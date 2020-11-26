https://ria.ru/20201126/tunis-1586303887.html
Тунис открыт! Лучшая талассотерапия, Карфаген и секреты Сахары
Тунис открыт! Лучшая талассотерапия, Карфаген и секреты Сахары
Тунис открылся для всех туристов, в том числе и из России, которая раньше была в "красной зоне". "Светофор" отменили еще на прошлой неделе, а на этой — карантин РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T08:00
2020-11-26T08:00
2020-11-26T12:00
туризм
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маршруты - туризм
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Тунис открылся для всех туристов, в том числе и из России, которая раньше была в "красной зоне". "Светофор" отменили еще на прошлой неделе, а на этой — карантин для тех, кто едет по путевкам, вне зависимости от статуса рейса. Самостоятельные путешественники тоже могут попробовать на себе знаменитую талассотерапию и посетить пустыню Сахару, не задерживаясь в обсерваторе. О том, как попасть в Тунис, что там делать зимой и во сколько обойдется поездка, — в материале РИА Новости.Новые правила въезда"Одна россиянка уже прорвалась в Хаммамет и успела вернуться домой. Прилетела через Турцию. На границе сказала, что на пять дней, — и ее пропустили", — рассказывает местный гид. На этой неделе Тунис вновь упростил правила въезда. "Если раньше не самоизолировались лишь прибывающие на чартере, то теперь все, кто по путевкам, освобождаются от карантина", — говорит руководитель Тунисского национального офиса по туризму в России Нежи Гуидер.Нужно лишь выполнить несколько условий: иметь ваучер, подтверждающий бронирование и оплату организованного тура, заполнить специальную анкету и следовать санитарному протоколу тунисского туризма. Для тех, кто путешествует регулярным рейсом, — предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа до момента регистрации в аэропорту вылета.Если турист отправляется в Тунис самостоятельно на срок свыше пяти дней, то, помимо анализа, все-таки придется пройти двухнедельную самоизоляцию: домашнюю или в отеле-обсерваторе (за свой счет). На шестой день снова предстоит сдать тест. Если он отрицательный — свобода отдыха.Как попасть из России в ТунисПока прямого сообщения между Россией и Тунисом нет, как и организованных туров. Но даже когда наша страна была в "красной зоне", некоторые покупали пакетные путевки и прилетали на бортах белорусской авиакомпании.Сейчас россияне добираются через третьи страны, и если поездка будет короткой, то можно обойтись без обсерватора. Билеты стоят по-разному. Например, со стыковкой в Турции — удалось найти перелеты туда-обратно по цене от 23 тысяч рублей. По отелям есть спецпредложения: "пять звезд" с центром талассотерапии — от 3700 за номер в сутки.Зачем ехать зимойТрадиционно Тунис — летнее направление. Но, по словам экспертов, есть то, ради чего стоит приехать в холодное время года.Цены на процедуры в Тунисе считаются очень низкими. А центры — одними из лучших. Причем речь идет именно о медицине.Слово "талассотерапия" происходит от греческих thalassa — "море" и therapia — "лечение". Используются подогретая морская вода, грязи и водоросли в сочетании с мягким климатом. Есть центры и на других курортах страны. "Но лучше узнать, наполнены ли бассейны морской водой, так как туристов сейчас немного", — советует Оксана.Дорогой легионеровЕще один плюс зимнего Туниса — экскурсии. "Это страна с богатейшей историей и множеством прекрасно сохранившихся памятников Римской эпохи", — говорит Алла Филимонова.Возле столицы государства находится древний Карфаген — город, основанный в 814 году до н. э., потом разрушенный и отстроенный римлянами.Амфитеатр Гордиана, частично сохранившийся в Эль-Джеме, создан по подобию римского Колизея.В Дугге в театре, построенном около 168 года до н. э., и сейчас проводят летний музыкальный фестиваль. Еще там можно увидеть руины языческих храмов, термы. Город стоит не на побережье. И летом температура иногда достигает плюс 45 градусов, предупреждает Оксана Минакова.Сезон в Сахаре И конечно же, Сахара: экскурсии туда — самые популярные у российских туристов. "Но только наши едут летом, — замечает гид. — А вот, например, у французов сезон начинается с ноября".Во время двухдневного тура в пустыню показывают и древнеримский амфитеатр, и берберское поселение Матмата, где живут под землей в пещерах, и соленое озеро Шотт-эль-Джерид. Из активностей — катание на квадроциклах или верблюдах.В любое время года стоит осмотреть медины, которые есть и в столице, и в других городах, колоритные рынки, живописный синий Сиди-Бу-Саид. Если двинуться южнее, то — остров Джерба, соединенный с материком дамбой. Там старый город столицы Хумт-Сук, крепость Бордж-эль-Кебир, деревня гончаров Геллала, пляжи, музеи, уличное искусство.Санитарный протокол"Все объекты туристической инфраструктуры работают только после получения разрешения от Министерства по туризму и в соответствии с протоколом по санитарной безопасности, — предупреждает Алла Филимонова. — Маска обязательна: в аэропорту, на трансфере и в экскурсионных автобусах, в закрытых помещениях — магазинах, аптеках".В отелях СИЗ не нужны. Везде есть санитайзеры, необходимо соблюдать социальную дистанцию. Например, загруженность экскурсионных автобусов — не больше 50 процентов.Кафе, рестораны, торговые точки, музеи, достопримечательности открыты. Правда, с семи часов вечера действует комендантский час. "Это введено для того, чтобы не было толп, чтобы не выходили гулять вечером, — объясняет Нежи Гуидер. — Но если нужно куда-то добраться, например, из аэропорта или с экскурсии в отель, то проблем нет".
