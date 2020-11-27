Главком ВСУ оценил шансы вернуть Донбасс военным путем
04:28 27.11.2020 (обновлено: 09:20 27.11.2020)
© Міністерство оборони УкраїниНачальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Руслан Хомчак заявил, что "чисто военного решения" в вопросе возвращения Донбасса нет.
"Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса в Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также", — цитирует его "Новое время".
По словам генерала, это невозможно по трем причинам. В случае применения силы Киев нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов. Кроме того, украинские военнослужащие будут нести "серьезные" потери. Также, по утверждению Хомчака, есть "риск вмешательства России".
Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что власти Украины провалили поручения "нормандского" саммита в Париже, прошедшего в декабре 2019 года. По его словам, Киев не проделал работу по приданию закону об особом статусе Донбасса постоянного характера и отражению особенностей самоуправления региона в конституции страны. В "подвешенном" состоянии находится и механизм введения статусного закона в действие по "формуле Штайнмайера".
В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014-го приняла уже три документа по деэскалации, но перестрелки продолжаются.
В январе 2015 года Верховная рада подписала заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
25 ноября, 19:40ДНР обвинила Киев в игнорировании предложений по обмену пленными