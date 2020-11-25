https://ria.ru/20201125/podderzhka-1586238139.html

Власти Ленобласти поддержали предпринимателей не сокративших сотрудников

Власти Ленобласти поддержали предпринимателей не сокративших сотрудников

Власти Ленинградской области выплатили более 26,5 миллиона рублей предпринимателям региона, которые сохранили рабочие места в период введения ограничительных... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:43

2020-11-25T12:43

2020-11-25T12:43

ленинградская область

ленинградская область

тихвинский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области выплатили более 26,5 миллиона рублей предпринимателям региона, которые сохранили рабочие места в период введения ограничительных мер в связи с новой коронавирусной инфекцией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, новой субсидией из бюджета Ленинградской области уже успешно воспользовались 72 предпринимателя региона."Средства предоставляются на возмещение затрат на аренду, оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение антисептических средств. Основным обязательством для получения этой денежной поддержки является сохранение рабочих мест на уровне 1 полугодия 2020 года", — уточнил собеседник агентства.Большую часть средств распределили между предприятиями сферы общественного питания. Среди получателей преобладают Выборгский и Тихвинский районы. "Всего из бюджета Ленинградской области на этот вид субсидий выделено 50 миллионов рублей, оставшиеся средства будут распределены на очередном заседании комиссии 17 декабря", — утончил представитель пресс-службы.Он уточнил, что прием заявок от предпринимателей стартовал сегодня и продлится до 14 декабря.

https://ria.ru/20201124/zhile-1586093173.html

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тихвинский район

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ленинградская область, тихвинский район