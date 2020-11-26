https://ria.ru/20201126/navalnyy-1586366718.html

В Германии заявили о нескольких предметах с "Новичком" в деле Навального

В Германии заявили о нескольких предметах с "Новичком" в деле Навального

Правительство Германии заявило о наличии не одного, а нескольких предметов со следами "Новичка" в деле об инциденте с Алексеем Навальным. Об этом говорится в... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T01:37

2020-11-26T01:37

2020-11-26T01:37

госпитализация алексея навального

россия

сергей лавров

алексей навальный

евросоюз

ангела меркель

москва

германия

омск

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство Германии заявило о наличии не одного, а нескольких предметов со следами "Новичка" в деле об инциденте с Алексеем Навальным. Об этом говорится в ответе кабмина ФРГ на запрос парламентской фракции "Альтернатива для Германии". Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.В правительстве также отметили, что не знают, кто и как провез из Омска в Берлин бутылку со следами вещества, которым, предположительно, отравили Навального. Власти Германии добавили, что оставят за собой решение, как распорядиться результатами исследований биоматериалов мужчины.В немецком правительстве заявили, что к исследованию анализов блогера в Институте фармакологии и токсикологии бундесвера ФРГ не привлекали "иностранных специалистов". При этом немецкая, французская и шведская лаборатории работали с "биомедицинскими образцами, взятыми у Алексея Навального". Найденные следы не указывают на то, в каком физическом состоянии пребывало якобы примененное вещество, добавили в кабмине.Раскрыть материалыРанее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала раскрыть материалы, которые касаются произошедшего с Навальным, предъявить результаты проб и анализов, взятых немецкими врачами, а не вымаранный документ и отписки Дипломат отметила, что в тех материалах, которые были предоставлены ОЗХО, была замазана черным маркером вся фактура, которая и представляет ценность.Глава российского МИД Сергей Лавров не исключил, что отравляющие вещества могли попасть в организм Алексея Навального либо уже в Германии, либо во время его транспортировки.Он напомнил, что Навального незамедлительно отправили из России в берлинскую клинику Charite. И там, как и в омской больнице, в его организме не нашли боевых отравляющих веществ, обнаружили их уже в клинике бундесвера.Атака на РоссиюДепутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон ранее резко раскритиковал официальную точку зрения Берлина на ситуацию с Алексеем Навальным и заявил, что действия страны знаменуют новую низшую точку немецкой внешней политики во время правления канцлера Ангелы Меркель."Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств", - заявил парламентарий.Инцидент с НавальнымИстория с Алексеем Навальным началась 20 августа, когда он потерял сознание в самолете на пути из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где Навальный впал в кому, его госпитализировали в БСМП № 1. Спустя двое суток медики, отрицавшие, что причиной ухудшения его самочувствия могло стать отравление, согласились на транспортировку Навального в Германию.Германская сторона заявила, что его отравили веществом класса "Новичок", версию об отравлении поддержала ОЗХО. Россия версию об отравлении отрицает.Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального. Попавшим под ограничения гражданам России запретили въезд на территорию ЕС.

https://ria.ru/20201113/navalnyy-1584563947.html

https://ria.ru/20201113/navalnyy-1584487329.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20201113/navalnyy-1584423629.html

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