В Германии заявили о нескольких предметах с "Новичком" в деле Навального
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство Германии заявило о наличии не одного, а нескольких предметов со следами "Новичка" в деле об инциденте с Алексеем Навальным. Об этом говорится в ответе кабмина ФРГ на запрос парламентской фракции "Альтернатива для Германии". Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.
В немецком правительстве заявили, что к исследованию анализов блогера в Институте фармакологии и токсикологии бундесвера ФРГ не привлекали "иностранных специалистов". При этом немецкая, французская и шведская лаборатории работали с "биомедицинскими образцами, взятыми у Алексея Навального". Найденные следы не указывают на то, в каком физическом состоянии пребывало якобы примененное вещество, добавили в кабмине.
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Раскрыть материалы
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала раскрыть материалы, которые касаются произошедшего с Навальным, предъявить результаты проб и анализов, взятых немецкими врачами, а не вымаранный документ и отписки
"Требуем, чтобы российской стороне в ответ на ее запросы предоставили нормальный, а не вымаранный документ", - сказала она.
Дипломат отметила, что в тех материалах, которые были предоставлены ОЗХО, была замазана черным маркером вся фактура, которая и представляет ценность.
Глава российского МИД Сергей Лавров не исключил, что отравляющие вещества могли попасть в организм Алексея Навального либо уже в Германии, либо во время его транспортировки.
Он напомнил, что Навального незамедлительно отправили из России в берлинскую клинику Charite. И там, как и в омской больнице, в его организме не нашли боевых отравляющих веществ, обнаружили их уже в клинике бундесвера.
Атака на Россию
Депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон ранее резко раскритиковал официальную точку зрения Берлина на ситуацию с Алексеем Навальным и заявил, что действия страны знаменуют новую низшую точку немецкой внешней политики во время правления канцлера Ангелы Меркель.
"Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств", - заявил парламентарий.
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Инцидент с Навальным
История с Алексеем Навальным началась 20 августа, когда он потерял сознание в самолете на пути из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где Навальный впал в кому, его госпитализировали в БСМП № 1. Спустя двое суток медики, отрицавшие, что причиной ухудшения его самочувствия могло стать отравление, согласились на транспортировку Навального в Германию.
Германская сторона заявила, что его отравили веществом класса "Новичок", версию об отравлении поддержала ОЗХО. Россия версию об отравлении отрицает.
Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального. Попавшим под ограничения гражданам России запретили въезд на территорию ЕС.