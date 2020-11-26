Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201126/armeniya-1586395829.html
Пашинян заявил, что несет ответственность за дальнейшие события в Армении
Пашинян заявил, что несет ответственность за дальнейшие события в Армении
Премьер Армении Никол Пашинян заявил в четверг на заседании правительства, что несет ответственность не только за прошедшие, но предстоящие процессы в стране. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:38
2020-11-26T10:38
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577847157_0:88:1670:1027_1400x0_80_0_0_1a74b72b76a9505d7c19075a469d2231.jpg
ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в четверг на заседании правительства, что несет ответственность не только за прошедшие, но предстоящие процессы в стране."Как премьер-министр беру на себя всю ответственность за сложившуюся ситуацию, но осознаю, что на мне лежит ответственность не только за произошедшее, но и дальнейшие процессы. Обеспечение внутренней и внешней безопасности и реализация положений опубликованной мной "дорожной карты" - абсолютный приоритет, и все наши усилия должны быть сконцентрированы на решении этих задач", - сказал глава правительства.Ранее премьер Армении опубликовал в Facebook программу действий властей в условиях обострившейся внутриполитической ситуации из-за эскалации конфликта в Карабахе на полугодие, пообещав отчитаться о мероприятиях в июне 2021 года.В Ереване несколько проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201126/armeniya-1586363705.html
https://ria.ru/20201125/armeniya-1586246512.html
баку
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577847157_65:0:1549:1113_1400x0_80_0_0_25a86a3acdf26fcc99269fcec2cf1db4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире

Пашинян заявил, что несет ответственность за дальнейшие события в Армении

10:38 26.11.2020
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в четверг на заседании правительства, что несет ответственность не только за прошедшие, но предстоящие процессы в стране.
"Как премьер-министр беру на себя всю ответственность за сложившуюся ситуацию, но осознаю, что на мне лежит ответственность не только за произошедшее, но и дальнейшие процессы. Обеспечение внутренней и внешней безопасности и реализация положений опубликованной мной "дорожной карты" - абсолютный приоритет, и все наши усилия должны быть сконцентрированы на решении этих задач", - сказал глава правительства.
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
00:29Ситуация в Нагорном Карабахе
Оппозиция в Армении хочет добиться отмены военного положения
Ранее премьер Армении опубликовал в Facebook программу действий властей в условиях обострившейся внутриполитической ситуации из-за эскалации конфликта в Карабахе на полугодие, пообещав отчитаться о мероприятиях в июне 2021 года.
В Ереване несколько проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Председатель партии Родина Артур Ванецян во время встречи с президентом Армении - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 13:12
Экс-глава СНБ Армении пожаловался на попытки Пашиняна унизить спецслужбы
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
16:41На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
16:37ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии
16:36В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в остановку и дом
16:35Путин прилетел в Саров
16:32В "Белнефтехиме" рассказали о цене российской нефти в 2021 году
16:22Дочь Алсу объявит, кому Россия отдаст 12 баллов на Детском Евровидении
16:22Адмирал оценил надежность гиперзвуковой ракеты "Циркон"
16:21Депутат Госдумы Тумусов заразился коронавирусом
16:17В Подмосковье госпитализировали ребенка с колото-резаными ранами
Лента новостейМолния