https://ria.ru/20201118/tunis-1585134339.html

Эксперт рассказал о новых правилах въезда в Тунис

Эксперт рассказал о новых правилах въезда в Тунис

Тунис ввел новые правила для всех иностранцев, прибывающих в страну, они касаются и россиян, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:08

2020-11-18T12:08

2020-11-18T12:08

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Тунис ввел новые правила для всех иностранцев, прибывающих в страну, они касаются и россиян, сообщает АТОР. Отменили ранее существовавшее деление зарубежных государств на зоны различного цвета ("красную", "желтую", "зеленую") в зависимости от степени распространения коронавируса. Теперь Тунис готов принимать всех иностранцев, включая граждан России, по единым правилам.Путешественникам, решившим приехать самостоятельно на срок свыше пяти дней, нужно будет предоставить на границе отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, полученный не ранее, чем за 72 часа до посадки на рейс. Также они будут обязаны самоизолироваться (по выбору – либо дома/в официально арендованном жилье, либо в специально выделенных для этого отелях-обсерваторах) на 14 дней. Карантин — за счет туриста.На шестой день самоизоляции гости могут по желанию и за свои деньги сделать ПЦР-тест. И, в случае отрицательного результата, покинуть карантин.Как рассказал Нежи Гуидер, глава Тунисского Национального Офиса по Туризму, в России и странах СНГ, путешественники, купившие пакетные туры и приехавшие в Тунис на чартерных рейсах, освобождены от этих процедур. Их обслужат в соответствии с санитарным протоколом для организованных групп (cohorting). Маски в отелях не будут нужны. Гости остаются под наблюдением своего гида во время групповых экскурсий и в гостинице. Самостоятельные поездки по стране им не разрешены.Такие особые правила для организованных туристов были введены еще в конце августа 2020 года. В Тунисе с тех пор успели отдохнуть таким образом более пяти тысяч путешественников из Белоруссии, говорит Нежи Гуидер. Ни один случай COVID-19 среди них не зафиксирован. Ранее Россия находилась в "красной" зоне для Туниса. Теперь же, с новыми едиными для всех правилами, и гражданам нашей страны теоретически доступен пакетный отдых в Тунисе.Но только теоретически – так как РФ пока официально не открывала авиасообщение с этим государством, туда сейчас не летают ни регулярные, ни чартерные рейсы.В 2019 году в Тунис, по данным Погранслужбы ФСБ РФ, россияне совершили 672 313 поездки (девятое место в ТОП-10 по выездному туристическому потоку из РФ).

https://ria.ru/20201118/covid-19-1585069454.html

https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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