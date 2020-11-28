МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи
03:39 28.11.2020 (обновлено: 10:17 28.11.2020)
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Международный валютный фонд не выделит Киеву транш в рамках программы экстренной финансовой помощи, заявил в эфире телеканала "1+1" министр финансов Украины Сергей Марченко.
По его словам, украинские власти рассчитывали привлечь средства при помощи инструмента emergency finаnce.
"Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: "Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce", — сказал Марченко.
Таким образом, добавил он, Украине дали четкий ответ, что нужно работать в рамках действующей программы и выполнять ее условия.
Новая программа поддержки Украины, одобренная Советом управляющих МВФ в начале июня, предусматривает выделение пяти миллиардов долларов в течение полутора лет. Первый транш в 2,1 миллиарда Киев уже получил. Ожидалось, что остальную сумму перечислят в четыре приема примерно по 700 миллионов долларов: в конце июня, в конце сентября и по итогам двух обзоров в 2021 году. Однако, как заявил на днях советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов, до конца года нового транша не будет.
Механизм быстрого финансирования МВФ предусмотрен для оказания экстренной помощи членам фонда, его применяют для финансовой поддержки в условиях пандемии COVID-19. Как сообщала в апреле директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, за такой поддержкой обратились более ста стран.
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