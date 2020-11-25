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В Совфеде оценили "ракетный сюрприз" США в Крыму
В Совфеде оценили "ракетный сюрприз" США в Крыму
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что данные о выпущенных в рамках учений американскими военными в... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:09
2020-11-25T13:09
сергей цеков
совет федерации рф
румыния
республика крым
сша
безопасность
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что данные о выпущенных в рамках учений американскими военными в Румынии ракетах в сторону Крыма не стали чем-то неожиданным для России.Ранее журнал Forbes написал, что американские военные развернули в Румынии реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия и выпустили несколько ракет в сторону Крыма, а затем спешно вернули РСЗО в Германию, вся операция заняла несколько часов. По мнению авторов статьи, это стало неприятным сюрпризом для российской группировки в Крыму.При этом, по его словам, появившаяся в СМИ информация об учениях американских военных в очередной раз доказывает их агрессивный настрой.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201124/krym-1586101915.html
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сергей цеков, совет федерации рф, румыния, республика крым, сша, безопасность

В Совфеде оценили "ракетный сюрприз" США в Крыму

13:09 25.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Постоянной комиссии Верховного Совета Автономной Республики Крым по культуре Сергей Цеков
Председатель Постоянной комиссии Верховного Совета Автономной Республики Крым по культуре Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что данные о выпущенных в рамках учений американскими военными в Румынии ракетах в сторону Крыма не стали чем-то неожиданным для России.
Ранее журнал Forbes написал, что американские военные развернули в Румынии реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия и выпустили несколько ракет в сторону Крыма, а затем спешно вернули РСЗО в Германию, вся операция заняла несколько часов. По мнению авторов статьи, это стало неприятным сюрпризом для российской группировки в Крыму.

"Ничего внезапного и неожиданного в учениях американских военных для нас нет, так как всем давно ясно, что США – это страна-агрессор. Защита Крыма находится на очень высоком уровне. Любая агрессия против России очень плачевно закончится для агрессора, кто бы это ни был. Так что так называемый "ракетный сюрприз" никого не удивил и США, мягко говоря, попросту не удался, а учитывая высокую степень готовности российской армии, никогда не удастся", - сказал РИА Новости Цеков.

При этом, по его словам, появившаяся в СМИ информация об учениях американских военных в очередной раз доказывает их агрессивный настрой.
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"Мы и так готовы к их намерениям, а теперь будем готовы еще больше", - подчеркнул сенатор.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Сергей ЦековСовет Федерации РФРумынияРеспублика КрымСШАБезопасность
 
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