https://ria.ru/20201127/granitsa-1586545075.html

В Ереване ответили на сообщения о нарушении границы армией Азербайджана

В Ереване ответили на сообщения о нарушении границы армией Азербайджана

Азербайджанские военные не пересекали границу Армении, об этом заявил первый заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T07:01

2020-11-27T07:01

2020-11-27T09:10

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

наира зограбян

ильхам алиев

процветающая армения

азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 27 ноя – РИА Новости. Азербайджанские военные не пересекали границу Армении, об этом заявил первый заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян.Ранее депутат парламента от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян заявила, что работники Сотского золотоносного месторождения, находящегося на границе с Кельбаджарским районом, который недавно отошел под контроль Баку, сообщили о попытке эвакуации и персонала из-за появления азербайджанских военных. В минобороны республики заявили, что на этом участке при участии армянских, азербайджанских и российских военных начались демаркационные работы."Границу Армении (азербайджанские военные - ред.) не пересекали", - сказал Хачатрян журналистам. Он пояснил, что граница между двумя странами после перехода Кельбаджарского района под контроль Баку проходит по середине месторождения.По его словам, разрабатывающая рудник российская компания GeoProMining Gold в целях безопасности огородила определенную территорию и установила пропускной пункт. "К этим работам вооруженные силы Армении не привлекались", — подчеркнул Хачатрян.Он добавил, что азербайджанская сторона подняла вопрос о принадлежности данной территории и эвакуации находящихся там людей. Азербайджанские военные, по словам Хачатряна, вели длительные переговоры с представителями российской компании, после чего сотрудники покинули охраняемую территорию.Соглашение по КарабахуЛидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Ереван и Баку останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения, в свою очередь, обязался вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Помимо этого, в зоне конфликта разместились российские миротворцы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Как отмечал премьер Армении Никол Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьера.Независимость Карабаха сегодня не признает ни одно государство в мире, в том числе Армения.

https://radiosputnik.ria.ru/20201126/protest-1586522183.html

https://ria.ru/20201126/karabakh-1586532232.html

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, наира зограбян, ильхам алиев, процветающая армения, азербайджан, армения