https://ria.ru/20201125/tunis-1586278505.html
https://ria.ru/20201125/turtsiya-1586131735.html
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, маршруты - туризм
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Светлана Баева.
Тунис открылся для всех туристов, в том числе и из России, которая раньше была в "красной зоне". "Светофор" отменили
еще на прошлой неделе, а на этой — карантин для тех, кто едет
по путевкам, вне зависимости от статуса рейса. Самостоятельные путешественники тоже могут попробовать на себе знаменитую талассотерапию и посетить пустыню Сахару, не задерживаясь в обсерваторе. О том, как попасть в Тунис, что там делать зимой и во сколько обойдется поездка, — в материале РИА Новости.
Новые правила въезда
"Одна россиянка уже прорвалась в Хаммамет и успела вернуться домой. Прилетела через Турцию. На границе сказала, что на пять дней, — и ее пропустили", — рассказывает местный гид.
На этой неделе Тунис вновь упростил правила въезда. "Если раньше не самоизолировались лишь прибывающие на чартере, то теперь все, кто по путевкам, освобождаются от карантина", — говорит руководитель Тунисского национального офиса по туризму в России Нежи Гуидер.
Нужно лишь выполнить несколько условий: иметь ваучер, подтверждающий бронирование и оплату организованного тура, заполнить специальную анкету и следовать санитарному протоколу тунисского туризма.
Для тех, кто путешествует регулярным рейсом, — предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа до момента регистрации в аэропорту вылета.
Если турист отправляется в Тунис самостоятельно на срок свыше пяти дней, то, помимо анализа, все-таки придется пройти двухнедельную самоизоляцию: домашнюю или в отеле-обсерваторе (за свой счет). На шестой день снова предстоит сдать тест. Если он отрицательный — свобода отдыха.
Как попасть из России в Тунис
Пока прямого сообщения между Россией и Тунисом нет, как и организованных туров. Но даже когда наша страна была в "красной зоне", некоторые покупали пакетные путевки и прилетали на бортах белорусской авиакомпании.
Сейчас россияне добираются через третьи страны, и если поездка будет короткой, то можно обойтись без обсерватора. Билеты стоят по-разному. Например, со стыковкой в Турции — удалось найти перелеты туда-обратно по цене от 23 тысяч рублей. По отелям есть спецпредложения: "пять звезд" с центром талассотерапии — от 3700 за номер в сутки.
Зачем ехать зимой
1 из 5
Массаж лица в центре красоты в Тунисе
3 из 5
Отель в тунисском городе Хаммамет
4 из 5
Рыбак на берегу полуострова Ras R'mal (на севере острова Джерба в Тунисе)
5 из 5
Мужчина в защитной маске проходит мимо кафе в Тунисе
1 из 5
Массаж лица в центре красоты в Тунисе
3 из 5
Отель в тунисском городе Хаммамет
4 из 5
Рыбак на берегу полуострова Ras R'mal (на севере острова Джерба в Тунисе)
5 из 5
Мужчина в защитной маске проходит мимо кафе в Тунисе
Традиционно Тунис — летнее направление. Но, по словам экспертов, есть то, ради чего стоит приехать в холодное время года.
"В межсезонье эта страна всегда привлекала гостей талассотерапией, — говорит Алла Филимонова, генеральный представитель международной группы туркомпаний в СНГ и Европе. — Гораздо приятнее после курса — а в день это обязательно три-четыре процедуры — выйти на улицу, где плюс 18-20 градусов, а не 38".
Цены на процедуры в Тунисе считаются очень низкими. А центры — одними из лучших. Причем речь идет именно о медицине.
Слово "талассотерапия" происходит от греческих thalassa — "море" и therapia — "лечение". Используются подогретая морская вода, грязи и водоросли в сочетании с мягким климатом.
"Лучшая талассотерапия, на мой взгляд, в Хаммамете, — говорит гид Оксана Минакова. — Здесь лечили раны римские легионеры. Во время Второй мировой войны немцы поняли, что солдаты тут "встают быстрее". Европейцы начали приезжать еще сто лет назад. В конце прошлого века город стал активно развиваться, теперь это курортная столица Туниса. Само название переводится с арабского как "место для купания, купальня".
Есть центры и на других курортах страны. "Но лучше узнать, наполнены ли бассейны морской водой, так как туристов сейчас немного", — советует Оксана.
