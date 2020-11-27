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Лучшие фото недели: "Панда-мия", странный монолит и велосипедисты на льду
Лучшие фото недели: "Панда-мия", странный монолит и велосипедисты на льду
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 27.11.2020
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коронавирус covid-19
диего марадона
бтр-мдм "ракушка"
дубай
бмд-4м
алина загитова
меланья трамп
северная суматра
хайнань
дональд трамп
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
дубай
северная суматра
хайнань
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москва
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коронавирус covid-19, диего марадона, бтр-мдм "ракушка", дубай, бмд-4м, алина загитова, меланья трамп, северная суматра, хайнань, дональд трамп, новосибирская гэс, femen, нагорный карабах, владимир путин, москва, новосибирск, лион, нью-дели, маскат (город), триполи, франкфурт-на-майне, владивосток, юта, бразилия, мельбурн, хьюстон, таиланд, киев, саммит g20, филиппины, ливан, фигурное катание, фото, фото

Лучшие фото недели: "Панда-мия", странный монолит и велосипедисты на льду

11:07 27.11.2020 (обновлено: 15:10 27.11.2020)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Sergei Supinsky

Милиция задерживает активистку движения Femen, протестующую у здания администрации президента Украины в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Сотрудники милиции задерживают активистку движения Femen протестующую у здания администрации президента Украины в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
1 из 30

Милиция задерживает активистку движения Femen, протестующую у здания администрации президента Украины в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

© AFP 2020 / Sergei Supinsky
© AFP 2020 / Sajjad Hussain

Волонтер в шлеме, стилизованном под коронавирус, в Нью-Дели.

Волонтер гражданской обороны в шлеме на тему коронавируса Covid-19 в Нью-Дели
2 из 30

Волонтер в шлеме, стилизованном под коронавирус, в Нью-Дели.

© AFP 2020 / Sajjad Hussain
© AFP 2020 / Alejandro Pagni

Граффити, посвященное легендарному футболисту Диего Марадоне, в Буэнос-Айресе.

Мужчина с ребенком возле граффити с изображением аргентинского футболиста Диего Марадоны в Буэнос-Айресе
3 из 30

Граффити, посвященное легендарному футболисту Диего Марадоне, в Буэнос-Айресе.

© AFP 2020 / Alejandro Pagni
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин принимает участие в работе саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита Группы двадцати в режиме видеоконференции
4 из 30

Владимир Путин принимает участие в работе саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России в Нагорном Карабахе.

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России в Карабахе
5 из 30

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© AFP 2020 / STR

Китайская ракета "Чанчжэн-5" с лунным зондом "Чанъэ-5" стартует с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Ракета Long March 5 с китайским лунным зондом Chang'e-5 стартует из Космического центра Вэньчан на южном острове Хайнань в Китае
6 из 30

Китайская ракета "Чанчжэн-5" с лунным зондом "Чанъэ-5" стартует с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

© AFP 2020 / STR
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Временный госпиталь для пациентов с COVID-19, развернутый в ледовом дворце "Крылатское".

Временный госпиталь COVID-19 в Крылатском
7 из 30

Временный госпиталь для пациентов с COVID-19, развернутый в ледовом дворце "Крылатское".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Жительница карабахского поселка Карегах, который должен перейти под контроль Азербайджана.

Женщина в доме в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
8 из 30

Жительница карабахского поселка Карегах, который должен перейти под контроль Азербайджана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© AFP 2020 / Eduardo Soteras

Улица, ведущая к рынку, в эфиопском городе Хумере.

Улица рядом с рынком в Хумере, Эфиопия
9 из 30

Улица, ведущая к рынку, в эфиопском городе Хумере.

© AFP 2020 / Eduardo Soteras
© AFP 2020 / Giuseppe Cacace

Серферы на побережье в Дубае.

Серферы недалеко от берега на пляже в Дубае
10 из 30

Серферы на побережье в Дубае.

© AFP 2020 / Giuseppe Cacace
© AFP 2020 / Utah Department of Public Safety

Металлический монолит, обнаруженный сотрудниками департамента общественной безопасности в пустыне американского штата Юта.

Металлический монолит, обнаруженный сотрудниками департамента общественной безопасности в пустыне штата Юта
11 из 30

Металлический монолит, обнаруженный сотрудниками департамента общественной безопасности в пустыне американского штата Юта.

© AFP 2020 / Utah Department of Public Safety
© REUTERS / Diego Vara

Полицейские на акции протеста в Бразилии.

Полицейские во время акции протеста в Порту-Алегри, Бразилия
12 из 30

Полицейские на акции протеста в Бразилии.

© REUTERS / Diego Vara
© AFP 2020 / William West

Модель во время показа на Неделе моды в Мельбурне.

Модель во время показа Ginger & Smart на Неделе моды в Мельбурне
13 из 30

Модель во время показа на Неделе моды в Мельбурне.

