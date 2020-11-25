https://ria.ru/20201125/syurpriz-1586245732.html

В Совфеде оценили "ракетный сюрприз" США в Крыму

В Совфеде оценили "ракетный сюрприз" США в Крыму

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что данные о выпущенных в рамках учений американскими военными в... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:09

2020-11-25T13:09

2020-11-25T13:09

сергей цеков

совет федерации рф

румыния

республика крым

сша

безопасность

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что данные о выпущенных в рамках учений американскими военными в Румынии ракетах в сторону Крыма не стали чем-то неожиданным для России.Ранее журнал Forbes написал, что американские военные развернули в Румынии реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия и выпустили несколько ракет в сторону Крыма, а затем спешно вернули РСЗО в Германию, вся операция заняла несколько часов. По мнению авторов статьи, это стало неприятным сюрпризом для российской группировки в Крыму.При этом, по его словам, появившаяся в СМИ информация об учениях американских военных в очередной раз доказывает их агрессивный настрой.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201124/krym-1586101915.html

https://ria.ru/20201122/voda-1585753119.html

румыния

республика крым

сша

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сергей цеков, совет федерации рф, румыния, республика крым, сша, безопасность