https://ria.ru/20201127/kozhemyako-1586498485.html

Олег Кожемяко: аварийные работы после циклона продолжим до 10 декабря

Олег Кожемяко: аварийные работы после циклона продолжим до 10 декабря

Приморский край, где из-за пандемии коронавируса больше всего пострадала туристическая отрасль, готовится к приему российских путешественников в зимнем и... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T10:00

2020-11-27T10:00

2020-11-27T10:00

олег кожемяко

владивосток

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586486842_0:205:2913:1844_1400x0_80_0_0_45472b7d76c90979a85d0ff17952a1fc.jpg

Приморский край, где из-за пандемии коронавируса больше всего пострадала туристическая отрасль, готовится к приему российских путешественников в зимнем и следующем летнем сезонах. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в интервью РИА Новости рассказал о том, какова сейчас обстановка в регионе после мощного циклона с ледяным дождем, состоится ли Восточный экономический форум-2021, и ждут ли во Владивостоке президента Белоруссии Александра Лукашенко.– Олег Николаевич, как вы оцениваете на сегодня ситуацию с коронавирусом в Приморье? Планируется ли возвращаться к более строгим ограничениям, в школах и в детсадах в том числе?– Дальнейшее развитие ситуации сложно предсказать в том числе потому, что на это влияет человеческий фактор. Мы в силах ускорить позитивный итог все вместе – своим ответственным подходом и терпением. Конечно, люди утомлены, многим кажется, что, например, масочный режим совсем не помогает. Но если мы хотим скорее забыть обо всех ограничениях, которые повлекла за собой пандемия, мы обязаны продолжать соблюдать все правила и рекомендации. Это в наших же интересах. Кроме того, школьники приступили к занятиям. Главная задача – не допускать вспышек заболеваемости в школах и дошкольных учреждениях. Любые очаги должны быть оперативно локализованы. На сегодняшний день массовых ограничений в учебных заведениях вводить не планируем.– Каков на сегодня коэффициент распространения, охват тестирования на коронавирус и процент свободных коек в ковидных госпиталях? Планируется ли разворачивать дополнительные госпитали?– Коэффициент распространения – 1,0 (соотношение случаев, зарегистрированных в последние 4 дня к предыдущим 4 дням). На этом уровне держимся последние два месяца. Показатель тестирования методом ПЦР – в среднем 260 на 100 тысяч населения. Это соответствует нормативу. Кроме того, в Приморье широко применяют и другие методы тестирования. ИФА, например. Конечно, нагрузка на лаборатории значительно возросла. Представьте, в начале эпидемии там делали 280 тестов в сутки, сейчас около 5 тысяч. На сегодня в крае работает 17 лабораторий, приобретаем дополнительное оборудование, дооснащаем. Вот только получили средства от федерального центра на еще одну лабораторию. Решили открыть ее в Арсеньеве, чтобы жители прилегающих районов – Анучинский, Чугуевский, Яковлевский – могли оперативнее проходить тестирование.На сегодняшний день развернуто 2064 койки, при том что в начале пандемии нашему региону Минздрав РФ рекомендовал норматив 948 коек. Дополнительные 40 коек развернули 9 ноября во владивостокской клинической больнице №1. Сейчас занятость коечного фонда – 85%. С первого декабря будут введены в строй еще 100 коек в так называемой больнице рыбаков, и затем в городской больнице Владивостока также заработают дополнительные 100 коек.– Год подходит к концу, и уже, наверное, можно подвести финансовые итоги. Сколько бюджет края уже потерял и еще потеряет до конца года из-за коронавируса?– Текущий год стал непростым для Приморья. Из-за эпидемии COVID-19 потери доходов бюджета текущего года уже составили около 10 миллиардов рублей. По прогнозам, до конца 2020 года эта цифра может увеличиться еще на 2,8 миллиарда рублей. Но, во-первых, нам удалось не сокращать социально значимые бюджетные расходы за счет поддержки федеральных властей и правильно проделанной работе правительства края. Во-вторых, есть и положительная динамика. Загадывать еще рано, но потенциал хороший – за последние пару месяцев потери удалось приостановить, мы наблюдаем прекращение падения доходов. На следующий год свои доходы мы уже планируем более амбициозно. Начали работу предприятия, налоги поступают, поэтому надеемся, что постепенно ситуация будет приходить в норму.– Постепенно открывается авиасообщение с другими странами, в том числе рейсы из Владивостока в Токио. Как это скажется на ситуации в туристической отрасли региона и в части привлечения зарубежных инвестиций?