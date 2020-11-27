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Шоубиз
https://ria.ru/20201127/gonorary-1586599401.html
Названы гонорары российских звезд за выступления во время пандемии
Названы гонорары российских звезд за выступления во время пандемии
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в интервью "Собеседнику" рассказал о финансовом положении звезд российской эстрады во время пандемии. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:57
2020-11-27T16:43
шоубиз
знаменитости
ленинград
кристина орбакайте
валерия (алла перфилова)
леонид агутин
анжелика варум (мария варум)
софия ротару
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в интервью "Собеседнику" рассказал о финансовом положении звезд российской эстрады во время пандемии.По его словам, из-за введенных ограничений одни артисты стали массово понижать гонорары, а другие и вовсе остались без работы.Так, стоимость частных новогодних выступлений Кристины Орбакайте, Валерии, Леонида Агутина и Анжелики Варум раньше стоила около трех с половиной миллионов рублей. Сейчас музыканты приняли решение сократить эту сумму почти вдвое."Да, теперь их можно пригласить за два миллиона рублей. Они это сделали, чтобы хоть что-то получить. Но спроса нет", — сказал он.В непростом положении оказалась и София Ротару, сообщил директор певицы. Из-за того, что артистка получает гонорар в валюте, стоимость ее выступлений из-за курсовой разницы выросла, уточнил он.Он отметил, что некоторые звезды, несмотря на падение спроса, не уменьшают свои гонорары. В качестве примера директор привел группу "Ленинград", которая по-прежнему просит за выступление 150 тысяч евро.
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знаменитости, ленинград, кристина орбакайте, валерия (алла перфилова), леонид агутин, анжелика варум (мария варум), софия ротару

Названы гонорары российских звезд за выступления во время пандемии

12:57 27.11.2020 (обновлено: 16:43 27.11.2020)
 
© Fotolia / ipopbaМузыканты во время концерта
Музыканты во время концерта - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Fotolia / ipopba
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в интервью "Собеседнику" рассказал о финансовом положении звезд российской эстрады во время пандемии.
По его словам, из-за введенных ограничений одни артисты стали массово понижать гонорары, а другие и вовсе остались без работы.
Так, стоимость частных новогодних выступлений Кристины Орбакайте, Валерии, Леонида Агутина и Анжелики Варум раньше стоила около трех с половиной миллионов рублей. Сейчас музыканты приняли решение сократить эту сумму почти вдвое.
"Да, теперь их можно пригласить за два миллиона рублей. Они это сделали, чтобы хоть что-то получить. Но спроса нет", — сказал он.
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В непростом положении оказалась и София Ротару, сообщил директор певицы. Из-за того, что артистка получает гонорар в валюте, стоимость ее выступлений из-за курсовой разницы выросла, уточнил он.

"По-хорошему, ей надо снизить сумму до 20-30 тысяч евро. Но она этого не делает", — рассказал Лавров.

Он отметил, что некоторые звезды, несмотря на падение спроса, не уменьшают свои гонорары. В качестве примера директор привел группу "Ленинград", которая по-прежнему просит за выступление 150 тысяч евро.
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