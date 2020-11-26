https://ria.ru/20201126/karabakh-1586372128.html

В Баку и Ереване оценили резолюцию сената Франции о независимости НКР

В Баку и Ереване оценили резолюцию сената Франции о независимости НКР

В Баку расценили резолюцию сената Франции, призывающую правительство признать независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, как не имеющую... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T05:37

2020-11-26T05:37

2020-11-26T07:15

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

хикмет гаджиев

обсе

мид франции‎

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

оон

азербайджан

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Баку расценили резолюцию сената Франции, призывающую правительство признать независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, как не имеющую никакой ценности, в то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал это решение историческим. "Клочок бумаги"Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью РИА Новости назвал резолюцию клочком бумаги, принятым во имя узких политических амбиций, наряду с грубым нарушением норм международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН. Гаджиев считает, что из-за намерений и объективной деятельности Франции как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ и постоянного члена СБ ООН документ вызывает серьезные вопросы.Помощник Ильхама Алиева, помимо прочего, назвал факт принятия документа по Нагорному Карабаху крайне постыдным шагом для политики и парламентаризма Франции. Историческое решениеСенат Франции, призвав правительство страны признать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику, ввел в международную повестку вопрос признания региона, заявил, в свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян, назвав это решение "историческим".Сейчас независимость Карабаха не признает ни одно государство в мире, включая Армению.Французская резолюцияСенат Франции в среду принял резолюцию, в которой звучит призыв к правительству признать Нагорный Карабах.В поддержку документа высказались 305 сенаторов, против проголосовал один. Резолюция носит рекомендательный характер.В МИД Франции заявили, что признание независимости Нагорного Карабаха не пойдет никому на пользу. Карабахский конфликтБоевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Обе страны ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на мирных жителей. Жертвами стали как военнослужащие, так и мирное население.Россия, Армения и Азербайджан 9 ноября приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Также производится обмен пленными, заложниками и телами погибших. Под контроль Баку возвращаются ряд районов.В регион прибудут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что войны в Карабахе удалось бы избежать, если бы были приняты предложения по урегулированию ситуации, выработанные еще в 2013 году.Глава государства напомнил о положениях, которые лежали в основе предложений - возвращение пяти контролируемых Арменией районов, а затем и двух районов дополнительно, создание коридора, который соединил бы Карабах и Армению, признание статус кво самого Карабаха, не закрепляя его окончательного статуса, возвращение беженцев с обеих сторон.

https://ria.ru/20201126/armeniya-1586363705.html

https://ria.ru/20201125/karabakh-1586316123.html

https://ria.ru/20201125/bezhentsy-1586281144.html

https://ria.ru/20201125/putin-1586236311.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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никол пашинян, хикмет гаджиев, обсе, мид франции‎, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, оон, азербайджан, армения, в мире