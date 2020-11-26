Пашинян заявил, что несет ответственность за дальнейшие события в Армении
ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в четверг на заседании правительства, что несет ответственность не только за прошедшие, но предстоящие процессы в стране.
"Как премьер-министр беру на себя всю ответственность за сложившуюся ситуацию, но осознаю, что на мне лежит ответственность не только за произошедшее, но и дальнейшие процессы. Обеспечение внутренней и внешней безопасности и реализация положений опубликованной мной "дорожной карты" - абсолютный приоритет, и все наши усилия должны быть сконцентрированы на решении этих задач", - сказал глава правительства.
Ранее премьер Армении опубликовал в Facebook программу действий властей в условиях обострившейся внутриполитической ситуации из-за эскалации конфликта в Карабахе на полугодие, пообещав отчитаться о мероприятиях в июне 2021 года.
В Ереване несколько проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.