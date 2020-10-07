https://ria.ru/20201007/narusheniya-1578736146.html
Российские туристы пожаловались на "ограничения в правах" в Турции
Туристки из России рассказали газете "Московский комсомолец" о "неудобствах и нарушениях своих прав" во время отдыха в Турции. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T23:10
2020-10-07T23:10
2020-10-08T00:00
туризм
бодрум
аланья (город)
новости - туризм
турция
общество
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Россияне пожаловались на "ограничения в правах" в Турции
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Туристки из России рассказали газете "Московский комсомолец" о "неудобствах и нарушениях своих прав" во время отдыха в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>.Так, прилетевшая в среду из <a href="http://ria.ru/location_Bodrum/" target="_blank" data-auto="true">Бодрума</a> 34-летняя москвичка Анна пожаловалась на отсутствие тестов на коронавирус при прилете на курорт."Из аэропорта поехали в Кушадасы, в автобусе всех попросили надеть маски. Разрешили опустить на подбородки, но попросили быстро натягивать, когда проезжаем жандармерию", — поделилась туристка.Она пояснила, что за отсутствие маски в Турции накладывают большие штрафы."При заселении в отель всем измерили температуру. На каждом шагу санитайзеры", — поделилась собеседница издания.Она добавила, что даже при выходе из гостиницы на полчаса приходится перемерять температуру, при этом в самом отеле маску можно не носить."Но если приходит полицейская проверка, то просят надеть даже тех, кто на пляже. Но это всего на 15 минут, пока проверяющие ходят", — пояснила Анна.В свою очередь, 45-летняя Ирина, отдыхающая сейчас в Аланье, рассказала о строгих мерах предосторожности. В частности, в столовую впускают только в маске, а данные замеров температуры записывают в специальный журнал."В лифт в отеле одновременно могут заходить только члены одной семьи", — добавила она.Кроме того, Ирина отметила, что персонал ходит в масках и перчатках, а приборы в рестораны упакованы в специальные пакеты.При этом туристка пожаловалась на необходимость просить сотрудников отеля положить блюдо на тарелку."Возле них (блюд. — Прим. ред.) таблички с названиями стоят, но я без очков не вижу. Беру наугад, а если понравилось, добавки попросить стесняюсь", — посетовала женщина.Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. Всего зарегистрировано свыше 35 миллионов случаев заражения. Более миллиона пациентов скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201007/otel-1578544233.html
Игорь Земский
Ужас! Неужели на чужбине вас не бросились целовать в уста и носить на руках? Иск в ЕСПЧ подавайте
27
Евгений Долмач
Эти курортники нигде не соблюдали масочный режим а в Турции их заставили это делать? Ужас, кошмар
16
16
бодрум
аланья (город)
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155023/79/1550237959_202:0:2933:2048_1400x0_80_0_0_6acec9b14a702c485528274a6a764d6a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бодрум, аланья (город), новости - туризм, турция, общество
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Туристки из России рассказали газете "Московский комсомолец" о "неудобствах и нарушениях своих прав" во время отдыха в Турции
.
Так, прилетевшая в среду из Бодрума
34-летняя москвичка Анна пожаловалась на отсутствие тестов на коронавирус при прилете на курорт.
"Из аэропорта поехали в Кушадасы, в автобусе всех попросили надеть маски. Разрешили опустить на подбородки, но попросили быстро натягивать, когда проезжаем жандармерию", — поделилась туристка.
Она пояснила, что за отсутствие маски в Турции накладывают большие штрафы.
"При заселении в отель всем измерили температуру. На каждом шагу санитайзеры", — поделилась собеседница издания.
Она добавила, что даже при выходе из гостиницы на полчаса приходится перемерять температуру, при этом в самом отеле маску можно не носить.
"Но если приходит полицейская проверка, то просят надеть даже тех, кто на пляже. Но это всего на 15 минут, пока проверяющие ходят", — пояснила Анна.
В свою очередь, 45-летняя Ирина, отдыхающая сейчас в Аланье, рассказала о строгих мерах предосторожности. В частности, в столовую впускают только в маске, а данные замеров температуры записывают в специальный журнал.
"В лифт в отеле одновременно могут заходить только члены одной семьи", — добавила она.
Кроме того, Ирина отметила, что персонал ходит в масках и перчатках, а приборы в рестораны упакованы в специальные пакеты.
При этом туристка пожаловалась на необходимость просить сотрудников отеля положить блюдо на тарелку.
"Возле них (блюд. — Прим. ред.) таблички с названиями стоят, но я без очков не вижу. Беру наугад, а если понравилось, добавки попросить стесняюсь", — посетовала женщина.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. Всего зарегистрировано свыше 35 миллионов случаев заражения. Более миллиона пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.