– К сожалению, о восстановлении туристского потока и, как следствие, восстановлении туротрасли Приморского края с открытием рейсов из стран ЮВА говорить не приходится. Ограничения, связанные со въездом и выездом граждан из-за распространения коронавируса, сохраняются, поэтому этот факт не может существенно повлиять на привлечение дополнительных иностранных инвестиций в регион.Однако открытие рейсов положительно сказывается на реализации тех инвестиционных проектов, что уже существуют на территории Приморского края – в части привлечения специалистов высокой квалификации из-за рубежа.– Этот сезон показал, что Приморье привлекает множество не только зарубежных, но и российских туристов. Каковы показатели по въездному туризму в регионе на данный момент? Какие новые проекты прорабатываются для российских туристов, возможно, в части зимних развлечений?– По итогам 2019 года Приморский край вошел в пятерку регионов по объему туристического потока. Общее количество туристов в 2019 году составило более 5 миллионов человек. В последние годы в Приморском крае наблюдался стабильный рост въездного туризма, однако из-за вспышки коронавируса туротрасль Приморского края фактически лишилась потока туристов. На данный момент турпоток Приморского края за текущий год – около 700 тысяч человек, это на 86% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.Безусловно, на сегодняшний день мы ведем подготовку к зимнему сезону, разрабатываем карты муниципальных образований записываем цикл видеосюжетов и видеоэкскурсий по зимнему отдыху. Также мы записываем аудиоподкасты, готовим интерактивные фотовыставки, посвященные выдающемуся путешественнику, ученому и писателю Владимиру Арсеньеву. В этом году мы запустили цикл программ дополнительной профессиональной переподготовки экскурсоводов со знанием корейского и японского языков. Пандемия обязательно закончится, и эти знания пригодятся нашим экскурсоводам. Ведь от работы людей, организующих отдых, зависит то, насколько успешным будет опыт посещения нашего края.– Ожидаете ли вы, что поток иностранных туристов в Приморье в следующем году восстановится?– В настоящее время сложно делать какие-то временные прогнозы, все зависит от эпидемиологической обстановки как в нашей стране, так и в целом за рубежом, в том числе в близлежащих приграничных регионах КНР. Мы не можем говорить о каких-то конкретных сроках, но надеемся, что это произойдет в ближайшее время, и верим, что туристы станут приезжать в наш регион как можно раньше. Безусловно, пик въездного туризма приходится у нас на летний период и начало осени, поэтому в период снятия ограничений мы ожидаем, что в первую очередь будет востребован туризм формата командировки, лечения или обучения совместно с экскурсиями. В то же время на волне популярности остается и гастрономический туризм. Так, на осень приходится часть гастрономических фестивалей, которые очень полюбились нашим гостям.– Отмечается ли сейчас в Приморье дефицит рабочей силы из-за ограничений на въезд иностранцев? Отражается ли ситуация на стройках региона?– Правительство региона достаточно оперативно разработало пакет мер государственной поддержки для предпринимателей, чтобы помочь справиться с теми ограничениями, которые потребовалось ввести для сохранения и поддержания действующих предприятий. Особенно явной стала необходимость по-новому готовить профессиональные рабочие кадры. Уже в этом году мы запустили пилотный проект целевой подготовки поваров с дальнейшим трудоустройством. На следующий год запустим программу ускоренной подготовки специалистов для строительной отрасли "Кадры для бизнеса. Стройка". Мы делаем все, чтобы нужные кадры были на местах. Изменений и отклонений от сроков в этом году нет. Но есть некоторые риски, которые могут отрицательно сказаться на реализации инвестиционных проектов Приморского края.Так, закрытие границ России и близлежащих стран и связанные с этим мероприятия, в том числе вопросы продления виз гражданами КНР и других стран, из которых привлекается рабочая сила строительных специальностей, специалисты по шеф-монтажу и наладке импортного оборудования, а также запрет на въезд граждан этих стран может негативно сказаться на сроках в тех проектах, где активно привлекается иностранная рабочая сила.Но ситуацию мы контролируем, периодически производится мониторинг, согласно его данным, инвесторы корректируют бизнес-планы под текущие условия. После окончания корректировок будет необходимо обеспечить упрощенный порядок внесения изменений в действующие соглашения, на основании которых реализуются инвестиционные проекты.