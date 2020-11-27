https://ria.ru/20201127/ozdoev-1586506217.html

Бекхан Оздоев: российские бронемашины будут защищены от дронов

Бекхан Оздоев: российские бронемашины будут защищены от дронов

Отечественная оборонка, как и другие отрасли промышленности, в 2020 году столкнулась с ощутимыми трудностями, вызванными пандемией коронавируса. Тем не менее... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:00

2020-11-27T11:00

2020-11-27T11:00

армата

ростех

цнииточмаш

интервью

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Отечественная оборонка, как и другие отрасли промышленности, в 2020 году столкнулась с ощутимыми трудностями, вызванными пандемией коронавируса. Тем не менее предприятиям ВПК удалось оперативно перестроиться под новые реалии и, несмотря ни на что, поставки вооружений российской армии, а также испытания перспективной техники сегодня идут без перебоев. Пришедший в сентябре 2020 года на пост индустриального директора комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев дал свое первое интервью в этой должности корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву. В нем он рассказал в том числе о новейших военных разработках предприятий корпорации, защите бронетехники от дронов, особенностях экипировки солдата будущего нового поколения "Сотник" и перспективах модернизации оперативно-тактического комплекса "Искандер".– Бекхан Ибрагимович, какие основные задачи и вызовы стоят перед вами как недавно назначенным главой комплекса вооружений Ростеха?– Название комплекса говорит само за себя. Задача номер один – четкое исполнение Гособоронзаказа. Мы традиционно поддерживаем высокий, почти 100-процентный уровень исполнения. И в этом году не намерены ронять планку. На нас большая ответственность. Более четверти всего объема ГОЗ приходится на продукцию Ростеха. Треть из этого числа – продукция комплекса вооружений. Наши предприятия поставляют более 400 типов образцов вооружения и военной техники — от стрелкового вооружения и экипировки до ракетных комплексов "Искандер-М" и боевых вертолетов.При этом давайте не забывать и о других задачах, поставленных высшим руководством страны. Я говорю про диверсификацию производства. Это второй вызов, и мы успешно с ним справляемся.Примером могут служить наши концерны УВЗ и "Калашников". Все знают, что визитная карточка первых – это лучшие в мире танки, в том числе новейшие "Арматы". Автоматы Калашникова в представлении тоже не нуждаются. Вместе с тем обе компании успешно выходят на рынки гражданской продукции, постоянно наращивают свои показатели.Если в 2015 году УВЗ имел 18 миллиардов рублей выручки от гражданской продукции, то в этом году планируем достичь показателя в 40,9 миллиарда рублей, то есть рост более чем в 2,5 раза за пять лет. Гражданская выручка Калашникова за пять лет выросла почти в шесть раз – до 5,6 миллиарда рублей.Еще можно упомянуть "Высокоточные комплексы". Казалось бы, им труднее всего работать в данном направлении из-за специфики производства. Но холдинг наращивает производство гражданской продукции, поддерживается положительная динамика. Пять лет назад их гражданская выручка составляла 1,5 миллиарда рублей, в этом году прогнозируем 9,7 миллиарда рублей. Холдинг показывает ежегодный прирост в 30% — это хороший темп.– Сдвинулись ли из-за пандемии коронавируса графики испытаний перспективных разработок предприятий комплекса и поставок техники российской армии и инозаказчикам?– Пандемия коронавируса, конечно, усложнила жизнь, доставила много проблем. Но, несмотря ни на что, мы ни на минуту не останавливали производство. Делаем все, чтобы гособоронзаказ был выполнен в полном объеме, и наши обязательства перед инозаказчиками выполнялись – никаких срывов.Отмечу, что мировой оружейный рынок в целом просел, но интерес к российскому оружию остается высоким, предпосылок к падению экспорта мы не видим. Ростех продолжает выполнять свои обязательства по контрактам, своевременно поставляет вооружение и военную технику, несмотря на закрытия границ и другие трудности.Фактически мы "воюем" сейчас на два фронта. Помимо напряженной работы по ГОЗ предприятия комплекса включились в активную работу по борьбе с коронавирусом. Например, POZIS за 10 месяцев нарастил производство рециркуляторов воздуха в 7,5 раза и поставил более 30 тысяч единиц техники – в школы, больницы, социальные учреждения. Кемеровский механический завод выпустил 11 тысяч рециркуляторов воздуха.