https://ria.ru/20201127/rostekh-1586552725.html

Экипировка "Сотник" может получить искусственный интеллект

Экипировка "Сотник" может получить искусственный интеллект

Экипировка солдата будущего нового поколения "Сотник" (ранее известна как "Ратник-3") может получить в свой состав зоотехнические комплексы, а также элементы... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T09:13

2020-11-27T09:13

2020-11-27T11:27

альберт баков

олег салюков

ростех

безопасность

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Экипировка солдата будущего нового поколения "Сотник" (ранее известна как "Ратник-3") может получить в свой состав зоотехнические комплексы, а также элементы искусственного интеллекта, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев."Опыт эксплуатации "Ратника", в том числе в условиях боевых действий, показал, на что нужно обратить особое внимание, чего не хватает. Естественно, боевая экипировка третьего поколения будет легче, эргономичнее, надежнее и технологичнее. Новый комплект боевой экипировки может пополниться робототехникой различного назначения и элементами искусственного интеллекта", - сказал он.Оздоев подчеркнул, что "Сотник" будет абсолютно новой разработкой, но в ней будет учтён опыт, полученный в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник".По его словам, на данный момент головной разработчик боевой экипировки - Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) не получал техническое задание на разработку "Сотника", однако предприятие уже работает по некоторым элементам, входящим в подсистемы новой боевой экипировки.Ранее в Ростехе заявляли о планах Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) открыть в 2020 году опытно-конструкторские работы по созданию общевойсковой экипировки третьего поколения. Комплект, который придет на смену "Ратнику", получит название "Сотник". Затем гендиректор института Альберт Баков заявил в интервью РИА Новости, что Минобороны РФ должно сформировать техническое задание на "Сотник" к декабрю.Комплект боевой экипировки "Ратник" предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций. Температурный диапазон применения - от минус 40 до плюс 50 градусов. Автономное функционирование военнослужащего, включая боевое, - не менее трех суток. Экипировка поставляется в войска с 2015 года. В сентябре 2019 года главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков заявил, что ей снабжены 70% военнослужащих СВ.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20201026/superoruzhie-1581610468.html

https://ria.ru/20191003/1559346986.html

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альберт баков, олег салюков, ростех, безопасность