– Откладывается ли на фоне коронавируса стройка конгрессно-выставочного центра, который планируется создать в рамках первого этапа (до 2022 года) реализации концепции развития острова Русский? Когда можно ожидать старт проекта?– На сегодняшний день проектирование территории "Приморский форум" ведется компанией ООО "КВЦ". Территория включает конгрессно-выставочный центр "Русский", торгово-развлекательный комплекс, гостиницу, колесо обозрения, рекреационную зону и зону семейного отдыха. Утвержден предварительный план застройки территории. Минвостокразвития России совместно с инициатором ООО "КВЦ" разработана дорожная карта. Сейчас реализация проекта планируется согласно установленным срокам. Уже поданы документы на изменение генерального плана и правил землепользования и застройки. По итогам согласования всей необходимой документации запланирована встреча министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики с инвестором ООО "КВЦ". В перспективе инициатор планирует получить статус приоритетного инвестиционного проекта Приморского края.– Когда регион начнет готовиться к ВЭФ-2021? Как думаете, не помешает ли проведению пандемия?– Очевидно, что в настоящий момент преждевременно говорить о проведении ВЭФ в 2021 году. Для этого в стране, да и в мире в целом должна улучшиться эпидемиологическая ситуация, должны открыться границы. Ежегодное проведение ВЭФ – это значимый фактор социально-экономического развития региона. Фактор, который благоприятно влияет на инвестиционный климат края, на привлечение иностранных и отечественных инвесторов. Начиная с 2015 года каждую осень во Владивосток съезжались делегации из многих зарубежных стран, политики и инвесторы, подписывались соглашения о будущих сделках на миллиарды рублей. Проведение форума стало не просто важной традицией для Приморского края, а проводником дальнейшего экономического роста региона, потому мы все будем верить в лучший прогноз.– Есть ли с послаблением ограничений, в связи с открытием ряда рейсов за рубеж подвижки в сфере международного сотрудничества?– Нет, большая часть международных встреч и мероприятий переносится на 2021 год либо проводится в формате видео-конференц-связи. Во-первых, ситуация в мире еще слишком нестабильна, никто не хочет идти на бессмысленный риск. Во-вторых, мероприятия по предотвращению завоза и распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции продолжаются. И в этом вопросе мы не делаем исключений ни для кого.– Полгода назад по видеосвязи вы общались с Владимиром Путиным, в том числе подняли вопросы финансирования ремонта мостов в крае, поддержки внутреннего туризма и другие. Что из того, что вы просили, регион уже получил?– Поддержку получила та отрасль, которая в ней очень нуждалась. Больше всего от введения ограничений пострадали отрасли, связанные с приемом и обслуживанием иностранных туристов, выездным туризмом, а также компании, занятые экспортно-импортными операциями. Совместно с бизнес-сообществом мы подготовили ряд предложений по стабилизации ситуации и направили их в правительство РФ, где их поддержали. Это и отсрочки выплаты в бюджет налогов и сборов, и снижение страховых взносов, и упрощенная система налогообложения для особо пострадавших отраслей. Это общественное питание, перевозки, гостиницы, туризм, спорт, деятельность санаторно-курортных организаций и физкультурно-оздоровительная деятельность. Очень востребованными мерами поддержки стали субсидии на организацию общественных работ и субсидии в размере 1 минимального размера оплаты труда (МРОТ) на сотрудника, беспроцентное банковское кредитование на заработную плату на срок не более 6 месяцев. Из нового — продление налоговых каникул для компаний и индивидуальных предпринимателей из пострадавших от коронавируса отраслей до конца года. Это востребованная мера поддержки для предприятий туротрасли. Большое значение имеет тот факт, что в данном случае правительство пошло нам навстречу, так как ранее мы неоднократно озвучивали необходимость продления налоговых льгот, с подобными предложениями обращались так же крупные профессиональные турассоциации.– Вы недавно были в Белоруссии, и Лукашенко обещал посетить Дальний Восток в 2021 году. Ждете ли его на будущий год во Владивостоке?– Мы всегда открыты для сотрудничества с нашими белорусскими друзьями. Если глава Белоруссии действительно найдет время и посетит наш край, то мы, конечно, радушно примем. Тем более Александр Григорьевич давно уже не был во Владивостоке. Белорусы всегда очень тепло встречают нас на своей земле. И это нормальные отношения очень близких народов. Так и должно быть. Тем болеечто белорусы одни из первых осваивали и обживали Приморье. Среди наших земляков много белорусов.