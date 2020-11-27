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Власти назвали сроки очистки моста на остров Русский во Владивостоке
Власти назвали сроки очистки моста на остров Русский во Владивостоке
Мостовики и альпинисты, задействованные в очистке вант закрытого из-за обледенения моста на остров Русский во Владивостоке, полагают, что эта работа займет от... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T03:13
2020-11-27T03:13
олег кожемяко
русский (остров)
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Мостовики и альпинисты, задействованные в очистке вант закрытого из-за обледенения моста на остров Русский во Владивостоке, полагают, что эта работа займет от шести до десяти дней, сообщает правительство Приморья.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, но уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили, в последний раз - на 30 ноября.Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проехал по мосту на грузовике с усиленной крышей, на котором перевозят мостовиков. Он отметил, что на проезжей части лежит много упавшего льда, и на автомобиле ездить нельзя – это может привести в том числе к смертельному исходу.До этого времени продолжит курсировать паром. В первую очередь он переправляет машины, занятые в работе систем жизнеобеспечения. Губернатор добавил, что на отбивке льда с вант работают 20 альпинистов.Как сообщает Приморский филиал управления ведомственной охраны Минтранса РФ, для охраны моста на остров Русский введен режим повышенной готовности. Охрана моста работает в усиленном режиме, не подпуская людей, пытающихся его пересечь. Операторы видеонаблюдения ведут круглосуточный мониторинг объекта.Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды, частично подачу восстановили.
https://ria.ru/20201127/tsiklon-1586540949.html
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олег кожемяко, русский (остров), владивосток, приморский край, происшествия

Власти назвали сроки очистки моста на остров Русский во Владивостоке

03:13 27.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток" / Перейти в фотобанкОчистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток"
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Мостовики и альпинисты, задействованные в очистке вант закрытого из-за обледенения моста на остров Русский во Владивостоке, полагают, что эта работа займет от шести до десяти дней, сообщает правительство Приморья.
Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, но уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили, в последний раз - на 30 ноября.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проехал по мосту на грузовике с усиленной крышей, на котором перевозят мостовиков. Он отметил, что на проезжей части лежит много упавшего льда, и на автомобиле ездить нельзя – это может привести в том числе к смертельному исходу.
"Глава региона также отметил, что уже есть прогнозы по срокам очистки моста от льда. При благоприятных условиях работы займут около шести дней, при неблагоприятных может понадобиться десять", - говорится в сообщении.
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До этого времени продолжит курсировать паром. В первую очередь он переправляет машины, занятые в работе систем жизнеобеспечения. Губернатор добавил, что на отбивке льда с вант работают 20 альпинистов.
"Альпинисты находятся на высоте 200 метров, вручную передвигая крепежные устройства. Смены длятся по восемь часов. Конечно, им приходится предпринимать героические усилия, чтобы убрать ту наледь, которая мешает эксплуатации моста", – добавил губернатор.
Как сообщает Приморский филиал управления ведомственной охраны Минтранса РФ, для охраны моста на остров Русский введен режим повышенной готовности. Охрана моста работает в усиленном режиме, не подпуская людей, пытающихся его пересечь. Операторы видеонаблюдения ведут круглосуточный мониторинг объекта.
Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды, частично подачу восстановили.
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Олег КожемякоРусский (остров)ВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
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