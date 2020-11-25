В маске, без обеда? Как новые ограничения в Турции сказываются на гостях
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Поесть в кафе с видом на Босфор в Стамбуле не получится. Но сделать эффектные кадры на пустых улицах — легко. На курортах Турции отдыхающие и вовсе не заметили ужесточения антиковидных мер, утверждают туроператоры. Исключение — масочный режим, который действует еще с сентября. О том, как новые ограничения повлияли на гостей, — в материале РИА Новости.
Ехать или не ехать?
Один из участников группы в соцсети "Русские в Турции" не советует ехать в Стамбул на Новый год. "Будете вечером сидеть дома. Если только днем побродить. Развлечения все запрещены", — уточняет он.
В городе торговые центры, парикмахерские, салоны красоты работают только с 10:00 до 20:00. Кинотеатры, рестораны и кафе закрылись для посетителей. Однако продавать еду навынос и доставлять ее после 20:00 — можно. Не принимают гостей некоторые музеи, например Цистерна Базилика и Музей миниатюр.
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках на одной из улиц в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
"Из плюсов — многие улицы стали свободнее. У любителей пофотографировать есть хорошая возможность сделать редкие безлюдные кадры обычно оживленного города", — говорят в туркомпании.
А местный гид напоминает, что дворец Топкапы, собор Святой Софии и прогулки по Босфору доступны туристам.
Ограничения ввели на прошлой неделе. В выходные начал действовать комендантский час. Горожанам с 20:00 субботы до 10:00 воскресенья и с 20:00 воскресенья до 5:00 понедельника запрещено выходить на улицы. К отдыхающим, как разъясняют в МВД Турции, это не относится.
Приходи — покупай
Представители местного турбизнеса добавили, что эти меры не распространяются и на отели. Рестораны в гостиницах могут, как и раньше, обслуживать постояльцев — но только их. Точки питания в аэропортах и магазины, например Duty Free, тоже не подпадают под запреты.
Интересный момент: судя по разъяснениям МВД, у местных жителей и гостей сохранилась возможность с утра купить свежую выпечку. "Пекарни с бубликами, пончиками, буррито и подобными товарами могут продавать только эти продукты в режиме "приходи-покупай" с 8:00 до 10:00", — отметили в ведомстве.
Яхта на пирсе, Бодрум, Турция
Хуже с морскими прогулками: тем, кто занимается коммерческим туризмом на лодках и яхтах, запрещено организовывать питание на борту.
Туристы с пониманием
По словам операторов, россияне, которые отдыхают на курортах Турции по системе "все включено", практически не заметили ограничений. Тем более что почти все время многие из них проводят на территории гостиниц.
"Что касается развлечений, например анимации в отелях, пока здесь нет ярко выраженных запретов, — поясняют эксперты крупной компании. — Негативной обратной связи от клиентов не получали, путешественники в основном относятся с пониманием".
Популярные экскурсии проходят в обычном режиме. Однако из групповых программ исключены обеды — туристам дают свободное время на питание. Ночные прогулки на корабликах пока недоступны.
Питание, как в самолете
"Полеты на воздушных шарах и другие развлечения возможны. Только завтраки и безалкогольное шампанское после приземления мы уже не предлагаем, — говорит организатор туров по Каппадокии Евгения Парун. — Ограничения на работу ресторанов сначала ввели нас в ступор. Прогулки порой длятся целый день — как без обеда?"
Но кафе, по ее словам, сориентировались быстро — подготовили ланч-боксы. "Курица, рыба или мясо — как в самолете — на выбор туристов, — объясняет она. — Гости заказывают заранее. Питание — на свежем воздухе. В одном туре — в беседках, где можно сесть на удалении друг от друга. В другом — на открытом пространстве с потрясающим видом на Каппадокию".
Скандалы из-за маски
© РИА Новости / Ольга Савельева / Перейти в фотобанкРоссийские туристы перед посадкой на рейс 2142 Анталья – Москва авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Анталия в Турции
А вот масочный режим, который действует в Турции с сентября, на туристах сказывается. Носить средства защиты нужно везде: на улицах и пляжах, в общественных местах, садах и парках, в транспорте.
На днях в стамбульском районе Бейоглу произошел скандал. Полиция проводила проверку соблюдения масочного режима и запрета на курение. Более 40 человек оштрафовали. Среди них — две туристки: из Нидерландов и Марокко. Они нагрубили полицейским, предложили им "заткнуться". Дебоширок доставили в участок.
А недавно двое россиян попали в отделение полиции аэропорта Антальи. За отказ от ношения индивидуальных средств защиты в общественных местах им выписали штраф в 900 лир (примерно девять тысяч рублей).
20 ноября, 12:15В Антальи двух россиян задержали за отказ носить маски
Везде, кроме отелей
"В маске нужно быть везде, — подтвердил гид в Стамбуле, пожелавший остаться анонимным. — Именно поэтому и курить нельзя там, где много людей. Но если нет толпы, где-нибудь на углу — можно".
При этом, как сообщали ранее, туристы не обязаны носить маски на территории отеля, на его пляже, в бассейне. Но, вероятно, придется надеть на ресепшене и в других общественных помещениях. Тем более если попросит персонал.
Российская туристка рассказывала: если в отель приходит полицейская проверка, то рекомендуют ненадолго надеть средства защиты даже тем, кто на пляже.
По словам представителей турбизнеса, все это пока не отпугивает гостей, отказы от отдыха единичны. Но будут ли еще ограничения — неизвестно.
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