– Планируются ли визиты приморских делегаций за рубеж в ближайшей перспективе и иностранных делегаций во Владивосток?– Это станет возможным после восстановления полноценного международного транспортного сообщения, снятия ограничений на въезд иностранных граждан на территорию России. Когда это произойдет, предсказывать не берусь. На данный момент всем очевидно, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе еще не преодолена, потому решение о снятии ограничений будет приниматься правительством России с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и в мире в целом. Могу только надеяться, что все это произойдет в недалеком будущем. Ведь из-за коронавируса был приостановлен не только обмен делегациями, но и множество международных мероприятий как федерального, так и регионального уровня, планировавшиеся к проведению на территории края в текущем году, были перенесены на 2021 год.– Как сейчас обстоит ситуация в плане сотрудничества с КНДР? Планируются ли взаимные визиты делегаций после стабилизации эпидемической обстановки?– Еще до объявления пандемии сотрудничество с Северной Кореей было существенно ограничено санкциями ООН в отношении КНДР. На сегодня, в связи с закрытием границ, сотрудничество и гуманитарные обмены с КНДР приостановлены самой северокорейской стороной. Контакты осуществляются только через дипломатические представительства КНДР в России. После стабилизации ситуации планируется возобновление сотрудничества и, конечно, взаимных визитов.– Какова сейчас обстановка в регионе после снежного циклона, сколько еще времени может занять устранение последствий?– Сейчас обстановка в регионе начинает постепенно стабилизироваться. Электричество пришло в жилые дома Первомайского района Владивостока. Завершается подключение в Артемовском городском округе – там остается частный сектор, должны быть подключены к электричеству многоквартирные дома. Во Владивостоке к водоснабжению и теплоснабжению подключены все дома за редким исключением.Так, сложной остается обстановка на Русском острове. Там работает "Оборонэнерго", части ТОФ занимаются расчисткой просек, проходов к ЛЭП. Переброшены дополнительные бригады ДРСК для помощи "Оборонэнерго". Идет поэтапное подключение поселков, тепло в большинство домов подается. Думаю, что потребуется минимум два дня, чтобы подключить всех жителей Русского к электроэнергии. Перебрасываются дополнительные дизель-генераторы, который освобождаются после подключения центрального энергоснабжения в Первомайском районе.Мэрии Владивостока и Артема активно занимаются уборкой улиц, вывозом деревьев, освобождают в первую очередь проходы к лечебным и социальным учреждениям, готовятся к проведению массового субботника. В пятницу будут проведены большие работы по очистке города, будут задействованы силы ТОФ – 350 человек во Владивостоке, 150 в Артеме, 50 на Русском. Работы будут продолжены в течение недели до полной очистки города. Работы остается много. В субботу будет объявлен общегородской субботник. Думаю, жители положительно отзовутся на его проведение."Русгидро", ДРСК приняли план о необходимости установки анкерной опоры в районе Морского кладбища Владивостока, что позволит гарантированно в течение зимы и всех последующих катаклизмов стабильно подавать электричество в Первомайском районе, избегая таких случаев, когда провод оборвался и район остался без света.Мы на всякий случай оставляем до конца зимы все дизель-генераторы, которые получил регион, и будем формировать запас новых. Закупим коммунальную мини-технику, чтобы быстрее чистить город от завалов и наледи. Аварийно-спасательные работы продолжаем до 10 декабря. Далее перейдем к восстановлению системы надежного энергоснабжения и нормальной жизни города, когда все улицы и проезды будут расчищены. Будем делать все для этого.

https://ria.ru/20201110/skoraya-1583869582.html

https://ria.ru/20201103/lekarstva-1582796857.html

https://ria.ru/20201101/aviasoobschenie-1582494471.html

https://ria.ru/20201103/park-1582764938.html

https://ria.ru/20201113/primore-1584421570.html

https://ria.ru/20200716/1574417840.html

https://ria.ru/20200421/1570355788.html

https://ria.ru/20200922/minsk-1577601051.html

https://ria.ru/20201126/kukhnya-1586474646.html

https://ria.ru/20201126/primore-1586424674.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кожемяко, владивосток, интервью