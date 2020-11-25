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Туризм
https://ria.ru/20201125/tunis-1586278505.html
Тунис отменил самоизоляцию для всех организованных туристов
Тунис отменил самоизоляцию для всех организованных туристов
Все гости, прибывающие в Тунис регулярными авиарейсами в рамках организованных поездок, освобождаются от обязательной самоизоляции сроком на 14 дней с даты их... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:44
2020-11-25T15:52
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
туризм
туристы
новости - туризм
тунис (страна)
отдых
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Все гости, прибывающие в Тунис регулярными авиарейсами в рамках организованных поездок, освобождаются от обязательной самоизоляции сроком на 14 дней с даты их прибытия, сообщает Carthage Group со ссылкой на министерство по туризму Туниса. Ранее карантин был обязателен для туристов, приезжающих регулярными рейсами на срок более пяти дней. Сейчас путешественникам необходимо иметь при себе ваучер, подтверждающий бронирование и оплату организованного тура. Также нужно предоставить отрицательный результата ПЦР-теста, полученного не ранее, чем за 72 часа до момента регистрации на рейс. Заполнить санитарную анкету на сайте: https://app.e7mi.tn до даты вылета. И следовать санитарному протоколу тунисского туризма (cohorting).Его цель — борьба с COVID-19 и защита гостей во время их пребывания в стране на всех уровнях: во время прилета и отъезда, в транспорте, в местах проживания, общественного питания, на мероприятиях, которые предлагают туристам. В частности, в аэропортах пассажирам измеряют температуру. К перевозке путешественников допускают только автобусы и отели, соблюдающие протокол по санитарной безопасности. Экскурсии разрешены организованным группам в сопровождении гида. Обязательно использование санитайзеров и дезинфицирующих гелей, соблюдение социальной дистанции один метр."Все объекты туристической инфраструктуры работают только после получения разрешения от министерства по туризму и в соответствии с Протоколом по санитарной безопасности туризма в рамках борьбы с COVID-19, — рассказывает Алла Филимонова, генеральный представитель международной группы туристических компаний в РФ, СНГ и Европе. — Ношение маски необходимо в аэропорту, на трансфере и в экскурсионных автобусах, в закрытых помещениях: магазинах, аптеках".
https://ria.ru/20200423/1570482181.html
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, тунис (страна), отдых

Тунис отменил самоизоляцию для всех организованных туристов

15:44 25.11.2020 (обновлено: 15:52 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПляж в Тунисе
Пляж в Тунисе - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Все гости, прибывающие в Тунис регулярными авиарейсами в рамках организованных поездок, освобождаются от обязательной самоизоляции сроком на 14 дней с даты их прибытия, сообщает Carthage Group со ссылкой на министерство по туризму Туниса.
Ранее карантин был обязателен для туристов, приезжающих регулярными рейсами на срок более пяти дней.
Сейчас путешественникам необходимо иметь при себе ваучер, подтверждающий бронирование и оплату организованного тура. Также нужно предоставить отрицательный результата ПЦР-теста, полученного не ранее, чем за 72 часа до момента регистрации на рейс. Заполнить санитарную анкету на сайте: https://app.e7mi.tn до даты вылета. И следовать санитарному протоколу тунисского туризма (cohorting).
Его цель — борьба с COVID-19 и защита гостей во время их пребывания в стране на всех уровнях: во время прилета и отъезда, в транспорте, в местах проживания, общественного питания, на мероприятиях, которые предлагают туристам.
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В частности, в аэропортах пассажирам измеряют температуру. К перевозке путешественников допускают только автобусы и отели, соблюдающие протокол по санитарной безопасности. Экскурсии разрешены организованным группам в сопровождении гида. Обязательно использование санитайзеров и дезинфицирующих гелей, соблюдение социальной дистанции один метр.
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"Все объекты туристической инфраструктуры работают только после получения разрешения от министерства по туризму и в соответствии с Протоколом по санитарной безопасности туризма в рамках борьбы с COVID-19, — рассказывает Алла Филимонова, генеральный представитель международной группы туристических компаний в РФ, СНГ и Европе. — Ношение маски необходимо в аэропорту, на трансфере и в экскурсионных автобусах, в закрытых помещениях: магазинах, аптеках".
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Туризмкуда можно лететьКоронавирус COVID-19ТуризмтуристыНовости - ТуризмТунис (страна)Отдых
 
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