В Ереване ответили на сообщения о нарушении границы армией Азербайджана
07:01 27.11.2020 (обновлено: 09:10 27.11.2020)
© РИА Новости / Максим БлиновПолицейский возле контрольно-пропускного пункта на автомобильной дороге Варденис-Мартуни у населенного пункта Гетаван, Азербайджан
ЕРЕВАН, 27 ноя – РИА Новости. Азербайджанские военные не пересекали границу Армении, об этом заявил первый заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян.
Ранее депутат парламента от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян заявила, что работники Сотского золотоносного месторождения, находящегося на границе с Кельбаджарским районом, который недавно отошел под контроль Баку, сообщили о попытке эвакуации и персонала из-за появления азербайджанских военных. В минобороны республики заявили, что на этом участке при участии армянских, азербайджанских и российских военных начались демаркационные работы.
"Границу Армении (азербайджанские военные - ред.) не пересекали", - сказал Хачатрян журналистам. Он пояснил, что граница между двумя странами после перехода Кельбаджарского района под контроль Баку проходит по середине месторождения.
По его словам, разрабатывающая рудник российская компания GeoProMining Gold в целях безопасности огородила определенную территорию и установила пропускной пункт. "К этим работам вооруженные силы Армении не привлекались", — подчеркнул Хачатрян.
Он добавил, что азербайджанская сторона подняла вопрос о принадлежности данной территории и эвакуации находящихся там людей. Азербайджанские военные, по словам Хачатряна, вели длительные переговоры с представителями российской компании, после чего сотрудники покинули охраняемую территорию.
"Наши военнослужащие занимают позиции по периметру государственной границы и нигде от периметра не отступили", - добавил он.
Соглашение по Карабаху
Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Ереван и Баку останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения, в свою очередь, обязался вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Помимо этого, в зоне конфликта разместились российские миротворцы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Как отмечал премьер Армении Никол Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьера.Независимость Карабаха сегодня не признает ни одно государство в мире, в том числе Армения.