https://ria.ru/20201126/armeniya-1586395829.html

Пашинян заявил, что несет ответственность за дальнейшие события в Армении

Пашинян заявил, что несет ответственность за дальнейшие события в Армении

Премьер Армении Никол Пашинян заявил в четверг на заседании правительства, что несет ответственность не только за прошедшие, но предстоящие процессы в стране. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T10:38

2020-11-26T10:38

2020-11-26T10:38

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в четверг на заседании правительства, что несет ответственность не только за прошедшие, но предстоящие процессы в стране."Как премьер-министр беру на себя всю ответственность за сложившуюся ситуацию, но осознаю, что на мне лежит ответственность не только за произошедшее, но и дальнейшие процессы. Обеспечение внутренней и внешней безопасности и реализация положений опубликованной мной "дорожной карты" - абсолютный приоритет, и все наши усилия должны быть сконцентрированы на решении этих задач", - сказал глава правительства.Ранее премьер Армении опубликовал в Facebook программу действий властей в условиях обострившейся внутриполитической ситуации из-за эскалации конфликта в Карабахе на полугодие, пообещав отчитаться о мероприятиях в июне 2021 года.В Ереване несколько проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201126/armeniya-1586363705.html

https://ria.ru/20201125/armeniya-1586246512.html

баку

азербайджан

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире