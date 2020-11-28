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МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи
МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи
Международный валютный фонд не выделит Киеву транш в рамках программы экстренной финансовой помощи, заявил в эфире телеканала "1+1" министр финансов Украины... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T03:39
2020-11-28T10:17
сергей марченко
тимофей милованов
ситуация на украине
кристалина георгиева
мвф
украина
в мире
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Международный валютный фонд не выделит Киеву транш в рамках программы экстренной финансовой помощи, заявил в эфире телеканала "1+1" министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, украинские власти рассчитывали привлечь средства при помощи инструмента emergency finаnce."Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: "Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce", — сказал Марченко.Таким образом, добавил он, Украине дали четкий ответ, что нужно работать в рамках действующей программы и выполнять ее условия.Новая программа поддержки Украины, одобренная Советом управляющих МВФ в начале июня, предусматривает выделение пяти миллиардов долларов в течение полутора лет. Первый транш в 2,1 миллиарда Киев уже получил. Ожидалось, что остальную сумму перечислят в четыре приема примерно по 700 миллионов долларов: в конце июня, в конце сентября и по итогам двух обзоров в 2021 году. Однако, как заявил на днях советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов, до конца года нового транша не будет.Механизм быстрого финансирования МВФ предусмотрен для оказания экстренной помощи членам фонда, его применяют для финансовой поддержки в условиях пандемии COVID-19. Как сообщала в апреле директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, за такой поддержкой обратились более ста стран.
https://ria.ru/20201121/ukraina-1585633653.html
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сергей марченко, тимофей милованов, ситуация на украине, кристалина георгиева, мвф, украина, в мире

МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи

03:39 28.11.2020 (обновлено: 10:17 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Международный валютный фонд не выделит Киеву транш в рамках программы экстренной финансовой помощи, заявил в эфире телеканала "1+1" министр финансов Украины Сергей Марченко.
По его словам, украинские власти рассчитывали привлечь средства при помощи инструмента emergency finаnce.
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"Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: "Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce", — сказал Марченко.
Таким образом, добавил он, Украине дали четкий ответ, что нужно работать в рамках действующей программы и выполнять ее условия.
Новая программа поддержки Украины, одобренная Советом управляющих МВФ в начале июня, предусматривает выделение пяти миллиардов долларов в течение полутора лет. Первый транш в 2,1 миллиарда Киев уже получил. Ожидалось, что остальную сумму перечислят в четыре приема примерно по 700 миллионов долларов: в конце июня, в конце сентября и по итогам двух обзоров в 2021 году. Однако, как заявил на днях советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов, до конца года нового транша не будет.
Механизм быстрого финансирования МВФ предусмотрен для оказания экстренной помощи членам фонда, его применяют для финансовой поддержки в условиях пандемии COVID-19. Как сообщала в апреле директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, за такой поддержкой обратились более ста стран.
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