Конечно, в этой ситуации мы предпринимаем беспрецедентные меры для защиты наших специалистов. Регулярно идет тестирование на коронавирус. Люди обеспечиваются средствами защиты, цеха регулярно подвергаются дезинфекции. Уверен, что мы справимся, выстоим и выйдем из этой "войны" победителями.– Когда завершатся испытания платформы "Армата", а также создание нового боекомплекта и штатного боеприпаса для серийных машин? Сколько танков Т-14 и БМП Т-15 будет поставлено до конца 2020 года?– Работа по "Армате" идет в соответствии с условиями контракта, в том числе и по срокам. Техника успешно прошла предварительные испытания, а сейчас проходит один из самых ответственных этапов – госиспытания у заказчика. Подробности работ по боеприпасам раскрыть не могу, но можно смело сказать, что вооружение "Арматы" позволит вести стрельбу как существующими, так и перспективными боеприпасами.Мы заключили долгосрочные контракты на поставку танков и БМП в рамках ОКР. Какая-то часть из этой техники уже задействована в испытаниях, часть неоднократно принимала участие в параде Победы или была продемонстрирована в рамках различных выставок и показов. Так что можно сказать, что поставки уже идут.– Сформирован ли облик и началась ли разработка боевой машины поддержки танков третьего поколения? На какой платформе ее планируется создать, чем она будет отличаться от БМПТ-2, которые стоят сегодня на вооружении ВС РФ?– Наш концерн УВЗ уже имеет в своей линейке продукции два вида боевых машин поддержки танков. Один из них создан на базе танка Т-90 и принят на вооружение, подписан контракт на поставки. Второй вариант – это БМПТ-72, которая была разработана в инициативном порядке, однако на данный момент от Минобороны не поступало предложений по этой машине.Современные условия ведения боевых действий показывают, что есть необходимость в создании тактических групп, состоящих из танков и БМПТ, в рамках которых боевые машины будут дополнять друг друга и позволят эффективнее выполнять задачи. Ростех готов к разработке перспективной БМПТ третьего поколения в случае, если к такой разработке будет интерес со стороны заказчика.– Разрабатывает ли УВЗ принципиально новые самоходные орудия, которые в перспективе придут на смену модернизированной "Малке"? Если да, то насколько планируется увеличить ее тактико-технические характеристики? На какой стадии находится эта разработка, есть ли у нее предварительное название?– К началу XXI века артиллерия крупного калибра была признана не перспективной и стала выводиться из боевого состава многих вооруженных сил. Однако опыт локальных войн последних десятилетий показал, что крупный калибр еще востребован. Сейчас на входящем в Уралвагонзавод "Уралтрансмаше" выполняется капитальный ремонт с модернизацией 203-мм самоходных пушек 2С7М "Малка". Меняется аппаратура управления и запчасти, снятые с производства или производившиеся за пределами РФ. То есть комплекс в среднесрочной перспективе еще "повоюет" и обеспечит выполнение задач, возлагаемых на него в российской армии.Кроме того, нами проработаны варианты и более глубокой модернизации орудия с разработкой нового поколения боеприпасов, в том числе управляемых. Мы направили эти предложения заказчику.– Над какими проектами модернизации бронемашин сегодня работают специалисты УВЗ? Какими новыми боевыми модулями и системами защиты, помимо противоминного "Лесочка", планируется в ближайшее время оснастить российские танки?– Мы регулярно работаем над совершенствованием наших боевых машин, этот процесс не останавливается. Сейчас одна из основных задач при модернизации танков – защита от массово применяемых средств ближнего боя и высокоточного оружия. В ближайшее время ожидается появление серийных образцов танков с комплексом активной защиты, которые смогут эффективно противостоять многочисленным угрозам на современном поле боя. Также не стоит забывать и о таком факторе, как беспилотники. Ростех разрабатывает средства для защиты боевых машин от угроз со стороны БПЛА. Кроме того, нашими предприятиями были проработаны вопросы создания машин по борьбе с беспилотниками.– Созданы ли опытные образцы новейшего снайперского комплекса "Уголек"? Когда планируется выйти на его госиспытания? В чем его принципиальные отличие от винтовки "Точность", ранее разрабатываемой институтом для Минобороны РФ?– Мы планомерно снижаем зависимость от поставок иностранных комплектующих. Стрелковое оружие – не исключение. Главная особенность "Уголька" – использование при его создании только отечественных материалов и комплектующих, боеприпасов и прицелов.