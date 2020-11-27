https://ria.ru/20201127/mir-1586601257.html
Пашинян заявил о важности сохранения мира в Карабахе
Пашинян заявил о важности сохранения мира в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телеобращении к соотечественникам завил, что сегодня важнейшей задачей является сохранение достигнутого мира в Нагорном... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T13:10
2020-11-27T13:10
2020-11-27T13:10
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155537/56/1555375696_0:72:2982:1749_1400x0_80_0_0_6d189449182091d3157a4c2f1245dc9b.jpg
РЕВАН, 27 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телеобращении к соотечественникам завил, что сегодня важнейшей задачей является сохранение достигнутого мира в Нагорном Карабахе."Сегодня очень важно сохранение достигнутого мира, сделать его продолжительным, а если удастся – постоянным. Важная цель – стабильность и безопасность вокруг Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), обеспечение бесперебойной деятельность лачинского коридора (связывающего Армению и Карабах - ред), обеспечение условий возвращение арцахцев (в Карабах), восстановление пострадавших районов, а для этого нужно выполнить договоренности от 9 ноября", - сказал Пашинян.По его словам в эти договоренности входит также обмен пленными и телами погибших, поиск без вести пропавших. "Это крайне важный вопрос, и здесь судьбоносными могут быть каждый час, каждая минута… Мы должны действовать быстро, но к сожалению это зависит не только от нас", - заявил премьер.Он добавил, что в договоренностях от 9 ноября есть "тонкости, содержащие проблематичные вопросы". "Но вокруг всех этих вопросов ведется активная дипломатическая работа, и мы обязательно найдем решения", - сказал Пашинян.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201127/karabakh-1586511014.html
нагорный карабах
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155537/56/1555375696_251:0:2982:2048_1400x0_80_0_0_844500fbe3d9c660e6a6f47e0f7af667.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, нагорный карабах, армения, в мире
РЕВАН, 27 ноя – РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
в телеобращении к соотечественникам завил, что сегодня важнейшей задачей является сохранение достигнутого мира в Нагорном Карабахе
.
"Сегодня очень важно сохранение достигнутого мира, сделать его продолжительным, а если удастся – постоянным. Важная цель – стабильность и безопасность вокруг Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), обеспечение бесперебойной деятельность лачинского коридора (связывающего Армению и Карабах - ред), обеспечение условий возвращение арцахцев (в Карабах), восстановление пострадавших районов, а для этого нужно выполнить договоренности от 9 ноября", - сказал Пашинян.
По его словам в эти договоренности входит также обмен пленными и телами погибших, поиск без вести пропавших. "Это крайне важный вопрос, и здесь судьбоносными могут быть каждый час, каждая минута… Мы должны действовать быстро, но к сожалению это зависит не только от нас", - заявил премьер.
Он добавил, что в договоренностях от 9 ноября есть "тонкости, содержащие проблематичные вопросы". "Но вокруг всех этих вопросов ведется активная дипломатическая работа, и мы обязательно найдем решения", - сказал Пашинян.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Лачинский район накануне передачи Азербайджану
1 из 15
Кашатагский (Лачинский) район вернется под контроль Баку до первого декабря.
2 из 15
Азербайджан получит 52 населенных пункта Лачинского района.
3 из 15
Кроме Лачинского, Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский и Агдамский районы.
4 из 15
С 1992 по 2020 год эти территории находилась в составе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
5 из 15
В зоне конфликта разместятся российские миротворцы.
6 из 15
Жители городов и сел, переданных Азербайджану, получат единовременную помощь.
7 из 15
Люди спешно покидают свои дома.
8 из 15
Вывозят все, что могут: животных, мебель, домашнюю утварь.
9 из 15
Некоторые перед отъездом сжигают дома.
10 из 15
Лачинский район расположен в горной местности.
11 из 15
Он граничит с Кельбаджарским, Ходжалинским, Шушинским, Ходжавендским, Кубатлинским районами Азербайджана и с Арменией.
12 из 15
В древности эта территория была частью армянской исторической области Сюник.
13 из 15
В XV—XVII веках здесь существовало армянское Кашатагское меликство.
14 из 15
Район с административным центром в городе Лачине существует с 1930 года.
15 из 15
Горящий дом в поселке Карегах в Нагорном Карабахе.
1 из 15
Кашатагский (Лачинский) район вернется под контроль Баку до первого декабря.
2 из 15
Азербайджан получит 52 населенных пункта Лачинского района.
3 из 15
Кроме Лачинского, Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский и Агдамский районы.
4 из 15
С 1992 по 2020 год эти территории находилась в составе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
5 из 15
В зоне конфликта разместятся российские миротворцы.
6 из 15
Жители городов и сел, переданных Азербайджану, получат единовременную помощь.
7 из 15
Люди спешно покидают свои дома.
8 из 15
Вывозят все, что могут: животных, мебель, домашнюю утварь.
9 из 15
Некоторые перед отъездом сжигают дома.
10 из 15
Лачинский район расположен в горной местности.
11 из 15
Он граничит с Кельбаджарским, Ходжалинским, Шушинским, Ходжавендским, Кубатлинским районами Азербайджана и с Арменией.
12 из 15
В древности эта территория была частью армянской исторической области Сюник.
13 из 15
В XV—XVII веках здесь существовало армянское Кашатагское меликство.
14 из 15
Район с административным центром в городе Лачине существует с 1930 года.
15 из 15
Горящий дом в поселке Карегах в Нагорном Карабахе.