https://ria.ru/20201126/tunis-1586303887.html

Тунис открыт! Лучшая талассотерапия, Карфаген и секреты Сахары

Тунис открыт! Лучшая талассотерапия, Карфаген и секреты Сахары

Тунис открылся для всех туристов, в том числе и из России, которая раньше была в "красной зоне". "Светофор" отменили еще на прошлой неделе, а на этой — карантин РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T08:00

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Тунис открылся для всех туристов, в том числе и из России, которая раньше была в "красной зоне". "Светофор" отменили еще на прошлой неделе, а на этой — карантин для тех, кто едет по путевкам, вне зависимости от статуса рейса. Самостоятельные путешественники тоже могут попробовать на себе знаменитую талассотерапию и посетить пустыню Сахару, не задерживаясь в обсерваторе. О том, как попасть в Тунис, что там делать зимой и во сколько обойдется поездка, — в материале РИА Новости.Новые правила въезда"Одна россиянка уже прорвалась в Хаммамет и успела вернуться домой. Прилетела через Турцию. На границе сказала, что на пять дней, — и ее пропустили", — рассказывает местный гид. На этой неделе Тунис вновь упростил правила въезда. "Если раньше не самоизолировались лишь прибывающие на чартере, то теперь все, кто по путевкам, освобождаются от карантина", — говорит руководитель Тунисского национального офиса по туризму в России Нежи Гуидер.Нужно лишь выполнить несколько условий: иметь ваучер, подтверждающий бронирование и оплату организованного тура, заполнить специальную анкету и следовать санитарному протоколу тунисского туризма. Для тех, кто путешествует регулярным рейсом, — предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа до момента регистрации в аэропорту вылета.Если турист отправляется в Тунис самостоятельно на срок свыше пяти дней, то, помимо анализа, все-таки придется пройти двухнедельную самоизоляцию: домашнюю или в отеле-обсерваторе (за свой счет). На шестой день снова предстоит сдать тест. Если он отрицательный — свобода отдыха.Как попасть из России в ТунисПока прямого сообщения между Россией и Тунисом нет, как и организованных туров. Но даже когда наша страна была в "красной зоне", некоторые покупали пакетные путевки и прилетали на бортах белорусской авиакомпании.Сейчас россияне добираются через третьи страны, и если поездка будет короткой, то можно обойтись без обсерватора. Билеты стоят по-разному. Например, со стыковкой в Турции — удалось найти перелеты туда-обратно по цене от 23 тысяч рублей. По отелям есть спецпредложения: "пять звезд" с центром талассотерапии — от 3700 за номер в сутки.Зачем ехать зимойТрадиционно Тунис — летнее направление. Но, по словам экспертов, есть то, ради чего стоит приехать в холодное время года.Цены на процедуры в Тунисе считаются очень низкими. А центры — одними из лучших. Причем речь идет именно о медицине.Слово "талассотерапия" происходит от греческих thalassa — "море" и therapia — "лечение". Используются подогретая морская вода, грязи и водоросли в сочетании с мягким климатом. Есть центры и на других курортах страны. "Но лучше узнать, наполнены ли бассейны морской водой, так как туристов сейчас немного", — советует Оксана.Дорогой легионеровЕще один плюс зимнего Туниса — экскурсии. "Это страна с богатейшей историей и множеством прекрасно сохранившихся памятников Римской эпохи", — говорит Алла Филимонова.Возле столицы государства находится древний Карфаген — город, основанный в 814 году до н. э., потом разрушенный и отстроенный римлянами.Амфитеатр Гордиана, частично сохранившийся в Эль-Джеме, создан по подобию римского Колизея.В Дугге в театре, построенном около 168 года до н. э., и сейчас проводят летний музыкальный фестиваль. Еще там можно увидеть руины языческих храмов, термы. Город стоит не на побережье. И летом температура иногда достигает плюс 45 градусов, предупреждает Оксана Минакова.Сезон в Сахаре И конечно же, Сахара: экскурсии туда — самые популярные у российских туристов. "Но только наши едут летом, — замечает гид. — А вот, например, у французов сезон начинается с ноября".Во время двухдневного тура в пустыню показывают и древнеримский амфитеатр, и берберское поселение Матмата, где живут под землей в пещерах, и соленое озеро Шотт-эль-Джерид. Из активностей — катание на квадроциклах или верблюдах.В любое время года стоит осмотреть медины, которые есть и в столице, и в других городах, колоритные рынки, живописный синий Сиди-Бу-Саид. Если двинуться южнее, то — остров Джерба, соединенный с материком дамбой. Там старый город столицы Хумт-Сук, крепость Бордж-эль-Кебир, деревня гончаров Геллала, пляжи, музеи, уличное искусство.Санитарный протокол"Все объекты туристической инфраструктуры работают только после получения разрешения от Министерства по туризму и в соответствии с протоколом по санитарной безопасности, — предупреждает Алла Филимонова. — Маска обязательна: в аэропорту, на трансфере и в экскурсионных автобусах, в закрытых помещениях — магазинах, аптеках".В отелях СИЗ не нужны. Везде есть санитайзеры, необходимо соблюдать социальную дистанцию. Например, загруженность экскурсионных автобусов — не больше 50 процентов.Кафе, рестораны, торговые точки, музеи, достопримечательности открыты. Правда, с семи часов вечера действует комендантский час. "Это введено для того, чтобы не было толп, чтобы не выходили гулять вечером, — объясняет Нежи Гуидер. — Но если нужно куда-то добраться, например, из аэропорта или с экскурсии в отель, то проблем нет".

https://ria.ru/20201125/tunis-1586278505.html

https://ria.ru/20201125/turtsiya-1586131735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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