Лучшие фото недели: "Панда-мия", странный монолит и велосипедисты на льду
Милиция задерживает активистку движения Femen, протестующую у здания администрации президента Украины в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
Милиция задерживает активистку движения Femen, протестующую у здания администрации президента Украины в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
Волонтер в шлеме, стилизованном под коронавирус, в Нью-Дели.
Граффити, посвященное легендарному футболисту Диего Марадоне, в Буэнос-Айресе.
Граффити, посвященное легендарному футболисту Диего Марадоне, в Буэнос-Айресе.
Владимир Путин принимает участие в работе саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции.
Владимир Путин принимает участие в работе саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции.
Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России в Нагорном Карабахе.
Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России в Нагорном Карабахе.
Китайская ракета "Чанчжэн-5" с лунным зондом "Чанъэ-5" стартует с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.
Китайская ракета "Чанчжэн-5" с лунным зондом "Чанъэ-5" стартует с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19, развернутый в ледовом дворце "Крылатское".
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19, развернутый в ледовом дворце "Крылатское".
Жительница карабахского поселка Карегах, который должен перейти под контроль Азербайджана.
Жительница карабахского поселка Карегах, который должен перейти под контроль Азербайджана.
Улица, ведущая к рынку, в эфиопском городе Хумере.
Серферы на побережье в Дубае.
Металлический монолит, обнаруженный сотрудниками департамента общественной безопасности в пустыне американского штата Юта.
Металлический монолит, обнаруженный сотрудниками департамента общественной безопасности в пустыне американского штата Юта.
Полицейские на акции протеста в Бразилии.
Модель во время показа на Неделе моды в Мельбурне.
Арт-инсталляция "Панда-мия" (Panda-mie) в ресторане Франкфурта-на-Майне, призванная привлечь внимание к негативным последствиям локдауна для предприятий общепита.
Арт-инсталляция "Панда-мия" (Panda-mie) в ресторане Франкфурта-на-Майне, призванная привлечь внимание к негативным последствиям локдауна для предприятий общепита.
Алина Загитова на показательных выступлениях этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Алина Загитова на показательных выступлениях этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп на церемонии помилования индеек в Розовом саду Белого дома.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп на церемонии помилования индеек в Розовом саду Белого дома.
Столкновения протестующих с полицией в Сантьяго в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
Столкновения протестующих с полицией в Сантьяго в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
Участницы клуба закаливания открывают сезон зимнего купания на озере Блюдце в Новосибирске.
Участницы клуба закаливания открывают сезон зимнего купания на озере Блюдце в Новосибирске.
Британский музыкант Пол Бартон играет концерт для обезьян в Таиланде.
Военнослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ.
Военнослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ.
Женщина кормит кошек в собственном доме в столице Омана Маскате.
Рыбак на набережной в Триполи.
Демонтаж опоры ЛЭП во Владивостоке, упавшей из-за снежного циклона.
Демонтаж опоры ЛЭП во Владивостоке, упавшей из-за снежного циклона.
Чирлидеры на матче NFL в Хьюстоне.
Чирлидеры на матче NFL в Хьюстоне.
Акция протеста в Лионе.
Активисты организации "Люди за этичное обращение с животными" возле посольства Таиланда на Филиппинах.
Активисты организации "Люди за этичное обращение с животными" возле посольства Таиланда на Филиппинах.
Похороны умерших от COVID-19 в Северной Суматре.
Похороны умерших от COVID-19 в Северной Суматре.
Молния на севере Ливана.
Велосипедисты катаются по льду водохранилища Новосибирской ГЭС возле острова Тань-Вань.
Велосипедисты катаются по льду водохранилища Новосибирской ГЭС возле острова Тань-Вань.
Новогодняя иллюминация на набережной Тараса Шевченко в Москве.
Новогодняя иллюминация на набережной Тараса Шевченко в Москве.