© AFP 2020 / William West
© REUTERS / Kai Pfaffenbach

Арт-инсталляция "Панда-мия" (Panda-mie) в ресторане Франкфурта-на-Майне, призванная привлечь внимание к негативным последствиям локдауна для предприятий общепита.

Арт-инсталляция Панда-мия (Panda-mie) в ресторане Франкфурта-на-Майне, призванная привлечь внимание к негативным последствиям локдауна для предприятий общепита
14 из 30

Арт-инсталляция "Панда-мия" (Panda-mie) в ресторане Франкфурта-на-Майне, призванная привлечь внимание к негативным последствиям локдауна для предприятий общепита.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Алина Загитова на показательных выступлениях этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Алина Загитова на показательных выступлениях этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве
15 из 30

Алина Загитова на показательных выступлениях этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© REUTERS / Hannah McKay

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп на церемонии помилования индеек в Розовом саду Белого дома.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания на церемонии помилования индеек в Розовом саду Белого дома
16 из 30

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп на церемонии помилования индеек в Розовом саду Белого дома.

© REUTERS / Hannah McKay
© AFP 2020 / Martin Bernetti

Столкновения протестующих с полицией в Сантьяго в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Столкновения протестующих с полицией в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в Сантьяго
17 из 30

Столкновения протестующих с полицией в Сантьяго в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

© AFP 2020 / Martin Bernetti
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участницы клуба закаливания открывают сезон зимнего купания на озере Блюдце в Новосибирске.

Члены клуба закаливания во время открытия сезона зимнего купания на озере Блюдце в Новосибирске
18 из 30

Участницы клуба закаливания открывают сезон зимнего купания на озере Блюдце в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© REUTERS / Prapan Chankaew

Британский музыкант Пол Бартон играет концерт для обезьян в Таиланде.

Британский музыкант Пол Бартон играет на пианино для обезьян в Таиланде
19 из 30

Британский музыкант Пол Бартон играет концерт для обезьян в Таиланде.

© REUTERS / Prapan Chankaew
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Военнослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ.

Военнослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ Ракушка на вооружение ВДВ
20 из 30

Военнослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© AFP 2020 / Mohammed Mahjoub

Женщина кормит кошек в собственном доме в столице Омана Маскате.

Женщина кормит кошек в своем доме, столице Омана, Маскате
21 из 30

Женщина кормит кошек в собственном доме в столице Омана Маскате.

© AFP 2020 / Mohammed Mahjoub
© AFP 2020 / Mahmud Turkia

Рыбак на набережной в Триполи.

Рыбак на набережной в Триполи, Ливия
22 из 30

Рыбак на набережной в Триполи.

© AFP 2020 / Mahmud Turkia
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Демонтаж опоры ЛЭП во Владивостоке, упавшей из-за снежного циклона.

Последствия снежного циклона в Приморье
23 из 30

Демонтаж опоры ЛЭП во Владивостоке, упавшей из-за снежного циклона.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© AP Photo / Eric Christian Smith

Чирлидеры на матче NFL в Хьюстоне.

Чирлидеры на матче NFL между Houston Texans и New England Patriots в Хьюстоне
24 из 30

Чирлидеры на матче NFL в Хьюстоне.

© AP Photo / Eric Christian Smith
© AFP 2020 / Jeff Pchoud

Акция протеста в Лионе.

Акция протеста в Лионе
25 из 30

Акция протеста в Лионе.

© AFP 2020 / Jeff Pchoud
© REUTERS / Eloisa Lopez

Активисты организации "Люди за этичное обращение с животными" возле посольства Таиланда на Филиппинах.

Активисты движения за права животных из организации Люди за этичное обращение с животными (PETA) возле посольства Королевства Таиланд в Макати, Филиппины
26 из 30

Активисты организации "Люди за этичное обращение с животными" возле посольства Таиланда на Филиппинах.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© AP Photo / Binsar Bakkara

Похороны умерших от COVID-19 в Северной Суматре.

Похороны в Медане, Северная Суматра, Индонезия
27 из 30

Похороны умерших от COVID-19 в Северной Суматре.

© AP Photo / Binsar Bakkara
© AFP 2020 / Ibrahim Chalhoub

Молния на севере Ливана.

Молния у побережья средиземноморского города Батрун на севере Ливана
28 из 30

Молния на севере Ливана.

© AFP 2020 / Ibrahim Chalhoub
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Велосипедисты катаются по льду водохранилища Новосибирской ГЭС возле острова Тань-Вань.

Велосипедисты катаются по льду водохранилища Новосибирской ГЭС возле острова Тань-Вань
29 из 30

Велосипедисты катаются по льду водохранилища Новосибирской ГЭС возле острова Тань-Вань.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Новогодняя иллюминация на набережной Тараса Шевченко в Москве.

Новогодняя иллюминация на набережной Тараса Шевченко в Москве. На втором плане здание гостиницы Украина
30 из 30

Новогодняя иллюминация на набережной Тараса Шевченко в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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