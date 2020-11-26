https://ria.ru/20201126/obse-1586406238.html

Парламент Азербайджана призвал исключить Францию из Минской группы ОБСЕ

Парламент Азербайджана призвал исключить Францию из Минской группы ОБСЕ

Парламент Азербайджана предложил правительству республики обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе для отзыва Франции из числа... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:41

2020-11-26T11:41

2020-11-26T12:44

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

обсе

франция

азербайджан

в мире

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БАКУ, 26 ноя — РИА Новости. Парламент Азербайджана предложил правительству республики обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе для отзыва Франции из числа сопредседателей Минской группы ОБСЕ.Милли меджлис также выразил протест французскому сенату из-за принятой накануне резолюции по Нагорному Карабаху и призвал пересмотреть политические и экономические отношения с Парижем. Спикер Сахиба Гафарова заявила, что "азербайджанский народ и в дальнейшем сплотится вокруг президента Ильхама Алиева в кулак и способен пресечь все грязные деяния, направленные против государства и народа".Французские сенаторы 25 ноября одобрили документ с предложением к правительству своей страны признать НКР. За высказались 305 членов верхней палаты, против проголосовал один. Резолюция носит рекомендательный характер. В Министерстве иностранных дел республики при этом отметили, что признание Парижем независимости Карабаха никому не пойдет на пользу. Госсекретарь при ведомстве Жан-Батист Лемуан напомнил, что на подобный шаг не решился и Ереван.Помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев назвал резолюцию "клочком бумаги", принятым во имя узких политических амбиций, а также постыдным шагом для политики и парламентаризма Франции. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, расценил решение французского сената как "историческое": по его мнению, тем самым верхняя палата вынесла на международную повестку вопрос признания региона.Соглашение по КарабахуВ конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжается с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван, в свою очередь, обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Помимо этого, в зоне конфликта разместились российские миротворцы. Контингент, основу которого составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьера.Независимость Карабаха сегодня не признает ни одно государство в мире, в том числе Армения.

https://ria.ru/20201126/pashinyan-1586364564.html

https://ria.ru/20201123/agdam-1585738156.html

https://ria.ru/20201120/karabakh-1585553765.html

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нагорный карабах, обсе, франция, азербайджан, в мире