https://ria.ru/20201125/peterburg-1586229345.html
Потребовавшего зарплату рабочего избили и изнасиловали в Петербурге
Потребовавшего зарплату рабочего избили и изнасиловали в Петербурге
Полицейские освободили жителя Ленинградской области, которого насильно удерживали в частном доме в Петербурге, избили и подвергали сексуальному насилию,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:20
2020-11-25T12:20
2020-11-25T14:49
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Полицейские освободили жителя Ленинградской области, которого насильно удерживали в частном доме в Петербурге, избили и подвергали сексуальному насилию, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полицейскими освобожден житель Ленинградской области, который насильно удерживался в частном доме и подвергался насилию. Задержаны злоумышленники, которые насильно удерживали мужчину и жестоко избивали его", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, информация о том, что 42-летнего мужчину насильно удерживают в доме по улице Карла Маркса в поселке Сергиево, поступило в полицию от его брата. Полицейские прибыли на место и освободили пострадавшего."Освобожденный мужчина пояснил, что 26 октября приехал по объявлению о поиске разнорабочих, проживал по указанному адресу и трудился на различных объектах в городе, при этом оплату не получил. 17 ноября мужчина приехал к работодателю разобраться в случившемся, обещая в противном случае жаловаться. Наниматели, применив физическую силу, отобрали у него паспорт, мобильный телефон, избили его дубинкой и совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера", - сказано в сообщении.Пострадавшего насильно удерживали в доме до 24 ноября. Освобожденного мужчину передали медикам, его состояние тяжелое.По подозрению в совершенном преступлении задержаны трое мужчин 39, 44 и 24 лет.Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера" и части 2 статьи 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы". Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости
. Полицейские освободили жителя Ленинградской области, которого насильно удерживали в частном доме в Петербурге
, избили и подвергали сексуальному насилию, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу
и Ленинградской области.
"Полицейскими освобожден житель Ленинградской области, который насильно удерживался в частном доме и подвергался насилию. Задержаны злоумышленники, которые насильно удерживали мужчину и жестоко избивали его", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, информация о том, что 42-летнего мужчину насильно удерживают в доме по улице Карла Маркса в поселке Сергиево, поступило в полицию от его брата. Полицейские прибыли на место и освободили пострадавшего.
"Освобожденный мужчина пояснил, что 26 октября приехал по объявлению о поиске разнорабочих, проживал по указанному адресу и трудился на различных объектах в городе, при этом оплату не получил. 17 ноября мужчина приехал к работодателю разобраться в случившемся, обещая в противном случае жаловаться. Наниматели, применив физическую силу, отобрали у него паспорт, мобильный телефон, избили его дубинкой и совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера", - сказано в сообщении.
Пострадавшего насильно удерживали в доме до 24 ноября. Освобожденного мужчину передали медикам, его состояние тяжелое.
По подозрению в совершенном преступлении задержаны трое мужчин 39, 44 и 24 лет.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера" и части 2 статьи 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы". Решается вопрос об избрании меры пресечения.