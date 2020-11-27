https://ria.ru/20201127/donbass-1586543642.html

Главком ВСУ оценил шансы вернуть Донбасс военным путем

Главком ВСУ оценил шансы вернуть Донбасс военным путем

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Руслан Хомчак заявил, что "чисто военного решения" в вопросе возвращения Донбасса нет. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T04:28

2020-11-27T04:28

2020-11-27T09:20

руслан хомчак

ситуация в днр и лнр

ситуация на украине

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вооруженные силы украины

александр лукашевич

украина

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Руслан Хомчак заявил, что "чисто военного решения" в вопросе возвращения Донбасса нет.По словам генерала, это невозможно по трем причинам. В случае применения силы Киев нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов. Кроме того, украинские военнослужащие будут нести "серьезные" потери. Также, по утверждению Хомчака, есть "риск вмешательства России".Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что власти Украины провалили поручения "нормандского" саммита в Париже, прошедшего в декабре 2019 года. По его словам, Киев не проделал работу по приданию закону об особом статусе Донбасса постоянного характера и отражению особенностей самоуправления региона в конституции страны. В "подвешенном" состоянии находится и механизм введения статусного закона в действие по "формуле Штайнмайера".В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014-го приняла уже три документа по деэскалации, но перестрелки продолжаются.В январе 2015 года Верховная рада подписала заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20201125/donbass-1586356171.html

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руслан хомчак, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, обсе, донбасс, вооруженные силы украины, александр лукашевич, украина, в мире