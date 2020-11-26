https://ria.ru/20201126/armeniya-1586530637.html

Армения заявила о начале демаркационных работ на границе с Азербайджаном

Армения заявила о начале демаркационных работ на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении сообщило в четверг о начале демаркационных работ на армяно-азербайджанской границе, на участке Кельбаджарского района, граничащего... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T22:33

2020-11-26T22:33

2020-11-26T22:33

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

gps

ильхам алиев

владимир путин

процветающая армения

баку

азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в четверг о начале демаркационных работ на армяно-азербайджанской границе, на участке Кельбаджарского района, граничащего с армянским Варденисским районом.Ранее депутат парламента от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян сообщила, что ей позвонили работники Сотского золотоносного месторождения (которое находится на границе Варденисского района Армении и Кельбаджарского района, недавно переданного Азербайджану) и сообщили, что пытаются вывезти людей и технику после того, как туда пришли азербайджанские военнослужащие.В сообщении на сайте оборонного ведомства отмечается, что в соответствии с трехсторонними договоренностями о прекращении военных действий в Карабахе, армянские подразделения были выведены из Кельбаджара 25 ноября."Карвачарский (Кельбаджарский) район перешел к Азербайджану, в результате, вместо прежней границы Армении с Арцахом (самоназвание Карабаха – ред.) образовалась граница между Арменией и Азербайджаном. Перед полноценной и точной демаркацией этого участка были временно установлены ворота, чтобы остановить движение в Карвачар и в обратном направлении. Сегодня при участии представителей ВС Армении, России и Азербайджана начались демаркационные работы с использованием специальных средств (GPS)", - заявили в пресс-службе.Отмечается, что часть демаркационных работ проводится на участке Соткского золотоносного месторождения, "который был частью Карвачарского района Республики Арцах". "Полноценная и точная демаркация чрезвычайно важна для исключения споров вокруг принадлежности того или иного участка границы, а также исключения в дальнейшем возможных провокаций. В результате демаркации ВС Армении и Азербайджана разместят на уточненных участках границы свои боевые опорные пункты и будут осуществлять боевое дежурство", - отмечается в сообщенииЛидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно нему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201126/impichment-1586461977.html

баку

азербайджан

армения

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никол пашинян, gps, ильхам алиев, владимир путин, процветающая армения, баку, азербайджан, армения, в мире