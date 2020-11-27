https://ria.ru/20201127/mir-1586601257.html

Пашинян заявил о важности сохранения мира в Карабахе

Пашинян заявил о важности сохранения мира в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телеобращении к соотечественникам завил, что сегодня важнейшей задачей является сохранение достигнутого мира в Нагорном... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T13:10

2020-11-27T13:10

2020-11-27T13:10

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155537/56/1555375696_0:72:2982:1749_1400x0_80_0_0_6d189449182091d3157a4c2f1245dc9b.jpg

РЕВАН, 27 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телеобращении к соотечественникам завил, что сегодня важнейшей задачей является сохранение достигнутого мира в Нагорном Карабахе."Сегодня очень важно сохранение достигнутого мира, сделать его продолжительным, а если удастся – постоянным. Важная цель – стабильность и безопасность вокруг Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), обеспечение бесперебойной деятельность лачинского коридора (связывающего Армению и Карабах - ред), обеспечение условий возвращение арцахцев (в Карабах), восстановление пострадавших районов, а для этого нужно выполнить договоренности от 9 ноября", - сказал Пашинян.По его словам в эти договоренности входит также обмен пленными и телами погибших, поиск без вести пропавших. "Это крайне важный вопрос, и здесь судьбоносными могут быть каждый час, каждая минута… Мы должны действовать быстро, но к сожалению это зависит не только от нас", - заявил премьер.Он добавил, что в договоренностях от 9 ноября есть "тонкости, содержащие проблематичные вопросы". "Но вокруг всех этих вопросов ведется активная дипломатическая работа, и мы обязательно найдем решения", - сказал Пашинян.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201127/karabakh-1586511014.html

нагорный карабах

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, армения, в мире