Дорогой легионеров
1 из 7
Крепость-монастырь Рибат в Суссе
2 из 7
Улица в городе Сиди-Бу-Саид
3 из 7
Ворота дома в городе Сиди-Бу-Саид
5 из 7
Продавец товаров для туристов в городе Сиди-Бу-Саид
6 из 7
Продавцы в защитных масках на центральном рынке в Тунисе
7 из 7
Продажа специй на рынке тунисского города Хаммам-Сусс
1 из 7
Крепость-монастырь Рибат в Суссе
2 из 7
Улица в городе Сиди-Бу-Саид
3 из 7
Ворота дома в городе Сиди-Бу-Саид
5 из 7
Продавец товаров для туристов в городе Сиди-Бу-Саид
6 из 7
Продавцы в защитных масках на центральном рынке в Тунисе
7 из 7
Продажа специй на рынке тунисского города Хаммам-Сусс
Еще один плюс зимнего Туниса — экскурсии. "Это страна с богатейшей историей и множеством прекрасно сохранившихся памятников Римской эпохи", — говорит Алла Филимонова.
Возле столицы государства находится древний Карфаген — город, основанный в 814 году до н. э., потом разрушенный и отстроенный римлянами.
Амфитеатр Гордиана, частично сохранившийся в Эль-Джеме, создан по подобию римского Колизея.
В Дугге в театре, построенном около 168 года до н. э., и сейчас проводят летний музыкальный фестиваль. Еще там можно увидеть руины языческих храмов, термы. Город стоит не на побережье. И летом температура иногда достигает плюс 45 градусов, предупреждает Оксана Минакова.
1 из 11
Термы Антония Пия на территории древнего города Карфаген
2 из 11
Собор Святого Людовика в Карфагене
3 из 11
Амфитеатр в городе Эль-Джем в Тунисе
4 из 11
Амфитеатр в городе Эль-Джем в Тунисе
5 из 11
Мавзолей нумидийского принца Атебана (III в. до н.э.) в древнем городе Дугга
6 из 11
Капитолий (II в. н.э.) в древнем городе Дугга. Капитолий служил главным храмом города и был посвящен богам Юпитеру, Юноне и Минерве
7 из 11
Место съемок фильма "Звездные войны" в городе Матмата в Тунисе
8 из 11
Жительница города Матмата в Тунисе
9 из 11
В гончарной мастерской деревни Геллала на острове Джерба в Тунисе
10 из 11
Керамические изделия в гончарной мастерской деревни Геллала на острове Джерба в Тунисе
1 из 11
Термы Антония Пия на территории древнего города Карфаген
2 из 11
Собор Святого Людовика в Карфагене
3 из 11
Амфитеатр в городе Эль-Джем в Тунисе
4 из 11
Амфитеатр в городе Эль-Джем в Тунисе
5 из 11
Мавзолей нумидийского принца Атебана (III в. до н.э.) в древнем городе Дугга
6 из 11
Капитолий (II в. н.э.) в древнем городе Дугга. Капитолий служил главным храмом города и был посвящен богам Юпитеру, Юноне и Минерве
7 из 11
Место съемок фильма "Звездные войны" в городе Матмата в Тунисе
8 из 11
Жительница города Матмата в Тунисе
9 из 11
В гончарной мастерской деревни Геллала на острове Джерба в Тунисе
10 из 11
Керамические изделия в гончарной мастерской деревни Геллала на острове Джерба в Тунисе
Сезон в Сахаре
И конечно же, Сахара: экскурсии туда — самые популярные у российских туристов. "Но только наши едут летом, — замечает гид. — А вот, например, у французов сезон начинается с ноября".
Во время двухдневного тура в пустыню показывают и древнеримский амфитеатр, и берберское поселение Матмата, где живут под землей в пещерах, и соленое озеро Шотт-эль-Джерид. Из активностей — катание на квадроциклах или верблюдах.
В любое время года стоит осмотреть медины, которые есть и в столице, и в других городах, колоритные рынки, живописный синий Сиди-Бу-Саид. Если двинуться южнее, то — остров Джерба, соединенный с материком дамбой. Там старый город столицы Хумт-Сук, крепость Бордж-эль-Кебир, деревня гончаров Геллала, пляжи, музеи, уличное искусство.
Санитарный протокол
"Все объекты туристической инфраструктуры работают только после получения разрешения от Министерства по туризму и в соответствии с протоколом по санитарной безопасности, — предупреждает Алла Филимонова. — Маска обязательна: в аэропорту, на трансфере и в экскурсионных автобусах, в закрытых помещениях — магазинах, аптеках".
В отелях СИЗ не нужны. Везде есть санитайзеры, необходимо соблюдать социальную дистанцию. Например, загруженность экскурсионных автобусов — не больше 50 процентов.
Кафе, рестораны, торговые точки, музеи, достопримечательности открыты. Правда, с семи часов вечера действует комендантский час. "Это введено для того, чтобы не было толп, чтобы не выходили гулять вечером, — объясняет Нежи Гуидер. — Но если нужно куда-то добраться, например, из аэропорта или с экскурсии в отель, то проблем нет".