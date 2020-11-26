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https://ria.ru/20201126/navalnyy-1586366718.html
В Германии заявили о нескольких предметах с "Новичком" в деле Навального
В Германии заявили о нескольких предметах с "Новичком" в деле Навального
Правительство Германии заявило о наличии не одного, а нескольких предметов со следами "Новичка" в деле об инциденте с Алексеем Навальным. Об этом говорится в... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T01:37
2020-11-26T01:37
госпитализация алексея навального
россия
сергей лавров
алексей навальный
евросоюз
ангела меркель
москва
германия
омск
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство Германии заявило о наличии не одного, а нескольких предметов со следами "Новичка" в деле об инциденте с Алексеем Навальным. Об этом говорится в ответе кабмина ФРГ на запрос парламентской фракции "Альтернатива для Германии". Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.В правительстве также отметили, что не знают, кто и как провез из Омска в Берлин бутылку со следами вещества, которым, предположительно, отравили Навального. Власти Германии добавили, что оставят за собой решение, как распорядиться результатами исследований биоматериалов мужчины.В немецком правительстве заявили, что к исследованию анализов блогера в Институте фармакологии и токсикологии бундесвера ФРГ не привлекали "иностранных специалистов". При этом немецкая, французская и шведская лаборатории работали с "биомедицинскими образцами, взятыми у Алексея Навального". Найденные следы не указывают на то, в каком физическом состоянии пребывало якобы примененное вещество, добавили в кабмине.Раскрыть материалыРанее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала раскрыть материалы, которые касаются произошедшего с Навальным, предъявить результаты проб и анализов, взятых немецкими врачами, а не вымаранный документ и отписки Дипломат отметила, что в тех материалах, которые были предоставлены ОЗХО, была замазана черным маркером вся фактура, которая и представляет ценность.Глава российского МИД Сергей Лавров не исключил, что отравляющие вещества могли попасть в организм Алексея Навального либо уже в Германии, либо во время его транспортировки.Он напомнил, что Навального незамедлительно отправили из России в берлинскую клинику Charite. И там, как и в омской больнице, в его организме не нашли боевых отравляющих веществ, обнаружили их уже в клинике бундесвера.Атака на РоссиюДепутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон ранее резко раскритиковал официальную точку зрения Берлина на ситуацию с Алексеем Навальным и заявил, что действия страны знаменуют новую низшую точку немецкой внешней политики во время правления канцлера Ангелы Меркель."Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств", - заявил парламентарий.Инцидент с НавальнымИстория с Алексеем Навальным началась 20 августа, когда он потерял сознание в самолете на пути из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где Навальный впал в кому, его госпитализировали в БСМП № 1. Спустя двое суток медики, отрицавшие, что причиной ухудшения его самочувствия могло стать отравление, согласились на транспортировку Навального в Германию.Германская сторона заявила, что его отравили веществом класса "Новичок", версию об отравлении поддержала ОЗХО. Россия версию об отравлении отрицает.Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального. Попавшим под ограничения гражданам России запретили въезд на территорию ЕС.
https://ria.ru/20201113/navalnyy-1584563947.html
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госпитализация алексея навального, россия, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, ангела меркель, москва, германия, омск, берлин (город), в мире

В Германии заявили о нескольких предметах с "Новичком" в деле Навального

01:37 26.11.2020
 
© Фото : @navalny/InstagramАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : @navalny/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство Германии заявило о наличии не одного, а нескольких предметов со следами "Новичка" в деле об инциденте с Алексеем Навальным. Об этом говорится в ответе кабмина ФРГ на запрос парламентской фракции "Альтернатива для Германии". Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.
В правительстве также отметили, что не знают, кто и как провез из Омска в Берлин бутылку со следами вещества, которым, предположительно, отравили Навального. Власти Германии добавили, что оставят за собой решение, как распорядиться результатами исследований биоматериалов мужчины.
В немецком правительстве заявили, что к исследованию анализов блогера в Институте фармакологии и токсикологии бундесвера ФРГ не привлекали "иностранных специалистов". При этом немецкая, французская и шведская лаборатории работали с "биомедицинскими образцами, взятыми у Алексея Навального". Найденные следы не указывают на то, в каком физическом состоянии пребывало якобы примененное вещество, добавили в кабмине.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 21:32
Захарова обвинила Германию в демагогии по делу Навального

Раскрыть материалы

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала раскрыть материалы, которые касаются произошедшего с Навальным, предъявить результаты проб и анализов, взятых немецкими врачами, а не вымаранный документ и отписки
"Требуем, чтобы российской стороне в ответ на ее запросы предоставили нормальный, а не вымаранный документ", - сказала она.
Дипломат отметила, что в тех материалах, которые были предоставлены ОЗХО, была замазана черным маркером вся фактура, которая и представляет ценность.
Глава российского МИД Сергей Лавров не исключил, что отравляющие вещества могли попасть в организм Алексея Навального либо уже в Германии, либо во время его транспортировки.
Он напомнил, что Навального незамедлительно отправили из России в берлинскую клинику Charite. И там, как и в омской больнице, в его организме не нашли боевых отравляющих веществ, обнаружили их уже в клинике бундесвера.
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 14:52
В Германии назвали российские санкции из-за дела Навального "неуместными"

Атака на Россию

Депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон ранее резко раскритиковал официальную точку зрения Берлина на ситуацию с Алексеем Навальным и заявил, что действия страны знаменуют новую низшую точку немецкой внешней политики во время правления канцлера Ангелы Меркель.
"Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств", - заявил парламентарий.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 08:00
Точка в истории с берлинским пациентом

Инцидент с Навальным

История с Алексеем Навальным началась 20 августа, когда он потерял сознание в самолете на пути из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где Навальный впал в кому, его госпитализировали в БСМП № 1. Спустя двое суток медики, отрицавшие, что причиной ухудшения его самочувствия могло стать отравление, согласились на транспортировку Навального в Германию.
Германская сторона заявила, что его отравили веществом класса "Новичок", версию об отравлении поддержала ОЗХО. Россия версию об отравлении отрицает.
Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального. Попавшим под ограничения гражданам России запретили въезд на территорию ЕС.
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 10:09
Песков заявил, что в деле Навального больше вопросов, чем ответов
 
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияСергей ЛавровАлексей НавальныйЕвросоюзАнгела МеркельМоскваГерманияОмскБерлин (город)В мире
 
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