Сейчас изготавливаются опытные образцы снайперских комплексов "Уголек", которые будут представлены для предварительных испытаний. Планируем, что госиспытания стартуют в конце следующего года.– Начались ли предварительные испытания новейшей самоходки для ВДВ "Лотос"? Когда планируется начать ее серийное производство? В чем заключаются ее принципиальные отличия и преимущества по сравнению с орудием предыдущего поколения "Нона-С"?– Предварительные испытания "Лотоса", создаваемого для ВДВ, уже начались. Эта самоходка – настоящий рывок. Она существенно превосходит своего предшественника "Нона-С".Что касается принципиальных отличий, то это прежде всего автоматизированная система наведения, значительно улучшенная баллистика, увеличенный в 1,5 раза боезапас. А также возросшая дальность стрельбы, максимально возможная унификация по узлам и агрегатам с современными боевыми машинами ВДВ. На данный момент говорить о серийном производстве "Лотосов", проходящих предварительные испытания, рано.– Какие новые пистолеты, помимо запущенной в серию "змеиной линейки" ("Удав", "Аспид" и "Полоз"), разрабатывают сегодня специалисты ЦНИИТОЧМАШ? В чем особенности этого нового стрелкового оружия, в интересах каких силовых структур оно создается?– Этой осенью ЦНИИТОЧМАШ начал работу в рамках ОКР "Маркер". Планируется создать учебно-тренировочный пистолет в калибре 9х19 мм и патроны к нему. Это оружие станет продолжателем "змеиной линейки", так как его детали будут унифицированы с "Аспидом".При этом в новом маркерном пистолете нельзя будет использовать боевые стволы и стрелять боевыми и гражданскими патронами. Планируется сделать это оружие более безопасным для стрелка – например, при падении выстрел происходить не должен, а патроны не должны выстреливать от нагрева пистолета. Пули в создаваемом маркерном патроне будут содержать краску красного, синего или желтого цветов. Напомню, что у ЦНИИТОЧМАШ уже есть опыт создания маркерных боеприпасов. Так, в институте изготавливается такой патрон для пистолета Ярыгина. Он предназначен для проведения занятий по огневой и тактико-специальной подготовке сотрудников спецподразделений.– Получил ли ЦНИИТОЧМАШ техническое задание на разработку боевой экипировки третьего поколения "Сотник"? Какие требования к ней предъявляет военное ведомство? Какие принципиально новые элементы, которых нет у существующей экипировки "Ратник", она получит?– Боевая экипировка третьего поколения будет абсолютно новой разработкой, но работа над ней будет основываться на опыте, полученном в рамках ОКР "Ратник". Опыт эксплуатации "Ратника", в том числе в условиях боевых действий, показал, на что нужно обратить особое внимание, чего не хватает. Естественно, боевая экипировка третьего поколения будет легче, эргономичнее, надежнее и технологичнее. Это общемировой тренд. Новый комплект боевой экипировки может пополниться робототехникой различного назначения и элементами искусственного интеллекта.На данный момент ЦНИИТОЧМАШ не получал техническое задание на разработку боевой экипировки третьего поколения в целом. Но институт уже работает по некоторым элементам, входящим в подсистемы боевой экипировки военнослужащего.– Когда планируется завершить войсковую эксплуатацию и принять на вооружение гранатомет АГС-40 "Балкан"?– Опытно-конструкторские работы по этому гранатомету уже завершены, на данный момент он дорабатывается после опытно-войсковой эксплуатации. К нему изготовлены выстрелы с осколочными гранатами в боевом и инертном состоянии. В 2021 году планируем возобновить опытно-войсковую эксплуатацию. Если все пройдет успешно, то на вооружение "Балкан" может быть принят в 2022 году.– Есть ли первые заказы от российских или зарубежных военных ведомств на автомат АК-19, впервые представленный на форуме "Армия-2020"?– Решение о создании АК-19 принималось с учетом поступавших заявок от потенциальных иностранных заказчиков. Испытания оружия успешно завершены. В настоящее время оформляется документация, в том числе разрешительная. После чего Рособоронэкспорт сможет начать переговоры о возможных поставках АК-19 в страны, проявившие интерес к этому оружию.– На каком этапе находятся испытания нового ручного пулемета для российской армии РПЛ-20 (РПК-16)? Когда планируется начать его серийные поставки в сухопутные войска?– Пулемет РПК-16 разрабатывался в инициативном порядке и прошел опытно-войсковую эксплуатацию, в том числе в условиях боевого применения. Данная работа была позитивно воспринята потенциальным заказчиком и позволила сформировать требования в ТТЗ к новому пулемету.