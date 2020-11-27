https://ria.ru/20201127/tsiklon-1586541792.html

Власти назвали сроки очистки моста на остров Русский во Владивостоке

Власти назвали сроки очистки моста на остров Русский во Владивостоке

Мостовики и альпинисты, задействованные в очистке вант закрытого из-за обледенения моста на остров Русский во Владивостоке, полагают, что эта работа займет от... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T03:13

2020-11-27T03:13

2020-11-27T03:13

олег кожемяко

русский (остров)

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Мостовики и альпинисты, задействованные в очистке вант закрытого из-за обледенения моста на остров Русский во Владивостоке, полагают, что эта работа займет от шести до десяти дней, сообщает правительство Приморья.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, но уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили, в последний раз - на 30 ноября.Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проехал по мосту на грузовике с усиленной крышей, на котором перевозят мостовиков. Он отметил, что на проезжей части лежит много упавшего льда, и на автомобиле ездить нельзя – это может привести в том числе к смертельному исходу.До этого времени продолжит курсировать паром. В первую очередь он переправляет машины, занятые в работе систем жизнеобеспечения. Губернатор добавил, что на отбивке льда с вант работают 20 альпинистов.Как сообщает Приморский филиал управления ведомственной охраны Минтранса РФ, для охраны моста на остров Русский введен режим повышенной готовности. Охрана моста работает в усиленном режиме, не подпуская людей, пытающихся его пересечь. Операторы видеонаблюдения ведут круглосуточный мониторинг объекта.Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды, частично подачу восстановили.

https://ria.ru/20201127/tsiklon-1586540949.html

https://ria.ru/20201126/kukhnya-1586474646.html

русский (остров)

владивосток

приморский край

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олег кожемяко, русский (остров), владивосток, приморский край, происшествия