчеркнули, что полет истребителя соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.
"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — заключили в ведомстве.
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