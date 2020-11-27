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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201127/mir-1586601257.html
Пашинян заявил о важности сохранения мира в Карабахе
Пашинян заявил о важности сохранения мира в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телеобращении к соотечественникам завил, что сегодня важнейшей задачей является сохранение достигнутого мира в Нагорном... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T13:10
2020-11-27T13:10
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
армения
в мире
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РЕВАН, 27 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телеобращении к соотечественникам завил, что сегодня важнейшей задачей является сохранение достигнутого мира в Нагорном Карабахе."Сегодня очень важно сохранение достигнутого мира, сделать его продолжительным, а если удастся – постоянным. Важная цель – стабильность и безопасность вокруг Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), обеспечение бесперебойной деятельность лачинского коридора (связывающего Армению и Карабах - ред), обеспечение условий возвращение арцахцев (в Карабах), восстановление пострадавших районов, а для этого нужно выполнить договоренности от 9 ноября", - сказал Пашинян.По его словам в эти договоренности входит также обмен пленными и телами погибших, поиск без вести пропавших. "Это крайне важный вопрос, и здесь судьбоносными могут быть каждый час, каждая минута… Мы должны действовать быстро, но к сожалению это зависит не только от нас", - заявил премьер.Он добавил, что в договоренностях от 9 ноября есть "тонкости, содержащие проблематичные вопросы". "Но вокруг всех этих вопросов ведется активная дипломатическая работа, и мы обязательно найдем решения", - сказал Пашинян.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201127/karabakh-1586511014.html
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никол пашинян, нагорный карабах, армения, в мире

Пашинян заявил о важности сохранения мира в Карабахе

13:10 27.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Читать ria.ru в
РЕВАН, 27 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телеобращении к соотечественникам завил, что сегодня важнейшей задачей является сохранение достигнутого мира в Нагорном Карабахе.
"Сегодня очень важно сохранение достигнутого мира, сделать его продолжительным, а если удастся – постоянным. Важная цель – стабильность и безопасность вокруг Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), обеспечение бесперебойной деятельность лачинского коридора (связывающего Армению и Карабах - ред), обеспечение условий возвращение арцахцев (в Карабах), восстановление пострадавших районов, а для этого нужно выполнить договоренности от 9 ноября", - сказал Пашинян.
По его словам в эти договоренности входит также обмен пленными и телами погибших, поиск без вести пропавших. "Это крайне важный вопрос, и здесь судьбоносными могут быть каждый час, каждая минута… Мы должны действовать быстро, но к сожалению это зависит не только от нас", - заявил премьер.
Он добавил, что в договоренностях от 9 ноября есть "тонкости, содержащие проблематичные вопросы". "Но вокруг всех этих вопросов ведется активная дипломатическая работа, и мы обязательно найдем решения", - сказал Пашинян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во время посещения Физулинского и Джебраильского района - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
Вчера, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
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Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Лачинский район накануне передачи Азербайджану
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Кашатагский (Лачинский) район вернется под контроль Баку до первого декабря.

Мужчина сидит на крыльце горящего дома в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
1 из 15

Кашатагский (Лачинский) район вернется под контроль Баку до первого декабря.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Азербайджан получит 52 населенных пункта Лачинского района.

Мужчина в комнате своего дома в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
2 из 15

Азербайджан получит 52 населенных пункта Лачинского района.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Кроме Лачинского, Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский и Агдамский районы.

Мужчины загружают дверь в кузов грузового автомобиля в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
3 из 15

Кроме Лачинского, Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский и Агдамский районы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

С 1992 по 2020 год эти территории находилась в составе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Женщина возле дома в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
4 из 15

С 1992 по 2020 год эти территории находилась в составе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В зоне конфликта разместятся российские миротворцы.

Российский миротворец в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
5 из 15

В зоне конфликта разместятся российские миротворцы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Жители городов и сел, переданных Азербайджану, получат единовременную помощь.

Разбитый автомобиль на улице в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
6 из 15

Жители городов и сел, переданных Азербайджану, получат единовременную помощь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Люди спешно покидают свои дома.

Мужчина в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
7 из 15

Люди спешно покидают свои дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Вывозят все, что могут: животных, мебель, домашнюю утварь.

Кошки неподалеку от горящего дома в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
8 из 15

Вывозят все, что могут: животных, мебель, домашнюю утварь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Некоторые перед отъездом сжигают дома.

Горящий дом в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
9 из 15

Некоторые перед отъездом сжигают дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Лачинский район расположен в горной местности.

Мужчины в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
10 из 15

Лачинский район расположен в горной местности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Он граничит с Кельбаджарским, Ходжалинским, Шушинским, Ходжавендским, Кубатлинским районами Азербайджана и с Арменией.

Мужчина возле дома в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
11 из 15

Он граничит с Кельбаджарским, Ходжалинским, Шушинским, Ходжавендским, Кубатлинским районами Азербайджана и с Арменией.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В древности эта территория была частью армянской исторической области Сюник.

Женщина в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
12 из 15

В древности эта территория была частью армянской исторической области Сюник.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В XV—XVII веках здесь существовало армянское Кашатагское меликство.

Люди в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
13 из 15

В XV—XVII веках здесь существовало армянское Кашатагское меликство.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Район с административным центром в городе Лачине существует с 1930 года.

Комната в одном из домов в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
14 из 15

Район с административным центром в городе Лачине существует с 1930 года.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Горящий дом в поселке Карегах в Нагорном Карабахе.

Горящий дом в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
15 из 15

Горящий дом в поселке Карегах в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 15

Кашатагский (Лачинский) район вернется под контроль Баку до первого декабря.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 15

Азербайджан получит 52 населенных пункта Лачинского района.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 15

Кроме Лачинского, Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский и Агдамский районы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 15

С 1992 по 2020 год эти территории находилась в составе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 15

В зоне конфликта разместятся российские миротворцы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 15

Жители городов и сел, переданных Азербайджану, получат единовременную помощь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 15

Люди спешно покидают свои дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 15

Вывозят все, что могут: животных, мебель, домашнюю утварь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 15

Некоторые перед отъездом сжигают дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 15

Лачинский район расположен в горной местности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 15

Он граничит с Кельбаджарским, Ходжалинским, Шушинским, Ходжавендским, Кубатлинским районами Азербайджана и с Арменией.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 15

В древности эта территория была частью армянской исторической области Сюник.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
13 из 15

В XV—XVII веках здесь существовало армянское Кашатагское меликство.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
14 из 15

Район с административным центром в городе Лачине существует с 1930 года.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
15 из 15

Горящий дом в поселке Карегах в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахАрменияВ мире
 
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