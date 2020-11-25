https://ria.ru/20201125/turtsiya-1586131735.html

В маске, без обеда? Как новые ограничения в Турции сказываются на гостях

В маске, без обеда? Как новые ограничения в Турции сказываются на гостях

Поесть в кафе с видом на Босфор в Стамбуле не получится. Но сделать эффектные кадры на пустых улицах — легко. На курортах Турции отдыхающие и вовсе не заметили... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T08:00

2020-11-25T08:00

2020-11-25T08:00

коронавирус covid-19

мвд турции

анталья (провинция)

стамбул

туризм

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куда поехать

туризм

отели

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Поесть в кафе с видом на Босфор в Стамбуле не получится. Но сделать эффектные кадры на пустых улицах — легко. На курортах Турции отдыхающие и вовсе не заметили ужесточения антиковидных мер, утверждают туроператоры. Исключение — масочный режим, который действует еще с сентября. О том, как новые ограничения повлияли на гостей, — в материале РИА Новости.Ехать или не ехать?Один из участников группы в соцсети "Русские в Турции" не советует ехать в Стамбул на Новый год. "Будете вечером сидеть дома. Если только днем побродить. Развлечения все запрещены", — уточняет он.В городе торговые центры, парикмахерские, салоны красоты работают только с 10:00 до 20:00. Кинотеатры, рестораны и кафе закрылись для посетителей. Однако продавать еду навынос и доставлять ее после 20:00 — можно. Не принимают гостей некоторые музеи, например Цистерна Базилика и Музей миниатюр.А местный гид напоминает, что дворец Топкапы, собор Святой Софии и прогулки по Босфору доступны туристам.Ограничения ввели на прошлой неделе. В выходные начал действовать комендантский час. Горожанам с 20:00 субботы до 10:00 воскресенья и с 20:00 воскресенья до 5:00 понедельника запрещено выходить на улицы. К отдыхающим, как разъясняют в МВД Турции, это не относится.Приходи — покупайПредставители местного турбизнеса добавили, что эти меры не распространяются и на отели. Рестораны в гостиницах могут, как и раньше, обслуживать постояльцев — но только их. Точки питания в аэропортах и магазины, например Duty Free, тоже не подпадают под запреты.Интересный момент: судя по разъяснениям МВД, у местных жителей и гостей сохранилась возможность с утра купить свежую выпечку. "Пекарни с бубликами, пончиками, буррито и подобными товарами могут продавать только эти продукты в режиме "приходи-покупай" с 8:00 до 10:00", — отметили в ведомстве.Хуже с морскими прогулками: тем, кто занимается коммерческим туризмом на лодках и яхтах, запрещено организовывать питание на борту.Туристы с пониманиемПо словам операторов, россияне, которые отдыхают на курортах Турции по системе "все включено", практически не заметили ограничений. Тем более что почти все время многие из них проводят на территории гостиниц.Популярные экскурсии проходят в обычном режиме. Однако из групповых программ исключены обеды — туристам дают свободное время на питание. Ночные прогулки на корабликах пока недоступны.Питание, как в самолетеНо кафе, по ее словам, сориентировались быстро — подготовили ланч-боксы. "Курица, рыба или мясо — как в самолете — на выбор туристов, — объясняет она. — Гости заказывают заранее. Питание — на свежем воздухе. В одном туре — в беседках, где можно сесть на удалении друг от друга. В другом — на открытом пространстве с потрясающим видом на Каппадокию". Скандалы из-за маскиА вот масочный режим, который действует в Турции с сентября, на туристах сказывается. Носить средства защиты нужно везде: на улицах и пляжах, в общественных местах, садах и парках, в транспорте. На днях в стамбульском районе Бейоглу произошел скандал. Полиция проводила проверку соблюдения масочного режима и запрета на курение. Более 40 человек оштрафовали. Среди них — две туристки: из Нидерландов и Марокко. Они нагрубили полицейским, предложили им "заткнуться". Дебоширок доставили в участок.А недавно двое россиян попали в отделение полиции аэропорта Антальи. За отказ от ношения индивидуальных средств защиты в общественных местах им выписали штраф в 900 лир (примерно девять тысяч рублей).Везде, кроме отелейПри этом, как сообщали ранее, туристы не обязаны носить маски на территории отеля, на его пляже, в бассейне. Но, вероятно, придется надеть на ресепшене и в других общественных помещениях. Тем более если попросит персонал.Российская туристка рассказывала: если в отель приходит полицейская проверка, то рекомендуют ненадолго надеть средства защиты даже тем, кто на пляже.По словам представителей турбизнеса, все это пока не отпугивает гостей, отказы от отдыха единичны. Но будут ли еще ограничения — неизвестно.

https://ria.ru/20201120/maski-1585491314.html

https://ria.ru/20200916/turtsiya-1577335611.html

https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html

анталья (провинция)

стамбул

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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