https://ria.ru/20201125/plazma-1586302527.html

В Петербурге заготовили антиковидную плазму для лечения "тяжелых" больных

В Петербурге заготовили антиковидную плазму для лечения "тяжелых" больных

Необходимый фонд плазмы крови с антителами к коронавирусу для лечения тяжелобольных сформирован в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T17:18

2020-11-25T17:18

2020-11-25T17:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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александр беглов

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санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Необходимый фонд плазмы крови с антителами к коронавирусу для лечения тяжелобольных сформирован в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Сейчас на Городской станции переливания крови есть необходимый фонд антиковидной плазмы от доноров всех групп крови. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить тяжелых больных. Но фонд нужно постоянно пополнять. Потребность в плазме растет, и город увеличивает объемы ее заготовки", - сказал губернатор Александр Беглов по итогам заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.В Петербурге сбор плазмы от доноров, переболевших COVID-19, проводят Городская станция переливания крови, Больница святого великомученика Георгия и многопрофильная больница № 2. Первый забор антиковидной плазмы состоялся 7 мая. Всего было заготовлено 350 литров. До конца года дополнительно планируется заготовить около 150 литров.Использование антиковидной плазмы – передовой метод, который рекомендован Минздравом и активно внедряется во многих лечебных учреждениях. В частности, в комплексном лечении тяжелых пациентов ее используют в Боткинской, Мариинской и Александровской больницах, стационарах больниц Святителя Луки и святого Георгия, № 40, № 20 и № 2.Первыми лечение переливанием донорской плазмы с антителами к коронавирусу получили три пациента городской больницы № 40 Курортного района. В течение недели были получены успешные результаты.По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3421 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1769 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 107 464 случая заражения COVID-19. Скончались 5138 человек. Выздоровело 61 885 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580972998.html

https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581418170.html

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