Новый пулемет создается в рамках комплексной работы, выполняемой в рамках ГОЗ. РПЛ-20, который концерн "Калашников" представил на форуме "Армия-2020", является прототипом этого пулемета.– Начались ли государственные испытания малогабаритного автомата для самообороны "Малыш"? В интересах каких ведомств он будет разрабатываться?– Предварительные испытания автомата уже завершены, они прошли успешно. Планируем передать "АМ-17" на госиспытания в следующем году. Отмечу, что тактико-техническое задание утверждало Минобороны, но интерес к этой разработке проявили также МВД и Росгвардия.– Какие боевые роботы разрабатываются сегодня концерном "Калашников"? Каковы их ТТХ, степень автономности, какие вооружения на них будут устанавливаться?– Такие работы ведет не только "Калашников", но и УВЗ, "Высокоточные комплексы". Есть образцы роботизированной техники разной размерности, в том числе тяжелой. Задачи, которые мы решаем, – повышение уровня автоматизации, автономности такой техники. Здесь есть очень хороший прогресс.– Получило ли развитие направление дронов-камикадзе? Какие БЛА данного класса разрабатываются сегодня специалистами концерна на смену/в дополнение к представленным вами в 2019 году дронам "Куб"?– Компания ZALA AERO GROUP, входящая в группу "Калашников", производит серию ударных беспилотных комплексов, среди которых "Куб", "Ланцет-1" и "Ланцет-3". Все они по своим ТТХ лучше зарубежных конкурентов. Однако мы не останавливаемся на этом и ведем постоянную работу над новыми БЛА, в том числе над беспилотниками-камикадзе.– Какие новые разработки в области создания новых зенитных ракетно-пушечных комплексов ведутся сегодня предприятием (АО "КБП")? Какие принципиально новые комплексы, которые в перспективе придут на смену модернизированным "Панцирям-СМ", создает сегодня компания?– Мы хотим создать универсальный зенитный комплекс ближнего действия, который будет иметь комбинированное вооружение. Такое вооружение должно быть способно поражать все типы целей, наземные в том числе. Знаменитый "Панцирь-С" – один из первых результатов реализации этой концепции. Его популярность и мировое признание свидетельствуют о том, что мы движемся в правильном направлении. При этом он подтвердил свои боевые возможности в реальных боевых условиях в Сирии. Боевое применение дало нам бесценный опыт, который помогает в дальнейших разработках.Хочу отметить, что "Панцирь-СМ" – это не модернизация базового "Панциря-С", а вооружение нового поколения. Он отвечает требованиям перспективного зенитного комплекса будущего и способен обеспечивать защиту от любых целей – от мини-беспилотников до высокоточного оружия и оперативно-тактических ракет. Фактически "Панцирь-СМ" может на несколько десятилетий закрыть вопрос эффективных ЗРПК даже с учетом развития средств воздушного нападения. При этом эта техника имеет отличное соотношение эффективности и стоимости за счет смешанного боекомплекта с различными типами ракет и снарядов, в том числе низкой ценовой категории. Такой ассортимент позволяет увеличить количество и типаж поражаемых целей одной боевой машиной.– На каком этапе находится разработка новой управляемой ракеты "Булат"? Завершены ли ее летные испытания, когда планируется начать ее серийное производство?– Эта ракета создается для поражения легкобронированных целей, она сейчас проходит предварительные испытания. В сентябре с положительным результатом завершены летные испытания – подтвержден устойчивый полет ракеты на максимальную дальность во всем температурном диапазоне эксплуатации. Эти тесты проходили автономно, то есть не в составе машины.Теперь мы изготавливаем опытную партию "Булатов" для проведения предварительных испытаний в составе боевой машины. Учитывая, что завершение ОКР в целом планируется в конце 2021 года, серийное изготовление этих управляемых ракет планируется начать с 2022 года.– На каком этапе находится работа по созданию ПЗРК нового поколения, который в перспективе заменит поступающие сегодня на вооружение российской армии комплексы "Верба"?– Наши ПЗРК отличаются высокой эффективностью поражения воздушных целей и защищенности от помех. "Вербу" можно назвать лучшим ПЗРК в мире. Этот комплекс поставляется в российскую армию с 2013 года. Конечно, работа над совершенствованием этого типа оружия не останавливается. Смею вас заверить: более совершенный ПЗРК придет на смену "Вербе" в положенное ему время.– В чем будут принципиальные особенности модернизированного ОТРК "Искандер-М", о представлении которого после 2020 года ранее заявлял гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов? Ракеты какой дальности получит новая версия "Искандера", начались ли их испытания?– Ростех в основном завершил работы по поставкам в российскую армию комплектов ОТРК "Искандер-М". На сегодняшний день "Искандер-М" является самым совершенным оружием в мире в своем классе. По точности поражения целей и вероятности преодоления противоракетной обороны противника ему нет равных. При этом в комплекс изначально закладывался большой модернизационный потенциал, в частности, за счет развития и совершенствования боевого оснащения. Так, с 2006 года, когда "Искандер-М" был сдан с одним типом ракет, номенклатура ракет значительно расширилась. Существенно расширены и эксплуатационные возможности комплекса. Этот процесс не останавливается, модернизация на этом не закончится.– Как развивается направление систем активной защиты бронетехники? Создает ли сегодня КБМ комплекс активной защиты для танка нового поколения "Армата"? Чем он будет отличаться от современной "Арены-М"?– Комплекс активной защиты бронетехники "Арена" – универсальная система, которая может быть адаптирована под разную бронетанковую технику. Именно поэтому с самого начала она разрабатывалась "Высокоточными комплексами" в модульном навесном исполнении. При этом ею можно оснащать как новые танки, так и находящиеся в эксплуатации машины – при проведении модернизации.Сегодня ему на смену пришла более совершенная система "Арена-М". Комплекс построен на современной элементной базе, существенно повышены его тактико-технические характеристики. Он способен поражать боеприпасы, летящие с любых направлений. Его возможности настолько высоки, что позволяют перехватывать все современные противотанковые управляемые ракеты, в том числе известные Javelin и Spike, атакующие сверху.Последние военные действия в Сирии снова подняли вопросы повышения живучести танков на поле боя. По нашему мнению, которое сейчас разделяют не только российские, но и зарубежные специалисты, без активной защиты эту проблему не решить. Комплексы активной защиты найдут применение не только для защиты бронетанковой техники, но и других машин.– На каком этапе находятся испытания БМП нового поколения "Курганец-25"? С чем связано затягивание их сроков? – Как я уже говорил, мы постоянно занимаемся совершенствованием своей продукции. С момента анонсирования той или иной техники и до момента передачи в войска ее ТТХ могут значительно улучшаться. Это связано с тем, что технологии производства не стоят на месте, научные изыскания не останавливаются, заказчик формирует новые требования. То есть апгрейд техники может происходить в ходе ее создания. Что касается нашей перспективной платформы "Курганец-25", которая позволит на одной базе создать несколько видов бронетехники, то окончательно работы планируется завершить в 2022 году. Эти сроки были установлены Минобороны России, так как было изменено техническое задание и добавлены дополнительные функции.– Не могли бы вы рассказать подробней об арктической БМП "Рыцарь"?– Госкорпорация "Ростех" разрабатывала проект перспективной арктической БМП "Рыцарь" в инициативном порядке. Теперь мы ждем решения Минобороны и открытия соответствующего ОКР, если потребность в такой машине существует.– Когда планируется завершить госиспытания легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1"? Не могли бы вы назвать круг потенциальных заказчиков данной машины, правда ли, что ей заинтересовалась Индия?– Прежде всего "Спрут-СДМ1" мы создаем для ВДВ. Сейчас министерство обороны РФ проводит госиспытания, которые окончательно будут завершены только в 2022 году. Испытания, хочу отметить, суровые. Машину протестируют в море и на высокогорье, в разных климатических зонах. Проверять технику будут при температурах воздуха от -40 до +40 градусов. Можно ожидать, что этот танк будет интересен многим инозаказчикам, в том числе Индии, странам Азии.

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https://ria.ru/20200728/1575044731.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/armata-1576333243.html

https://ria.ru/20200416/1570112417.html

https://ria.ru/20200918/novator-1577425932.html

https://ria.ru/20200923/pistolet-1577635201.html

https://ria.ru/20201021/patron-1580752750.html

https://ria.ru/20200820/1576021632.html

https://ria.ru/20201114/pantsir-1584620096.html

https://ria.ru/20200824/armiya-1576220880.html

https://ria.ru/20201119/ratnik-1585310599.html

https://ria.ru/20200203/1564181576.html

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армата, ростех, цнииточмаш, интервью