https://ria.ru/20201126/rezolyutsiya-1586392443.html

МИД Турции прокомментировал резолюцию французского сената о признании НКР

МИД Турции прокомментировал резолюцию французского сената о признании НКР

Резолюция французского сената с призывом признать Карабах лишена здравого смысла и ограничивает возможности участия Франции в решении проблемы, говорится в... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T10:20

2020-11-26T10:20

2020-11-26T10:37

никол пашинян

обсе

мид турции

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

оон

сша

армения

ситуация в нагорном карабахе

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АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости. Резолюция французского сената с призывом признать Карабах лишена здравого смысла и ограничивает возможности участия Франции в решении проблемы, говорится в заявлении МИД Турции.Французский сенат в среду абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер."Решение сената Франции, принятое вчера в отношении карабахского конфликта, является примером того, как самые основные принципы международного права, легитимность и справедливость игнорируются по внутриполитическим соображениям. Мы отрицаем необоснованные претензии, высказанные в решении в адрес Турции", - говорится в заявлении.Отмечается, что из решения сената Франции становится понятно, почему "работа Минской группы ОБСЕ, проводимая сопредседателями, которые должны быть нейтральными, была односторонней и не смогла решить этот вопрос"."После агрессии и провокаций Армении Азербайджан дал необходимый ответ и восстановил свою территориальную целостность, освободив свою территорию, оккупированную в течение почти 30 лет. Это является воплощением его прав, поскольку соответствующие резолюции ООН предписывают армянской стороне немедленно и безоговорочно покинуть оккупированную азербайджанскую территорию", - заявил МИД Турции."Призыв сената Франции к Азербайджану покинуть свои территории, которую он спас от оккупации, является проявлением нелепого, пристрастного и оторванного от фактов понимания, которое нельзя воспринимать всерьез. Это решение, лишенное здравого смысла, также ограничивает возможность Франции внести реальный вклад в решение проблемы", - отмечается в документе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201126/karabakh-1586372128.html

https://ria.ru/20201126/pashinyan-1586364564.html

нагорно-карабахская республика

сша

армения

нагорный карабах

франция

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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