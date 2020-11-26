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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201126/rezolyutsiya-1586392443.html
МИД Турции прокомментировал резолюцию французского сената о признании НКР
МИД Турции прокомментировал резолюцию французского сената о признании НКР
Резолюция французского сената с призывом признать Карабах лишена здравого смысла и ограничивает возможности участия Франции в решении проблемы, говорится в... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:20
2020-11-26T10:37
никол пашинян
обсе
мид турции
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
оон
сша
армения
ситуация в нагорном карабахе
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АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости. Резолюция французского сената с призывом признать Карабах лишена здравого смысла и ограничивает возможности участия Франции в решении проблемы, говорится в заявлении МИД Турции.Французский сенат в среду абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер."Решение сената Франции, принятое вчера в отношении карабахского конфликта, является примером того, как самые основные принципы международного права, легитимность и справедливость игнорируются по внутриполитическим соображениям. Мы отрицаем необоснованные претензии, высказанные в решении в адрес Турции", - говорится в заявлении.Отмечается, что из решения сената Франции становится понятно, почему "работа Минской группы ОБСЕ, проводимая сопредседателями, которые должны быть нейтральными, была односторонней и не смогла решить этот вопрос"."После агрессии и провокаций Армении Азербайджан дал необходимый ответ и восстановил свою территориальную целостность, освободив свою территорию, оккупированную в течение почти 30 лет. Это является воплощением его прав, поскольку соответствующие резолюции ООН предписывают армянской стороне немедленно и безоговорочно покинуть оккупированную азербайджанскую территорию", - заявил МИД Турции."Призыв сената Франции к Азербайджану покинуть свои территории, которую он спас от оккупации, является проявлением нелепого, пристрастного и оторванного от фактов понимания, которое нельзя воспринимать всерьез. Это решение, лишенное здравого смысла, также ограничивает возможность Франции внести реальный вклад в решение проблемы", - отмечается в документе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201126/karabakh-1586372128.html
https://ria.ru/20201126/pashinyan-1586364564.html
нагорно-карабахская республика
сша
армения
нагорный карабах
франция
турция
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никол пашинян, обсе, мид турции, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, оон, сша, армения, нагорный карабах, франция, турция, в мире

МИД Турции прокомментировал резолюцию французского сената о признании НКР

10:20 26.11.2020 (обновлено: 10:37 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоронка от взрыва снаряда на одной из улиц в Мартакерте
Воронка от взрыва снаряда на одной из улиц в Мартакерте - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости. Резолюция французского сената с призывом признать Карабах лишена здравого смысла и ограничивает возможности участия Франции в решении проблемы, говорится в заявлении МИД Турции.
Французский сенат в среду абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер.
"Решение сената Франции, принятое вчера в отношении карабахского конфликта, является примером того, как самые основные принципы международного права, легитимность и справедливость игнорируются по внутриполитическим соображениям. Мы отрицаем необоснованные претензии, высказанные в решении в адрес Турции", - говорится в заявлении.
Отмечается, что из решения сената Франции становится понятно, почему "работа Минской группы ОБСЕ, проводимая сопредседателями, которые должны быть нейтральными, была односторонней и не смогла решить этот вопрос".
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"После агрессии и провокаций Армении Азербайджан дал необходимый ответ и восстановил свою территориальную целостность, освободив свою территорию, оккупированную в течение почти 30 лет. Это является воплощением его прав, поскольку соответствующие резолюции ООН предписывают армянской стороне немедленно и безоговорочно покинуть оккупированную азербайджанскую территорию", - заявил МИД Турции.
"Призыв сената Франции к Азербайджану покинуть свои территории, которую он спас от оккупации, является проявлением нелепого, пристрастного и оторванного от фактов понимания, которое нельзя воспринимать всерьез. Это решение, лишенное здравого смысла, также ограничивает возможность Франции внести реальный вклад в решение проблемы", - отмечается в документе.
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Пашинян прокомментировал резолюцию французского сената о признании НКР
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянОБСЕМИД ТурцииИльхам АлиевВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаООНСШААрменияНагорный КарабахФранцияТурцияВ мире
 
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