https://ria.ru/20201126/karabakh-1586378906.html
МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе
МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе
МЧС России контролирует распределение гуманитарной помощи в Нагорном Карабахе, идет распределение груза среди жителей и социальных объектов, сообщили РИА... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T08:38
2020-11-26T08:38
2020-11-26T08:38
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. МЧС России контролирует распределение гуманитарной помощи в Нагорном Карабахе, идет распределение груза среди жителей и социальных объектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ"Группировка МЧС России, осуществляющая гуманитарную миссию в Нагорном Карабахе, закончила разгрузку доставленных материалов. В настоящее время идет распределение груза по адресам жилых домов и социально значимых объектов", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты МЧС вместе с представителями муниципалитетов оценили ущерб, нанесенный инфраструктуре в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни и Аскеране. На сегодняшний день осмотр поврежденных зданий завершен."Кроме того, МЧС России выполнены мероприятия по благоустройству лагеря для спасателей, организовано размещение прибывшего личного состава и техники. Группировка МЧС России приступила к действиям по оказанию необходимой помощи гражданскому населению с 16 ноября", - добавляется в сообщении.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, ситуация в котором обострилась с конца сентября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы
https://ria.ru/20201125/bezhentsy-1586281144.html
нагорный карабах
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Российские миротворцы и МЧС доставляют воду и стройматериалы жителям НКР
Миротворческий контингент и силы МЧС России доставили в пострадавшие районы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) воду и строительные материалы. На кадрах, снятых в субботу, жители села Хнапат наполняют баки водой. В Степанакерте же местное население обеспечивают древесиной и другими видами гуманитарной помощи для ускорения восстановительных работ.
2020-11-26T08:38
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нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), азербайджан, армения, в мире