https://ria.ru/20201126/karabakh-1586378906.html

МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе

МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе

МЧС России контролирует распределение гуманитарной помощи в Нагорном Карабахе, идет распределение груза среди жителей и социальных объектов, сообщили РИА... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T08:38

2020-11-26T08:38

2020-11-26T08:38

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. МЧС России контролирует распределение гуманитарной помощи в Нагорном Карабахе, идет распределение груза среди жителей и социальных объектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ"Группировка МЧС России, осуществляющая гуманитарную миссию в Нагорном Карабахе, закончила разгрузку доставленных материалов. В настоящее время идет распределение груза по адресам жилых домов и социально значимых объектов", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты МЧС вместе с представителями муниципалитетов оценили ущерб, нанесенный инфраструктуре в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни и Аскеране. На сегодняшний день осмотр поврежденных зданий завершен."Кроме того, МЧС России выполнены мероприятия по благоустройству лагеря для спасателей, организовано размещение прибывшего личного состава и техники. Группировка МЧС России приступила к действиям по оказанию необходимой помощи гражданскому населению с 16 ноября", - добавляется в сообщении.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, ситуация в котором обострилась с конца сентября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы

https://ria.ru/20201125/bezhentsy-1586281144.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Российские миротворцы и МЧС доставляют воду и стройматериалы жителям НКР Миротворческий контингент и силы МЧС России доставили в пострадавшие районы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) воду и строительные материалы. На кадрах, снятых в субботу, жители села Хнапат наполняют баки водой. В Степанакерте же местное население обеспечивают древесиной и другими видами гуманитарной помощи для ускорения восстановительных работ. 2020-11-26T08:38 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), азербайджан, армения, в мире