https://ria.ru/20201125/prava-1586225423.html

МВД составило список нарушений для аннулирования экзамена на права

МВД составило список нарушений для аннулирования экзамена на права

МВД разработало проект нового административного регламента о сдаче экзамена на права и разъяснило случаи, при которых его результаты могут отменить. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:03

2020-11-25T12:03

2020-11-25T13:14

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. МВД разработало проект нового административного регламента о сдаче экзамена на права и разъяснило случаи, при которых его результаты могут отменить.В частности, в документе говорится, что кандидат может успешно оспорить неудачный результат испытаний. Итоги экзамена также могут аннулировать, если они прошли с нарушением правил либо соискателя уличили в подделке документов — например, паспорта, медицинской справки или квитанции об оплате госпошлины. Принимать решение в таких случаях будет уполномоченный сотрудник экзаменационного подразделения после проверки. Сведения об отмене экзамена занесут в информационную систему Госавтоинспекции.В действующей редакции регламента эти нормы не предусмотрены.В ведомстве также планируют сократить с 17 до 15 число "грубых" ошибок, после которых экзамен автоматически прекращается. Одно такое нарушение стоит потенциальному водителю пять штрафных баллов. Чтобы сдать экзамен, их нужно не совершать.В число недопустимых ошибок включили "использование телефона или иного средства связи во время движения", а также "непристегнутый ремень безопасности", которая в прежней версии проходила по категории "средних". Такие помарки оцениваются в три балла, а за "мелкое" нарушение начисляется один балл. Эту систему оценки сохранили в новом проекте.Ожидается, что нововведения вступят в силу 1 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20201123/prava-1585953951.html

https://ria.ru/20201125/prava-1586212894.html

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество