https://ria.ru/20201127/gonorary-1586599401.html

Названы гонорары российских звезд за выступления во время пандемии

Названы гонорары российских звезд за выступления во время пандемии

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в интервью "Собеседнику" рассказал о финансовом положении звезд российской эстрады во время пандемии. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:57

2020-11-27T12:57

2020-11-27T16:43

шоубиз

знаменитости

ленинград

кристина орбакайте

валерия (алла перфилова)

леонид агутин

анжелика варум (мария варум)

софия ротару

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в интервью "Собеседнику" рассказал о финансовом положении звезд российской эстрады во время пандемии.По его словам, из-за введенных ограничений одни артисты стали массово понижать гонорары, а другие и вовсе остались без работы.Так, стоимость частных новогодних выступлений Кристины Орбакайте, Валерии, Леонида Агутина и Анжелики Варум раньше стоила около трех с половиной миллионов рублей. Сейчас музыканты приняли решение сократить эту сумму почти вдвое."Да, теперь их можно пригласить за два миллиона рублей. Они это сделали, чтобы хоть что-то получить. Но спроса нет", — сказал он.В непростом положении оказалась и София Ротару, сообщил директор певицы. Из-за того, что артистка получает гонорар в валюте, стоимость ее выступлений из-за курсовой разницы выросла, уточнил он.Он отметил, что некоторые звезды, несмотря на падение спроса, не уменьшают свои гонорары. В качестве примера директор привел группу "Ленинград", которая по-прежнему просит за выступление 150 тысяч евро.

https://ria.ru/20201117/help-1585062254.html

https://ria.ru/20201116/vorobey-1584894605.html

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знаменитости, ленинград, кристина орбакайте, валерия (алла перфилова), леонид агутин, анжелика варум (мария варум), софия ротару